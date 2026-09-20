Neveste zapravljajo na stotine evrov: je to prisrčna gesta ali še en nepotreben strošek?

Poroke so v zadnjih letih postale vse bolj razkošne, zdaj pa se med bodočimi nevestami širi še en trend, ki deli mnenja. Gre za tako imenovane 'prošnje za družice' oziroma 'bridesmaid proposals', pri katerih nevesta svoje najbližje prijateljice na poseben način vpraša, ali želijo postati njene družice. Kar se je začelo kot prikupna gesta, je za nekatere postalo nov, pogosto precej drag poročni strošek. Po poročanju britanskega časnika The Guardian in hrvaškega Tportala nekatere neveste za takšna darila namenijo celo več sto ali tisoč evrov.

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Kaj sploh je prošnja za družico?

Nekoč je bilo povsem običajno, da je nevesta prijateljico preprosto vprašala, ali bi bila njena družica. Danes pa mnoge pripravijo posebna darilna presenečenja. V škatlah, ki jih podarijo izbrankam, se pogosto znajdejo sveče, personalizirani kozarci, kopalni izdelki, nakit, fotografije in ročno napisana pisma. Celotna izkušnja je zasnovana tako, da je čustvena, fotogenična in primerna za objavo na družbenih omrežjih.

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Po besedah strokovnjakov za poroke se je ta praksa v zadnjih letih močno razširila, predvsem zaradi Instagrama, TikToka in Pinteresta, kjer neveste iščejo navdih za popolno poročno izkušnjo.

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Od prisrčne pozornosti do visokih stroškov

Težava se pojavi, ko želja po popolnosti preraste v tekmovanje. Kot poroča The Guardian, so nekateri paketi za družice postali tako razkošni, da vsebujejo dizajnerske izdelke, drago kozmetiko, nakit in personalizirane dodatke, zaradi česar stroški hitro narastejo.

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Če ima nevesta pet ali šest družic, lahko takšna darila predstavljajo precejšen finančni zalogaj, še preden se začnejo stroški za samo poroko. Po podatkih poročnih portalov se povprečni zneski za posamezno darilno škatlo običajno gibljejo med 25 in 75 ameriškimi dolarji (med 21 in 25 evri), pri bolj prestižnih različicah pa je lahko strošek bistveno višji.

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Mnenja so deljena

Zagovorniki trenda poudarjajo, da ne gre za denar, temveč za simbolično zahvalo najbližjim prijateljicam. Personalizirano darilo in iskreno sporočilo naj bi pokazala, kako pomembno vlogo imajo izbrane osebe v nevestinem življenju.

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Kritiki pa opozarjajo, da poroke že tako predstavljajo velik finančni pritisk, zato se jim zdi dodajanje novih tradicij nepotrebno. Po njihovem mnenju družice ne potrebujejo dragega darila, da bi vedele, da so cenjene.

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Vse več nevest se vrača k preprostosti

Zanimivo je, da se vzporedno z razkošnimi različicami pojavlja tudi nasprotni trend. Strokovnjaki opažajo, da se številne neveste vračajo k bolj osebnemu pristopu: ročno napisanemu pismu, skupni kavi ali manjšemu simboličnemu darilu. Poudarek naj bi bil vse manj na všečkih in vse bolj na pristnih odnosih.

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Na koncu ostaja vprašanje: je prošnja za družico čudovita gesta, ki še okrepi prijateljstvo, ali le še ena postavka na vse daljšem seznamu poročnih stroškov? Odgovor bo verjetno odvisen od vsake neveste posebej.