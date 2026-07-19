Razkrili, o čem se je prepiral viralni par s svetovnega prvenstva

Na nedavnem svetovnem prvenstvu v nogometu v Monterreyju je kamere namesto dogajanja na igrišču pritegnil južnoafriški par na tribuni. Par, ki je sprva ponosno mahnil z zastavami, se je hitro zapletel v vročo razpravo, ki je takoj postala viralna na TikToku in X-u. Uporabniki spleta so v nekaj urah ustvarili tisoče teorij o tem, kaj je sprožilo njun spor. Ali je šlo za prevaro, stave ali le slabo voljo? Zaradi pomanjkanja zvoka so ugibanja preplavila splet, kar je vodilo v profesionalno preiskavo vsebine njunih besed.
Skrivnost njunega pogovora je razrešila Nicola Hickling, ki profesionalno bere z ustnic. Po njeni rekonstrukciji se je spor začel po tem, ko je moški v roke vzel telefon. Njegova partnerka ga je opazila in takoj postala sumničava. Moški ji je poskušal razložiti: "Nimaš kaj videti, fantje so samo poslali fotografije." Ženska mu očitno ni povsem verjela, saj ga je vprašala, zakaj sploh gleda v telefon, on pa je odvrnil: "Ne gledam drugih žensk." Te besede razkrivajo, da je bil vzrok za njun glasen pogovor očitno pomanjkanje zaupanja oziroma sumničenje glede njegovega digitalnega vedenja.
Proti koncu posnetka postaja razprava vse bolj osebna. Čeprav ženska sede in skuša prekiniti kontakt, se moški še naprej obrača proti njej in išče svojo pravico. Nicola Hickling trdi, da sta bila njuna zadnja stavka izjemno ostra. Moški ji je menda rekel "Utihni", na kar mu je ona vrnila, da je utrujena od njunih večnih sporov. Takšna končnica je na spletu sprožila številne komentarje. Ljudje so začeli pisati, da je njuna zveza zagotovo končana, saj takšni spori pred vsemi temi kamerami ne morejo ostati brez posledic v zasebnem življenju.
Vir: index.hr
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