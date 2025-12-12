Prazniki v 2026: to so najboljši termini za potovanja

Prazniki v letu 2026

V Sloveniji imamo vsako leto do 15 dela prostih prazničnih dni, v to pa so vključeni državni in verski prazniki. Od teh jih le sedem pade na dneve od ponedeljka do petka, osem pa jih bo padlo na vikend, zato ne vplivajo na delovni urnik večine zaposlenih.

Ključni prazniki in priložnosti za podaljšane vikende

Začetek leta nam prinaša že prvi podaljšan vikend. 1. in 2. januar 2026 namreč padeta na četrtek in petek, kar pomeni kar štiri zaporedne proste dni. Naslednji praznik, ki nam prinaša dela prost dan in ki sicer vedno pade na delovni dan, je velikonočni ponedeljek. Ta bo 6. aprila.

icon-expand Podaljšani vikendi so odlična priložnost za raziskovanje Slovenije ali kratka potovanja v tujino. FOTO: Adobe Stock

3 dni dopusta za 9 dni počitnic

Naslednji dela prost dan zahvaljujoč državnemu prazniku nas čaka v ponedeljek, 27. aprila, ko praznujemo dan upora proti okupatorju. Sledi mu prosti petek za 1. maj, praznik dela. Če vzamete dopust v torek, sredo in četrtek (28. do 30. 4. 2026), ste lahko kar 9 dni na dopustu, pri čemer boste porabili zgolj 3 dni dopusta. Lahko pa izkoristite dva podaljšana vikenda. Dan državnosti, 25. junija, takrat pade na četrtek, kar pomeni, da se bo pouk v šolah zaključil v sredo, 24. junija. Če vzamete dan dopusta na petek, 26. junija, imate lahko podaljšan vikend kot uvod v poletje.

Praznično 'pusta' jesen

Čaka nas naporna jesen, saj bo naslednji praznični dan, ki nam prinaša dela prost dan, šele 25. decembra. Božič bo namreč na petek, zato bo zadnji vikend v letu naravno daljši brez potrebe po dopustu. Ostali dela prosti prazniki prihodnje leto žal padejo na vikend. Ti so: 8. februar, Prešernov dan; 5. april, velika noč; 2. maj, praznik dela; 15. avgust, Marijino vnebovzetje; 31. oktober, dan reformacije; 1. november, dan spomina na mrtve. Na soboto pade tudi dan samostojnosti in enotnosti, ki ga obeležujemo 26. decembra. Letos smo imeli kar 10 praznikov, ki so padli na delovne dneve od ponedeljka do petka, prihodnje leto bo teh le sedem, zato je še toliko bolj pomembno, da jih dobro izkoristite.

