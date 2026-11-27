Danes ob 17.15 bo v Ljubljani potekal tradicionalni prižig prazničnih lučk, ki označuje uradni začetek decembrskega dogajanja v prestolnici. Lučke bo na Prešernovem trgu prižgal župan Zoran Janković, na odru pa se mu bodo pridružili učenke in učenci Waldorfske šole. Mesto bo letos osvetljevalo več kot 50 kilometrov luči ter okoli 850 svetlobnih skulptur in elementov. Praznično vzdušje bo zajelo tudi Ljubljanski grad, hkrati pa se danes odpirajo stojnice prazničnega sejma z gostinsko in darilno ponudbo.

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Pomembna novost letošnjega leta je organiziran prenos prižiga lučk na Pogačarjevem trgu, kar bo razbremenilo gnečo v samem osrčju mesta in obiskovalcem omogočilo lažje spremljanje dogodka.

Tako bodo letos videti lučke v Ljubljani

Tudi letos bo prazična okrasitev razdeljena na več različnih tematskih sklopov po mestnem središču. Na Stritarjevi ulici bo obiskovalce pričakal svetlobni gozd, ob reki Ljubljanici bodo drevesa krasile svetlobne veje in digitalni e-sadeži, Miklošičeva cesta pa bo letos posvečena znanosti z motivi atomov in organskih molekul. Poseben poudarek so namenili tudi trajnosti. Del svetlobnih elementov je nastal iz recikliranih delov stare praznične okrasitve, odsluženih svetilk in druge tehnične opreme. Na Gallusovem nabrežju si bo mogoče ogledati tudi fotografsko razstavo Vesoljna Ljubljana, ki obiskovalce popelje skozi zgodovino prazničnega okraševanja prestolnice.

icon-expand Prižig lučk v Ljubljani FOTO: Luka Kotnik

Letošnja praznična podoba Ljubljane nosi naslov "Kaos. V redu." Njen avtor je Urban Modic.

Velika božična smreka prihaja iz Šiške

Ena največjih zanimivosti bo tudi letos osrednja praznična smreka na Prešernovem trgu. 55 let staro drevo so v Ljubljano pripeljali iz Šiške. Smreka meri 25 metrov v višino, tehta približno šest ton, zanjo pa so porabili okoli 10 kilometrov svetlobnih lučk. Ob današnjem prižigu bodo razkrili tudi njeno ime, ki so ga meščani izbrali z glasovanjem. Izbirali so med imeni Lučka, Zvonka in Zofka. Poleg osrednje smreke bo mesto krasilo še deset večjih prazničnih dreves in dodatnih 89 manjših zelenih dreves, ki jih lahko okrasijo obiskovalci sami. Po koncu prazničnega obdobja bodo ta drevesa ponovno posadili.

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Danes bo vožnja z avtobusi brezplačna

Mestna občina obiskovalcem svetuje, naj se na dogodek odpravijo z mestnim prometom. Danes po 16. uri bo vožnja z avtobusi LPP v prvi coni brezplačna, vendar bo validacija ob vstopu še vedno obvezna. Potniki se lahko registrirajo z urbano, aplikacijo Urbana ali plačilno kartico, tisti brez teh možnosti pa lahko uporabijo posebno QR-kodo.

icon-expand Prižig lučk v Ljubljani FOTO: Luka Kotnik

Decembrski program bo ponudil številne dogodke

Praznično dogajanje se s prižigom lučk šele začenja. V decembru bodo sledile ustvarjalne delavnice za otroke, Miklavžev sprevod, sprevod Ledene kraljice in tradicionalni prihod Dedka Mraza. Obiskovalce čakajo tudi številni brezplačni koncerti na več prizoriščih po mestu. Nastopili bodo med drugim Polkaholiki, Čuki, Manca Špik, Lea Sirk, Samuel Lucas, Luka Basi, Tony Cetinski, Petar Grašo in številni drugi. Vrhunec prazničnega dogajanja bo silvestrovanje na prostem, ki bo tudi letos potekalo na več ljubljanskih trgih. Opolnoči bo z Ljubljanskega gradu nebo osvetlil petminutni ognjemet z razgradljivimi izstrelki.