Protivnetna krema: kdaj pomaga pri bolečinah v mišicah in sklepih?

Katera je torej najboljša protivnetna krema? Razlikujejo se po sestavi, načinu delovanja in namenu uporabe, zato je pred izbiro smiselno preveriti predvsem, kaj krema vsebuje in za kakšne težave je namenjena.

Kako deluje protivnetna krema?

Izraz protivnetna krema se v vsakdanji rabi uporablja precej široko. Med lokalnimi pripravki so zdravila z nesteroidnimi protivnetnimi učinkovinami, kot so diklofenak, ibuprofen ali ketoprofen, pa tudi drugi izdelki za nego in lajšanje občutka nelagodja v mišicah in sklepih. Lokalna nesteroidna protivnetna zdravila se nanašajo neposredno na boleče območje in lahko zmanjšujejo bolečino ter vnetje. Uporabljajo se denimo pri nekaterih zvinih, nategih, preobremenitvah in sklepnih težavah. Prav zato je pomembno pogledati sestavo izdelka. Beseda protivnetna na embalaži sama po sebi še ne pove, katero učinkovino izdelek vsebuje in kakšen učinek lahko od njega pričakujemo.

Pri katerih težavah se uporabljajo kreme za mišice in sklepe?

Lokalni pripravki so praktični predvsem takrat, ko je neprijetnost omejena na določeno območje telesa. Protivnetna krema oziroma gel z ustrezno učinkovino se lahko glede na navodila posameznega izdelka uporablja pri težavah, kot so: - bolečine v mišicah, - zvini in nategi, - preobremenjene mišice in sklepi, - bolečine v določenih sklepih, - nekatere težave, povezane z osteoartritisom. Dokazi podpirajo uporabo nekaterih lokalnih nesteroidnih protivnetnih zdravil tako pri akutnih mišično-skeletnih poškodbah kot pri določenih kroničnih sklepnih bolečinah. To pa ne pomeni, da je vsaka bolečina primerna za samozdravljenje s kremo. Nenadna močna bolečina, izrazita oteklina, nezmožnost obremenitve sklepa ali bolečina, ki vztraja oziroma se stopnjuje, zahtevajo drugačno obravnavo.

Protivnetna krema ali gel – je med njima razlika?

Pri izdelkih za lokalno uporabo boste pogosto naleteli tako na kreme kot na gele. Razlika je predvsem v osnovi pripravka in občutku po nanosu, medtem ko je za učinek bistvena predvsem aktivna sestavina in njena koncentracija. Geli se praviloma hitreje vpijejo in na koži pustijo manj masten občutek, kreme pa imajo gostejšo teksturo in so lahko prijetnejše za ljudi, ki jim bolj ustreza nekoliko bogatejši nanos. Pri izbiri zato oblika izdelka ni edino merilo. Veliko bolj pomembno je preveriti, za kaj je izdelek namenjen, kako pogosto se ga uporablja in ali obstajajo omejitve za uporabo.

Kako pravilno uporabljati protivnetno kremo?

Če uporabljate protivnetno kremo, sledite navodilom konkretnega izdelka, saj se količina in pogostost nanašanja se lahko med pripravki precej razlikujeta. Na splošno velja, da se lokalna protivnetna zdravila nanašajo na nepoškodovano kožo. Izogibati se je treba stiku z očmi ter nanašanju na odprte rane, poškodovano ali močno razdraženo kožo. Pred uporabo je smiselno preveriti: - koliko izdelka je priporočeno nanesti, - kolikokrat dnevno ga lahko uporabite, - kako dolgo ga lahko uporabljate, - ali je po nanosu treba umiti roke, - ali obstajajo posebna opozorila glede sončenja, drugih zdravil ali zdravstvenih težav. Več kreme ne pomeni nujno boljšega ali hitrejšega učinka. Pri izdelkih z zdravilnimi učinkovinami je priporočeni odmerek del varne uporabe.

Na kaj paziti pri izbiri protivnetne kreme?

Na polici je lahko več izdelkov s podobnim namenom, vendar se njihove sestave precej razlikujejo. Zato naj bo prvo vprašanje, kaj izdelek dejansko vsebuje. Pri izbiri preverite predvsem: Aktivne sestavine Če gre za zdravilo, je na embalaži navedena zdravilna učinkovina in njena koncentracija, pri drugih izdelkih preverite sestavine ter deklarirani namen uporabe. Namen uporabe Izdelek za mišice po športni aktivnosti ni nujno enak izdelku, namenjenemu lajšanju vnetne bolečine v sklepu. Izberite pripravek glede na konkretno težavo in njegova navodila za uporabo. Način nanašanja Če boste izdelek uporabljali večkrat na dan, sta pomembni tudi tekstura in praktičnost uporabe, nekaterim bolj ustreza gel, drugim krema. Opozorila in omejitve Tudi lokalna uporaba zdravil ni brez tveganj. Nesteroidna protivnetna zdravila imajo lahko neželene učinke in niso primerna za vsakogar, čeprav je pri lokalni uporabi izpostavljenost celotnega telesa praviloma manjša kot pri jemanju iste učinkovine skozi usta. Če jemljete druga zdravila, imate kronične bolezni, ste noseči ali niste prepričani, ali je določen pripravek primeren za vas, izbiro preverite pri farmacevtu ali zdravniku.

Krema ne odpravi vedno vzroka bolečine

Protivnetna krema lahko pomaga pri obvladovanju določenih lokalnih težav, vendar je bolečina pogosto predvsem opozorilo, da je bilo neko tkivo preobremenjeno, poškodovano ali razdraženo. Pri blažji preobremenitvi je lahko poleg lokalnega pripravka smiselna začasna prilagoditev aktivnosti. Pri ponavljajočih se težavah pa samo mazanje bolečega mesta običajno ni dovolj – treba je ugotoviti, zakaj se bolečina vrača. Posebej previdni bodite, če se stanje slabša, je prisotna večja oteklina, rdečina ali vročina, se bolečina pojavi po resnejši poškodbi ali dalj časa ne mine.

Pri izbiri naj odloča sestava, ne samo napis na embalaži

Ko iščete protivnetno kremo, naj vas ne vodi zgolj ime izdelka. Preverite aktivne sestavine, namen uporabe in navodila proizvajalca ter izdelek izberite glede na vrsto težave. V ponudbi specializiranih ponudnikov lahko primerjate različne izdelke za lokalno uporabo ter preverite njihovo sestavo in način uporabe. Pri zdravilnih pripravkih oziroma kadar niste prepričani, kaj je primerno za vaše težave, pa se je smiselno posvetovati tudi s farmacevtom ali zdravnikom.

Pogosta vprašanja o protivnetnih kremah