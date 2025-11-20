Novica, ki je razveselila vse oboževalce Meryl Streep

Vračanje modne ikone na velika platna
Meryl Streep se bo znova pojavila v vlogi neizprosne urednice prestižnega modnega časopisa Runway, Mirande Priestly. Že v prvih kadrih napovednika je mogoče prepoznati njen značilen nastop v visokih petah, ki takoj prikliče spomine na kultne prizore iz prvega filma. Tokrat pa bo Miranda postavljena pred povsem nove izzive – svet mode se mora soočiti z vplivom digitalnih medijev in družbenih omrežij, kar zgodbi prinaša sodoben in aktualen ton.
Stare znanke, nove poti Anne Hathaway se vrača kot Andy Sachs, nekdanja pripravnica, ki je v prvem delu dokazala, da zna stopiti iz Mirandine sence. Ob njej bo ponovno nastopila Emily Blunt v vlogi cinične Emily Charlton, ki je v originalu poskrbela za obilico humorja. Občinstvo bo imelo priložnost videti, kako sta se njuni karieri razvili v času, ko se moda vse bolj prepleta z digitalno kulturo.
Od uspešnice do nadaljevanja Prvi film je postal globalni fenomen, saj je z ostrino in humorjem razkril zakulisje modne industrije. Nadaljevanje si prizadeva ujeti isti čar, hkrati pa prikazati, kako se je svet mode v dveh desetletjih korenito spremenil. Dejstvo, da se vrača originalna igralska zasedba, je zagotovilo, da bo novi film ohranil duh klasike, obenem pa ponudil svež pogled na sodobne izzive.
Povzeto po Elle.hr
