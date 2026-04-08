V ponedeljek, 15. junija, bo v ljubljanski Cukrarni potekala konferenca Telo, teža in zdravje brez mitov, ki ni namenjena le strokovni razpravi, temveč predvsem ljudem, ki imajo osebno izkušnjo s telesno težo, ponavljajočimi se poskusi hujšanja ali občutkom, da kljub trudu ne pridejo do trajnih rezultatov.

Preberi še Kako v poplavi zahtev, nasvetov in idealov ohraniti notranje ravnovesje?

Dogodek odpira prostor za razumevanje brez obsojanja. To ni še eno predavanje o tem, da je treba manj jesti in se več gibati, temveč priložnost, da obiskovalci dobijo odgovore na vprašanja, ki si jih pogosto zastavljajo sami: zakaj se teža po dietah vrača, kaj se v telesu v resnici dogaja, kakšno vlogo imajo hormoni, možgani in stres ter zakaj je sprememba pogosto veliko težja, kot se zdi.

Preberi še Moč se rodi iz ranljivosti. Resnične zgodbe žensk, ki to dokazujejo

Udeleženci bodo lahko prisluhnili priznanim strokovnjakom s področja medicine, prehrane, gibanja in duševnega zdravja ter zastavili konkretna vprašanja, povezana z lastno izkušnjo. Konferenca ponuja razumljive razlage, sodobna strokovna spoznanja in predvsem občutek, da v tem procesu niso sami. Poseben poudarek bo namenjen tudi razbijanju stigme in napačnih prepričanj, ki pogosto spremljajo debelost. Konferenca spodbuja celosten pogled na zdravje ter odpira razmislek o tem, kako pristopiti k telesni teži bolj učinkovito, dolgoročno in brez občutka krivde.

icon-expand Ali veste, kaj vse vpliva na debelost? FOTO: AdobeStock

O platformi in vstopnicah

Vstopnice so že na voljo prek sistema Eventim, število mest pa je omejeno. Konferenca poteka v okviru Platforme, inovativnega medijsko-dogodkovnega koncepta hiše PRO Plus, ki povezuje strokovnjake, gospodarstvo in medije ter odpira prostor za razpravo o najpomembnejših vprašanjih sodobne družbe. V juniju bosta v okviru Platforme potekali dve konferenci: poslovno-medijska Več kot igra: strateška vloga športa v sodobni družbi ter konferenca o zdravju Telo, teža in zdravje brez mitov, Platforma pa bo tudi v letu 2026 nadaljevala z novimi dogodki na različnih področjih.

Vizita e-novice Si že prijavljen na vse naše e-novice? Preveri nastavitve Prijavi se na Vizitine e-novičke in bodi na tekočem z novicami na področju zdravja in dobrega počutja. Zate jih pripravlja uredništvo. Strinjam se s splošnimi pogoji in Politiko zasebnosti. Prijavi se icon-close-circle Prišlo je do napake. icon-check-circle-2 Hvala! Uspešno si se prijavil na e-novičke.