Ne potrebujete potovanja v Italijo, samo večer v slogu dolce vita

Prav v tem je čar italijanskega odnosa do druženja. Ne v razkošju in brezhibnosti, temveč v sposobnosti, da iz običajnega večera naredimo nekaj posebnega. Italijanski dolce vita ni nujno dopust ob morju ali večerja v prestižni restavraciji. Včasih je samo odločitev, da za nekaj ur odložimo telefon, odpremo vrata in si vzamemo čas za ljudi, ki jih imamo radi.

Aperitivo: majhen ritual z velikim učinkom

Če bi si iz italijanskega vsakdana izposodili samo eno navado, bi bil to lahko aperitivo. Njegovo bistvo ni zapleten meni, temveč prijeten prehod iz dnevnih obveznosti v sproščen večer. Nekaj malega za prigrizniti, osvežilna pijača, udoben kotiček in družba. Ni treba, da se vse začne ob natančno določeni uri ali da so na mizi jedi, za katere smo porabili celo popoldne. Za domačo različico zadostuje lesen pladenj ali nekaj manjših krožnikov. Nanje razporedite olive, češnjeve paradižnike, koščke sira, grisine, oreščke in rezine popečenega kruha. Dodajte preprost namaz ali bruskete z oljčnim oljem in zelišči. Za pijačo pripravite limonado z rožmarinom, mineralno vodo s citrusi ali kaj po okusu gostov. Pomembnejše od recepta je, da hrano postavite na sredino mize, kjer si jo lahko vsak vzame sam.

icon-expand Čar italijanskega odnosa do druženja ni v razkošju in brezhibnosti, temveč v sposobnosti, da iz običajnega večera naredimo nekaj posebnega. FOTO: Arhiv naročnika

Pomaga tudi, če se odpoveste ideji, da mora biti vse postreženo istočasno. Začnite s skledo oliv in pijačo, nekoliko pozneje prinesite topel kruh ali hitro pripravljeno fokačo. Ko se gostje sami vključijo v pripravo, se druženje začne že v kuhinji. Namesto strogega urnika večer dobi svoj tempo, in prav to je pogosto njegov največji čar. Takšen način postrežbe ima še eno prednost: gostiteljica ne izgine v kuhinjo takoj, ko pridejo obiski. Namesto nenehnega preverjanja pečice lahko sodeluje v pogovoru. Prav zato je včasih preprost narezek boljša izbira od večhodne večerje, ob kateri na koncu najbolj utrujena oseba sedi na čelu mize.

icon-expand Italijanski dolce vita ni nujno dopust ob morju ali večerja v prestižni restavraciji. Včasih je samo odločitev, da za nekaj ur odložimo telefon, odpremo vrata in si vzamemo čas za ljudi, ki jih imamo radi. FOTO: Arhiv naročnika

Miza, ki vabi, ne pa zahteva občudovanja

Lepo pogrnjena miza lahko popolnoma spremeni vzdušje prostora. Toda za to ne potrebujemo nove jedilnice ali dragih dekoracij. Pogosto zadostuje prt v nevtralnem odtenku, nekaj sveč, vejica zelenja in posoda, ki jo radi uporabljamo. Lepota je lahko tudi v nepričakovanih kombinacijah: enobarvni krožniki ob pisanih prtičkih, star družinski vrč ob sodobnih kozarcih ali cvetje v majhni vazi, ki je sicer namenjena vsakdanji uporabi. Italijanski navdih lahko poiščemo v barvah narave. Pomislite na toplo belo, olivno zeleno, barvo terakote in nežne modre odtenke, ki spominjajo na obalo. Ni treba uporabiti vseh naenkrat. Izberite dva ali tri, dodajte teksturo lanu ali bombaža in pustite, da posamezni detajli pridejo do izraza. Če na sredino mize postavite sveže limone, bo že ta preprosta gesta ustvarila mediteranski vtis.

icon-expand Lepo pogrnjena miza lahko popolnoma spremeni vzdušje prostora. FOTO: Arhiv naročnika

Pri vzdušju ne podcenjujte svetlobe in zvoka. Močna stropna luč lahko še tako lepo mizo naredi hladno, zato raje prižgite namizno svetilko ali nekaj nižjih sveč. Glasba naj bo dovolj tiha, da se ni treba pogovarjati čez njo. In če imate na okenski polici še nekaj svežih zelišč, jih postavite kar na mizo: rožmarin in bazilika dišita skoraj tako vabljivo kot sveže pripravljena večerja. Najpomembnejše pa je, da miza ostane uporabna. Visoki šopki, za katerimi se gostje ne vidijo, in dekoracija, zaradi katere ni prostora za krožnike, bodo hitro izgubili svoj čar. Prava eleganca je tudi praktična: gostom omogoči, da se sprostijo, si podajo hrano in se pogledajo v oči. Krožniki niso namenjeni samo fotografiranju. So del večera, na katerem se zbirajo drobtine, prepletajo okusi in nastajajo spomini.

icon-expand Prava eleganca je tudi praktična. FOTO: Arhiv naročnika

Najdragocenejša sestavina? Čas

V hitrem vsakdanu se druženje pogosto znajde na seznamu opravil. Najprej bomo uredili stanovanje, potem nakupili vse potrebno, nato poiskali primeren datum. In tako minejo tedni. A večeri, ki nam ostanejo v spominu, pogosto nastanejo ravno takrat, ko opustimo predstavo o popolni pripravi. Poskusite obrniti pravila: prijatelje povabite tudi takrat, ko stanovanje ni videti kot iz kataloga. Vsak naj prinese nekaj malega, skupaj narežite zelenjavo, prižgite sveče in predvajajte glasbo, ki vam je všeč. Pustite prostor za spontanost. Če se večer začne s kavo in konča s testeninami, ki jih pripravite iz sestavin v omari, toliko bolje. Nihče ne bo ocenjeval, ali ste upoštevali pravila gostiteljstva. Veliko verjetneje je, da bodo vsi veseli, ker ste se končno videli. Za mizo tudi lažje ustvarimo majhne skupne rituale. Nedeljski zajtrk brez zaslonov, petkova večerja s prijatelji ali mesečni aperitivo, ko vsak predstavi svoj najljubši prigrizek, lahko postanejo trenutki, ki jih pričakujemo z veseljem. Ne potrebujejo posebnega povoda. Sčasoma prav ponavljanje ustvari občutek domačnosti.

icon-expand Miza ni le prostor, kjer jemo, temveč kraj, kjer se srečujejo generacije in ustvarjajo spomini. FOTO: Arhiv naročnika

Ko imajo tudi predmeti svojo zgodbo

Doma so stvari, ki jih ne izberemo samo zaradi njihove uporabnosti. Skodelica, iz katere vedno pijemo jutranjo kavo. Krožnik, ki ga postavimo pred otroka ob rojstnem dnevu. Servis, ki ga na mizo prinesemo, ko se zbere vsa družina. Ti predmeti sčasoma postanejo tihi spremljevalci naših navad, praznovanj in pogovorov. Na podobni misli temelji tudi jubilejna kampanja italijanske znamke posode Tognana. Znamka, ki svojo zgodbo gradi od leta 1946, v letu 2026 praznuje 80 let obstoja. Ob tej priložnosti je zasnovala regionalno kampanjo 'Priče za stolom', ki poudarja, da miza ni le prostor, kjer jemo, temveč kraj, kjer se srečujejo generacije in ustvarjajo spomini. Sporočilo 'Tognana. Tvoja ideja doma.' lepo povzema idejo, da dom ni samo prostor, ampak vse, kar v njem doživimo. Da bi to zgodbo pokazala tudi iz druge perspektive, je Tognana v svojo tovarno v Casieru blizu Trevisa povabila izbrane ustvarjalke vsebin iz regije. Med njimi je bila tudi slovenska ustvarjalka Sanja Grohar. Obisk ni bil namenjen zgolj ogledu končnih izdelkov, ampak tudi spoznavanju ljudi, procesov in tradicije, ki stojijo za njimi.

icon-expand Tognana je v svojo tovarno v Casieru blizu Trevisa povabila izbrane ustvarjalke vsebin iz regije. FOTO: Arhiv naročnika

Udeleženke so spoznavale zgodovino znamke, si ogledale proizvodni obrat in razstavni prostor s kolekcijami ter imele priložnost ustvarjalnost preizkusiti pri poslikavi lastnega krožnika. Prav ta detajl je lep opomnik, da ima lahko tudi povsem vsakdanji predmet osebno noto. Izkušnjo so sklenile ob skupnem aperitivu v italijanskem ambientu vile Condulmer v bližini Benetk. Tako se je zgodba o oblikovanju in tradiciji vrnila tja, kamor pravzaprav spada: med ljudi, k mizi in pogovoru. Sanjin obisk Italije zato ponuja zanimiv pogled v zakulisje predmetov, ki jih navadno opazimo šele, ko jih postavimo na mizo. Za njihovo obliko, barvo in uporabo se skriva širša kultura bivanja, ki jo je italijanski dizajn skozi desetletja pomagal sooblikovati. Ob 80-letnici Tognane je prav povezava med preteklostjo in današnjimi vsakodnevnimi rituali osrednja nit zgodbe.

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