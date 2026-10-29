Tragična smrt 32-letne vplivnice pretresla sledilce: za seboj je pustila triletnega sina

Na družbenih omrežjih odmeva novica o smrti brazilske vplivnice Rávila de Castro Rezende, ki je umrla v prometni nesreči. Stara je bila 32 let. Novico o njeni smrti so potrdili njeni bližnji, medtem ko so se pod njenimi zadnjimi objavami že zbrali številni pretreseni sledilci in prijatelji.
Avtomobil je zapeljal s ceste in se prevrnil
Nesreča se je zgodila 27. oktobra v brazilski zvezni državi Goiás. Po navedbah tamkajših oblasti je vozilo, ki ga je vozila vplivnica, zapeljalo s ceste in se prevrnilo. Reševalci so jo našli ukleščeno v vozilu, zdravnica nujne medicinske pomoči pa je smrt potrdila na kraju nesreče.
Po poročanju brazilskega portala g1 se je vračala iz kraja Itaberaí proti mestu Jaraguá, kjer je živela z družino. Okoliščine nesreče še preiskujejo.
Na Instagramu jo je spremljalo več kot 27 tisoč ljudi
Rávila de Castro Rezende je bila znana po objavah o modi, lepoti in vsakdanjem življenju. Na Instagramu je imela več kot 26 tisoč sledilcev, pogosto pa je z njimi delila tudi utrinke iz družinskega življenja.
Poleg ustvarjanja spletnih vsebin je bila profesionalna vizažistka in diplomirana pravnica. Prijatelji jo opisujejo kot izjemno priljubljeno osebo, ki je bila v domačem kraju dobro poznana, piše People.
Za seboj je pustila triletnega sina
Njena smrt je še posebej pretresla številne sledilce, saj je bila mati triletnega dečka, ki se je večkrat pojavil tudi v njenih objavah na družbenih omrežjih. Poleg sina za seboj pušča še starše in sestro.
Prijatelj Diego Ducatti je za medije povedal, da so vsi v šoku in da je bila vplivnica v domačem okolju zelo priljubljena, še poroča People.
Le nekaj ur pred nesrečo je še objavljala
Posebej tragično je dejstvo, da je bila na družbenih omrežjih aktivna le nekaj ur pred usodno nesrečo. V eni zadnjih objav je delila videoposnetek vožnje po makadamski cesti, dan prej pa fotografije in posnetke druženja s prijateljico, poročajo.
Viri: People, g1
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