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premik ure
Novice

Ne pozabite: v noči na nedeljo bomo spali eno uro dlje

N. Č.
23. 10. 2026 18.22
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Ta konec tedna bomo spali uro dlje. V noči s sobote na nedeljo se namreč konča poletni čas, kar pomeni, da bomo kazalce premaknili za eno uro nazaj. Čeprav večina elektronskih naprav spremembo opravi samodejno, je dobro vedeti, kdaj točno pride do premika ure in kako lahko vpliva na naše počutje.

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Pred nami je zadnji premik ure v letošnjem letu. V noči na nedeljo, 25. oktobra 2026, se v Sloveniji konča poletni čas, zato bomo uro ob 3.00 premaknili nazaj na 2.00. To pomeni, da bomo tisto noč spali eno uro dlje.

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Slovenija skupaj z drugimi državami Evropske unije še naprej uporablja sistem poletnega in zimskega časa, zato tudi letos ostaja v veljavi jesenski premik ure.

Kdaj premaknemo uro?

Premik ure bo letos v noči s sobote, 24. oktobra, na nedeljo, 25. oktobra 2026. Ob 3. uri zjutraj bomo uro premaknili nazaj na 2. uro. Ura med 2.00 in 3.00 se bo tako ponovila dvakrat.

Dobra novica je, da bo večina pametnih telefonov, računalnikov in drugih elektronskih naprav spremembo opravila samodejno. Kljub temu je priporočljivo preveriti mehanske ure, budilke in nekatere gospodinjske aparate.

Ura se bo kmalu premaknila na zimski čas.
Ura se bo kmalu premaknila na zimski čas.FOTO: Shutterstock

Bomo spali dlje?

Jesenski premik ure običajno razveseli ljubitelje spanja, saj na papirju pridobimo eno uro. Za razliko od spomladanskega premika, ko izgubimo uro spanja, jeseni uro pridobimo.

Vendar strokovnjaki opozarjajo, da se lahko telo na spremembo urnika kljub temu odzove z utrujenostjo, slabšo koncentracijo ali motnjami spanja, predvsem pri ljudeh, ki so občutljivi na spremembe dnevnega ritma.

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Kaj se bo spremenilo?

Po premiku ure bodo jutra svetlejša, večeri pa temnejši. Ko bomo uro premaknili za eno uro nazaj, bosta sončni vzhod in sončni zahod po uri nastopila približno eno uro prej kot dan prej. Količina dnevne svetlobe se zaradi premika ure ne spremeni, spremeni se le njen razpored znotraj dneva.

Ali bomo premikanje ure kmalu ukinili?

Vprašanje ukinitve sezonskega premikanja ure je v Evropski uniji prisotno že več let, vendar enotne rešitve še ni. Zato tudi letos ostaja v veljavi ustaljeni sistem poletnega in zimskega časa, prihodnje leto pa nas čaka nov premik ure spomladi.

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Kako si olajšati prilagajanje?

Čeprav je jesenski premik praviloma manj obremenjujoč kot spomladanski, strokovnjaki priporočajo, da nekaj dni vzdržujete reden ritem spanja, se čez dan čim več gibate na dnevni svetlobi in se zvečer izogibate pretirani uporabi zaslonov. Tako se bo telo na spremembo lažje prilagodilo.

Ura se bo kmalu premaknila na zimski čas.
Ura se bo kmalu premaknila na zimski čas.FOTO: AdobeStock

V noči na nedeljo torej ne pozabite: ob 3. uri zjutraj uro premaknemo nazaj na 2. uro in pridobimo dodatnih 60 minut spanja.

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