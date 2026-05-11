Tradicija, ki tudi letos ne bo razočarala

Poscana Zofka je ljudsko ime za sveto Zofijo, ki goduje 15. maja. Po tradiciji naj bi prav na njen dan pogosto deževalo, kar naj bi pomenilo, da se ledeni možje poslavljajo z zadnjim hladnim valom.

Stari pregovor pravi: "Če Zofka zemlje ne poškropi, vreme poleti prida ni."

To pomeni, da dež na ta dan napoveduje bolj rodovitno in stabilno poletje.