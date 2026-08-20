Po treh porodih in veliki življenjski spremembi: Meghan Trainor navdušila v bikiniju

Kot poroča revija Hello!, je 32-letna glasbenica skupaj z možem Darylom Sabaro in njunimi otroki uživala glamping dopustu, ki združuje stik z naravo in nekoliko bolj udobno različico kampiranja. Družina je počitnice preživela v luksuznem avtodomu, obkrožena z naravo in osupljivimi razgledi na jezero. Na družbenih omrežjih je objavila vrsto fotografij z dopusta, med njimi pa je največ pozornosti požel posnetek, na katerem vesla po jezeru. Za sproščen poletni dan je izbrala črn bikini in eleganten širokokrajen klobuk za zaščito pred soncem ter navdušila s sproščenim poletnim videzom. Oboževalci so v komentarjih hitro opazili, kako zadovoljno in samozavestno deluje pevka na najnovejših fotografijah.

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Za preobrazbo stoji več kot le številka na tehtnici

Poleg počitniških utrinkov so številni opazili tudi njeno telesno preobrazbo. Kot so zapisali pri Hello!, je pevka izgubila približno 27 kilogramov, potem ko je med drugo nosečnostjo dobila diagnozo gestacijskega diabetesa. Prav ta izkušnja jo je spodbudila, da je začela več pozornosti namenjati svojemu zdravju in telesni pripravljenosti. K spremembi so prispevali redna vadba za moč, spremembe prehranskih navad in sodelovanje z osebno trenerko Bello Maher, ki je lani na družbenih omrežjih delila tudi fotografijo njene preobrazbe.

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Sama je že večkrat poudarila, da njen cilj ni bil doseči določeno konfekcijsko številko, temveč postati močnejša in bolj zdrava. Po poročanju več ameriških medijev je v svojo rutino vključila redno vadbo za moč, sodelovanje z osebnimi trenerji in spremembe prehranjevalnih navad. Pri tem je javno spregovorila tudi o uporabi zdravila Mounjaro, vendar je njena trenerka poudarila, da je bilo to le del širšega procesa, pri katerem so imeli ključno vlogo vztrajnost, gibanje in dolgoročne spremembe navad.

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Mama trem prečudovitim otrokom

Čeprav je ena najuspešnejših pop izvajalk svoje generacije, Meghan pogosto poudarja, da je materinstvo popolnoma spremenilo njen pogled na življenje. Z možem Darylom Sabaro vzgajata tri otroke in prav družina je pogosto v središču objav, ki jih deli na družbenih omrežjih. Tudi na fotografijah z nedavnega oddiha je bilo mogoče videti številne družinske trenutke, od vožnje s čolnom do sproščenega preživljanja časa v naravi. Pevka je sledilce popeljala skozi celotno počitniško dogodivščino in pokazala, kako zelo uživa v bolj umirjenem ritmu življenja, stran od koncertnih odrov in blišča rdečih preprog.

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Uspešna tudi po več kot desetletju na glasbeni sceni

Meghan Trainor je svetovno slavo dosegla leta 2014 s pesmijo All About That Bass, ki je postala ena največjih uspešnic tistega leta. Čeprav so jo mnogi sprva videli kot zvezdnico enega hita, je v naslednjih letih dokazala, da je na glasbeni sceni ostala z razlogom. Za seboj ima več uspešnih albumov, prejela pa je tudi grammyja za najboljšo novo izvajalko. V zadnjem obdobju se poleg glasbe posveča še številnim drugim projektom, od televizijskih nastopov do ustvarjanja vsebin na družbenih omrežjih, kjer jo spremljajo milijoni oboževalcev.

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