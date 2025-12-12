Zadovoljna.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Nastavitve Odjava
DOMOV
Novice
Narodna Astrologija
Trači
Moda
Ulična moda Zavedna. Zadovoljna
Lepota
Koža Ženske frizure LIČENJE
Šport in zdravje
Dieta Šport Zdravje
Osebna rast in odnosi
Varna in Zadovoljna Osebna rast Odnosi Seks
Intervju
Potovanja
Slovenija Svet
Kraljevo
Oddaje
Nemirna kri Ljubezen po domače Skrito v raju Kmetija Slovenija ima talent
Koledar 2026
Novice

Prazniki v 2026: to so najboljši termini za potovanja

Ni.Š.
12. 12. 2025 04.00
0

Čeprav bo leta 2026 manj kot polovica vseh dela prostih dni padla na dneve med tednom, lahko z nekaj premišljenega načrtovanja za dopust izkoristite vsaj tri podaljšane vikende. V članku preverite, katerih praznikov se bomo prihodnje leto še posebej veselili.

Prazniki v letu 2026

V Sloveniji imamo vsako leto do 15 dela prostih prazničnih dni, v to pa so vključeni državni in verski prazniki. Od teh jih le sedem pade na dneve od ponedeljka do petka, osem pa jih bo padlo na vikend, zato ne vplivajo na delovni urnik večine zaposlenih.

Prazniki: koliko dela prostih dni nas čaka v letu 2025?
Preberi še
Prazniki: koliko dela prostih dni nas čaka v letu 2025?

Ključni prazniki in priložnosti za podaljšane vikende

Začetek leta nam prinaša že prvi podaljšan vikend. 1. in 2. januar 2026 namreč padeta na četrtek in petek, kar pomeni kar štiri zaporedne proste dni.

Naslednji praznik, ki nam prinaša dela prost dan in ki sicer vedno pade na delovni dan, je velikonočni ponedeljek. Ta bo 6. aprila.

Podaljšani vikendi so odlična priložnost za raziskovanje Slovenije ali kratka potovanja v tujino.
Podaljšani vikendi so odlična priložnost za raziskovanje Slovenije ali kratka potovanja v tujino.FOTO: Adobe Stock

3 dni dopusta za 9 dni počitnic

Naslednji dela prost dan zahvaljujoč državnemu prazniku nas čaka v ponedeljek, 27. aprila, ko praznujemo dan upora proti okupatorju. Sledi mu prosti petek za 1. maj, praznik dela. Če vzamete dopust v torek, sredo in četrtek (28. do 30. 4. 2026), ste lahko kar 9 dni na dopustu, pri čemer boste porabili zgolj 3 dni dopusta. Lahko pa izkoristite dva podaljšana vikenda.

Dan državnosti, 25. junija, takrat pade na četrtek, kar pomeni, da se bo pouk v šolah zaključil v sredo, 24. junija. Če vzamete dan dopusta na petek, 26. junija, imate lahko podaljšan vikend kot uvod v poletje.

Kam na izlet? Odkrijte skriti biser severovzhodne Slovenije
Preberi še
Kam na izlet? Odkrijte skriti biser severovzhodne Slovenije

Praznično 'pusta' jesen

Čaka nas naporna jesen, saj bo naslednji praznični dan, ki nam prinaša dela prost dan, šele 25. decembra. Božič bo namreč na petek, zato bo zadnji vikend v letu naravno daljši brez potrebe po dopustu.

Ostali dela prosti prazniki prihodnje leto žal padejo na vikend. Ti so: 8. februar, Prešernov dan; 5. april, velika noč; 2. maj, praznik dela; 15. avgust, Marijino vnebovzetje; 31. oktober, dan reformacije; 1. november, dan spomina na mrtve. Na soboto pade tudi dan samostojnosti in enotnosti, ki ga obeležujemo 26. decembra.

Letos smo imeli kar 10 praznikov, ki so padli na delovne dneve od ponedeljka do petka, prihodnje leto bo teh le sedem, zato je še toliko bolj pomembno, da jih dobro izkoristite.

Mailing
Zadovoljne e-novice
Si že prijavljen na vse naše e-novice?


prazniki 2026 praznični dnevi dela prosti dnevi podaljšani vikendi
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2021, Zadovoljna.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1433