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Novice / Oglas

Podari lepši dan: Barcaffè ob svojem feelgood rojstnem dnevu praznuje z majhnimi gestami, ki veliko pomenijo

P.R.
28. 05. 2026 11.30
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Barcaffè letos praznuje svoj 56. rojstni dan, zato se je odločil ljudi presenetiti s skodelico kave. Včasih je za lepši dan dovolj že majhna pozornost.

Poznate tisti občutek, ko vam nekdo polepša dan z nepričakovano gesto? Sosed vam pridrži vrata, ko nosite polne vrečke. Sodelavka vam pred sestankom na mizi pusti kavo. Prijateljica vam pošlje sporočilo ravno takrat, ko ga najbolj potrebujete. Ali pa vam nekdo mimogrede nameni prijazno besedo in vam polepša ves dan.

To so drobne pozornosti, ki pogosto ostanejo skoraj neopažene, a prav zaradi njih je vsakdan toplejši in prijetnejši. Takšni trenutki nas opominjajo, kako pomembni so medčloveški odnosi. Navsezadnje si največkrat ne zapomnimo velikih in spektakularnih gest, temveč ljudi, ki so bili ob nas, ko smo jih potrebovali, ki so brez odvečnih vprašanj ponudili pomoč ali nam na obraz narisali nasmeh.

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Prav zato je Barcaffè, ena najbolj priljubljenih kavnih blagovnih znamk v Sloveniji, ob svojem 56. rojstnem dnevu želel širiti občutek dobrega počutja in ljudi presenetiti s kavo. Ker je za lepši dan včasih potrebno res zelo malo.

Priljubljena ustvarjalka vsebin Urška Ahac je skupaj s sinom Maxom v Ljubljani mimoidočim podarjala kavo in jim tako polepšala dan. Najbolj so se je dotaknili iskreni odzivi ljudi, njihovi nasmehi in hvaležnost, ki so pokazali, kako veliko lahko pomeni že majhna pozornost.

Rojstnodnevnemu praznovanju se je na najlepši možni način pridružil tudi Klemen Kopina.

Kot je povedal Klemen, so prav kratka srečanja in nepričakovani trenutki pozornosti pokazali, kako lahko majhne geste ustvarijo tisti pravi feel good občutek, ki nam še dolgo ostane v spominu.

Za dober občutek ni potrebno veliko. Morda je prav zdaj pravi trenutek, da pokličete osebo, s katero se že dolgo niste slišali, se ji zahvalite ali ji namenite majhno pozornost. Prav tako najpogosteje nastane veriga dobrih dejanj – ena prijazna gesta spodbudi drugo, nasmeh rodi nasmeh, pozornost pa skoraj vedno prikliče novo pozornost. Iskrena zahvala, kratek pogovor, nepričakovana kava ali občutek, da vas je nekdo opazil, lahko polepšajo celoten dan.

Posebni ljudje si zaslužijo veliko. Komu bi vi danes podarili lepši dan?

Naročnik oglasne vsebine je Barcaffè

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