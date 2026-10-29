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Rávila Rezende - ig
Novice

Tragična smrt 32-letne vplivnice pretresla sledilce: za seboj je pustila triletnega sina

N. Č.
29. 10. 2026 14.44
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Brazilska vplivnica, ki je na družbenih omrežjih navduševala z modnimi in lepotnimi vsebinami, je umrla v hudi prometni nesreči. Stara je bila 32 let.

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Na družbenih omrežjih odmeva novica o smrti brazilske vplivnice Rávila de Castro Rezende, ki je umrla v prometni nesreči. Stara je bila 32 let. Novico o njeni smrti so potrdili njeni bližnji, medtem ko so se pod njenimi zadnjimi objavami že zbrali številni pretreseni sledilci in prijatelji.

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Avtomobil je zapeljal s ceste in se prevrnil

Nesreča se je zgodila 27. oktobra v brazilski zvezni državi Goiás. Po navedbah tamkajših oblasti je vozilo, ki ga je vozila vplivnica, zapeljalo s ceste in se prevrnilo. Reševalci so jo našli ukleščeno v vozilu, zdravnica nujne medicinske pomoči pa je smrt potrdila na kraju nesreče.

Po poročanju brazilskega portala g1 se je vračala iz kraja Itaberaí proti mestu Jaraguá, kjer je živela z družino. Okoliščine nesreče še preiskujejo.

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Na Instagramu jo je spremljalo več kot 27 tisoč ljudi

Rávila de Castro Rezende je bila znana po objavah o modi, lepoti in vsakdanjem življenju. Na Instagramu je imela več kot 26 tisoč sledilcev, pogosto pa je z njimi delila tudi utrinke iz družinskega življenja.

Poleg ustvarjanja spletnih vsebin je bila profesionalna vizažistka in diplomirana pravnica. Prijatelji jo opisujejo kot izjemno priljubljeno osebo, ki je bila v domačem kraju dobro poznana, piše People.

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Za seboj je pustila triletnega sina

Njena smrt je še posebej pretresla številne sledilce, saj je bila mati triletnega dečka, ki se je večkrat pojavil tudi v njenih objavah na družbenih omrežjih. Poleg sina za seboj pušča še starše in sestro.

Prijatelj Diego Ducatti je za medije povedal, da so vsi v šoku in da je bila vplivnica v domačem okolju zelo priljubljena, še poroča People.

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Le nekaj ur pred nesrečo je še objavljala

Posebej tragično je dejstvo, da je bila na družbenih omrežjih aktivna le nekaj ur pred usodno nesrečo. V eni zadnjih objav je delila videoposnetek vožnje po makadamski cesti, dan prej pa fotografije in posnetke druženja s prijateljico, poročajo.

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Po novici o njeni smrti so se pod zadnjimi objavami zvrstili številni poslovilni zapisi. Sledilci so izražali šok, žalost in podporo njeni družini.

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Viri: People, g1

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