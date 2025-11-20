Zadovoljna.si
Prihodnje leto se na filmska platna vrača Hudičevka v Pradi.
Trači

Novica, ki je razveselila vse oboževalce Meryl Streep

Klara Čampa
20. 11. 2025 04.00
0

Dolgo pričakovani nadaljevalni film kultne uspešnice Hudičevka v Pradi (2006) je dobil svoj prvi uradni napovednik. Ljubiteljice mode in filma bodo navdušene, saj se na velika platna vrača skoraj celotna originalna igralska zasedba, vključno z Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt in Stanleyjem Tuccijem.

Vračanje modne ikone na velika platna

Meryl Streep se bo znova pojavila v vlogi neizprosne urednice prestižnega modnega časopisa Runway, Mirande Priestly. Že v prvih kadrih napovednika je mogoče prepoznati njen značilen nastop v visokih petah, ki takoj prikliče spomine na kultne prizore iz prvega filma. Tokrat pa bo Miranda postavljena pred povsem nove izzive – svet mode se mora soočiti z vplivom digitalnih medijev in družbenih omrežij, kar zgodbi prinaša sodoben in aktualen ton.

Anne Hathaway
Anne Hathaway FOTO: Profimedia

Stare znanke, nove poti Anne Hathaway se vrača kot Andy Sachs, nekdanja pripravnica, ki je v prvem delu dokazala, da zna stopiti iz Mirandine sence. Ob njej bo ponovno nastopila Emily Blunt v vlogi cinične Emily Charlton, ki je v originalu poskrbela za obilico humorja. Občinstvo bo imelo priložnost videti, kako sta se njuni karieri razvili v času, ko se moda vse bolj prepleta z digitalno kulturo.

Anne Hathaway
Anne Hathaway FOTO: Profimedia

Od uspešnice do nadaljevanja Prvi film je postal globalni fenomen, saj je z ostrino in humorjem razkril zakulisje modne industrije. Nadaljevanje si prizadeva ujeti isti čar, hkrati pa prikazati, kako se je svet mode v dveh desetletjih korenito spremenil. Dejstvo, da se vrača originalna igralska zasedba, je zagotovilo, da bo novi film ohranil duh klasike, obenem pa ponudil svež pogled na sodobne izzive.

Mailing
Zadovoljne e-novice
Si že prijavljen na vse naše e-novice?

Povzeto po Elle.hr

Hudičevka v Pradi Anne Hathaway Emily Blunt Meryl Streep
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
