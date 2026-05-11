Novice

Tradicija, ki tudi letos ne bo razočarala

N. Č.
11. 05. 2026 19.41
Poscana Zofka je eden najbolj znanih slovenskih vremenskih pregovorov, ki ga vsako leto nestrpno pričakujemo sredi maja. Čeprav je izraz šaljiv, pa tradicija ledenih mož in sv. Zofije temelji na stoletnih opazovanjih vremena. Kaj nam lahko pove o letu 2026?

Kaj sploh je poscana Zofka?

Poscana Zofka je ljudsko ime za sveto Zofijo, ki goduje 15. maja. Po tradiciji naj bi prav na njen dan pogosto deževalo, kar naj bi pomenilo, da se ledeni možje poslavljajo z zadnjim hladnim valom.

Stari pregovor pravi: "Če Zofka zemlje ne poškropi, vreme poleti prida ni."

To pomeni, da dež na ta dan napoveduje bolj rodovitno in stabilno poletje.

To nam letos prinašajo ledeni možje in 'poscana Zofka'
Ledeni možje – uvod v Zofko

Pred Zofko godujejo trije dobro znani svetniki:

Pankracij – 12. maj

Servacij – 13. maj

Bonifacij – 14. maj

Ti svetniki so po ljudskem izročilu prinašali hladne dni, pozebo in nestanovitno vreme. Zofka pa naj bi bila tista, ki s padavinami zaključi to obdobje.

Meteorologi potrjujejo, da se v sredini maja pogosto pojavi prehod hladnejšega zraka, kar lahko povzroči padavine in nižje temperature. Gre za povsem običajen vremenski pojav, ki se ponavlja skoraj vsako leto.

"Če Zofka zemlje ne poškropi, vreme poleti prida ni."

Poscana Zofka 2026 – kaj lahko realno pričakujemo?

Napoved za poscano Zofko nakazuje, da bo ta letos upravičila svoje ime, saj obdobje ledenih mož (od 11. do 15. maja 2026) prinaša nestanovitno, hladnejše in mokro vreme. Pričakujemo lahko ohladitev, povečano verjetnost padavin in nevarnost pozebe, kar je značilno za to obdobje.

Kaj pomeni, če na Zofko ne dežuje?

Čeprav je suha Zofka redkejša, ljudski pregovor pravi, da lahko pomeni: manj stabilno poletje, več sušnih obdobij in manjšo rodovitnost. Seveda gre za ljudsko tradicijo, vendar se je ta v preteklosti pogosto izkazala za presenetljivo natančno.

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

