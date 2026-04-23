Novice / Oglas

Poletje na koži z zaščito, ki jo boš dejansko z veseljem uporabljala!

P.R.
23. 04. 2026 13.34
0

Obstajata dve vrsti krem za zaščito kože pred soncem. Tiste, ki jih uporabljaš, ker veš, da jih moraš. In tiste, po katerih posežeš, ker ponujajo vse tisto, kar tvoja koža zares potrebuje in jo hkrati še zaščitijo pred škodljivimi vplivi sonca. Nova generacija sončne zaščite Caudalie nedvomno spada med slednje.

Francoska kultna znamka, ki že leta slovi po prepletu naravnih sestavin in znanstvene učinkovitosti, je svojo sončno linijo osvežila tako, da odgovarja na realne potrebe sodobne kože in sodobnega načina življenja. Brez kompromisov pri zaščiti in brez težkih tekstur.

Celotna linija zdaj z SPF 50

Če si bila kdaj v dilemi, kateri faktor izbrati, je zdaj odgovor preprost. Vsi izdelki v liniji ponujajo visoko zaščito SPF 50, kar pomeni zanesljivo obrambo pred UVA in UVB žarki, ki povzročajo prezgodnje staranje kože in njene poškodbe. Teksture so lahkotne, skoraj nevidne, hitro se vpijejo in ne puščajo belega filma. To je tista vrsta zaščite, ki jo zjutraj z veseljem naneseš, jo skozi dan brez težav obnavljaš in se odlično obnese tudi v kombinaciji s pudrom in ostalimi ličili.

Gre za zaščito, ki živi s tabo.

FOTO: Aleksandar Domitrica

Lepša koža, boljši občutek

Kar Caudalie loči od večine, je njihov pristop k formulam. V ospredju ostajajo sestavine naravnega izvora, ki kožo ščitijo in hkrati tudi negujejo.

Takšna nega pomeni veliko več kot le SPF:

– koža ostaja navlažena,

– tekstura kože je bolj gladka,

– občutek na koži je prijeten, ne obtežen.

Sonce in morje, brez slabe vesti

Poletje ni samo zgodba o koži, ampak tudi o okolju, v katerem uživamo. Zato je pomembno, kaj nanašamo na svojo kožo in kaj ob tem posredno spuščamo v morje.

Caudalie pri svojih formulah daje velik poudarek na zmanjševanje vpliva na morski ekosistem. Izbrane UV-filtre kombinirajo z bolj odgovornim pristopom do formulacij, embalaže in sestavin, da bi čim manj obremenjevali oceane. To pomeni, da lahko brez slabe vesti skočiš v morje z občutkom, da si naredila nekaj dobrega tako zase kot za okolje.

Po soncu pride glow, ki traja

Najlepši del poletja? Tisti trenutek, ko koža po dnevu na soncu zasije. A prava nega se tu še ne zaključi. After sun izdelki Caudalie so zasnovani tako, da kožo pomirijo, globinsko navlažijo in ji pomagajo ohraniti poletni sijaj še dlje. Ključna zvezda njihovih formul so izvlečki graha, ki pomagajo podaljšati zagorelost tudi do dva tedna.

Rezultati so bolj enakomerna polt, manj luščenja in dolgotrajen, zdrav videz kože.

Izdelke iz linije za zaščito kože pred soncem ter vse ostale negovalne linije znamke Caudalie najdete na vivaderm.si.

 

Naročnik oglasne vsebine je Caudalie Slovenija - Vivaderm

