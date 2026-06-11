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Camila Cabello in Henry Junior Chalhoub
Novice

Ljubezenske zgodbe z libanonskim milijarderjem je konec

M.S.
11. 06. 2026 04.00
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Čeprav sta svojo zvezo večinoma ohranjala stran od oči javnosti, je zdaj odjeknila novica o njunem razhodu. Camila Cabello in Henry Junior Chalhoub naj bi po več kot letu dni ljubezni ubrala vsak svojo pot.

Njuna zveza je bila dolgo skrivnost

Camila Cabello naj bi znova stopila na samsko pot. Tuji mediji poročajo, da sta se s partnerjem Henryjem Juniorjem Chalhoubom po več kot letu dni zveze razšla. Novica je presenetila številne oboževalce, saj sta bila še pred kratkim skupaj opažena na več odmevnih dogodkih.

Camila Cabello in Henry Junior Chalhoub
Camila Cabello in Henry Junior ChalhoubFOTO: Profimedia

Camilo Cabello si lahko ogledate tudi to soboto ob 20.20 na POP TV v priljubljenem muzikalu Pepelka. Filmska različica vsem dobro poznane pravljice, v kateri bo v čevlje Pepelke stopila priljubljena pevka Camila Cabello. A tokrat njene sanje niso oditi samo na ples in spoznati princa svojih sanj, ampak uspeti v poslovnem svetu. Njene sanje so večje, kot ji svet dovoljuje, vendar bo s pomočjo dobre vile oziroma botra vztrajala in jih poskušala uresničiti. Ji bo uspelo?

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Čeprav sta svojo zvezo večinoma skrivala pred javnostjo, naj bi se njuna zgodba začela že leta 2024. Prve govorice o romanci so se pojavile po skupnem obisku dogodka v Savdski Arabiji, pozneje pa so ju večkrat opazili skupaj na različnih potovanjih in družabnih dogodkih. Nekaj mesecev pozneje so ju fotografi ujeli med sprehodom po karibskem otoku Saint Barthélemy, kjer sta se držala za roke in delovala zelo zaljubljeno.

Camila Cabello in Henry Junior Chalhoub
Camila Cabello in Henry Junior ChalhoubFOTO: Profimedia
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Čeprav Henry Junior Chalhoub prihaja iz družine, ki je tesno vpeta v svet luksuzne mode in sodeluje z nekaterimi najprestižnejšimi modnimi znamkami, sam redko stopi v središče pozornosti. Svoje zasebno življenje namreč skrbno varuje, zato je bila njegova romanca s Camilo Cabello dolgo zavita v tančico skrivnosti.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Chalhoub velja za dediča milijardnega modnega imperija. Njegova družina je lastnica skupine Chalhoub Group, enega največjih distributerjev luksuznih blagovnih znamk na Bližnjem vzhodu, njegovo premoženje pa naj bi bilo ocenjeno na približno 1,05 milijarde evrov.

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Še pred kratkim sta delovala srečno

Še marca letos je pevka na družbenih omrežjih delila utrinke s praznovanja svojega rojstnega dne. Med fotografijami se je znašel tudi njen takratni partner, ki jo je opazoval z nasmehom na obrazu, kar je pri oboževalcih sprožilo val navdušenja. Zato je novica o razhodu za mnoge prišla precej nepričakovano.

Camila Cabello
Camila CabelloFOTO: Profimedia
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Camila je v preteklosti večkrat poudarila, da želi svoje ljubezensko življenje ohraniti čim bolj zasebno. V enem od starejših intervjujev je priznala, da je prav zasebnost eden najpomembnejših delov njenega življenja, zato podrobnosti svojih razmerij redko deli z javnostjo. Vir blizu nekdanjega para naj bi razkril, da sta se odkrito pogovorila o prihodnosti in ugotovila, da sta se sčasoma oddaljila.

Camila Cabello
Camila CabelloFOTO: Profimedia
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Čeprav sta skupaj preživela veliko lepih trenutkov in obiskala številne prestižne destinacije, naj bi spoznala, da njuna zveza nima skupne prihodnosti. Čeprav je njeno zasebno življenje znova pristalo v središču pozornosti, naj bi bila pevka trenutno osredotočena predvsem na glasbo. Po poročanju tujih medijev že pripravlja svoj peti studijski album.

camila cabello
camila cabelloFOTO: Profimedia
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Pred zvezo s Chalhoubom je bila Camila v odmevnem razmerju s pevcem Shawnom Mendesom, s katerim sta se po več letih skupnih vzponov in padcev dokončno razšla leta 2023. V enem od intervjujev je povedala: "Razumem, zakaj ljudi zanima moje ljubezensko življenje, vendar tega dela sebe ne želim deliti z javnostjo, saj mi pomeni največ." Prav zato je tudi zadnjo zvezo večinoma ohranjala stran od oči javnosti.

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Vir: People, Elle in The Sun.

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
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