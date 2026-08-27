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Love Island Adria
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Ljubezenska pustolovščina Otok ljubezni Adria se začenja

Zadovoljna.si
27. 08. 2026 11.47
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Samo še dobra dva tedna nas ločita do začetka najbolj romantične pustolovščine te jeseni. Tekmovalci oz. otočani bodo že 13. septembra na VOYO vkorakali v razkošno vilo na Tenerifih, kjer se bodo zabavali, spoznavali, predvsem pa zaljubili. Vsak njihov korak bomo skoraj istočasno spremljali na VOYO in v posebni aplikaciji, s katero bodo gledalci pomembno vplivali na usodo otočanov.

Vila, ki bo kmalu postala dom letošnjih otočanov, je že skoraj pripravljena. Otočane čakajo zunanja telovadnica, bazen, prostor za izzive in igre, soba skušnjav ter številni romantični kotički, kjer se bodo lahko sprostili, bolje spoznali, iskali ljubezen, sklepali nova prijateljstva in uživali v ljubezenski pustolovščini, ki jim bo zagotovo ostala v spominu.

Dogajanje v vili pa ne bo prepuščeno zgolj tekmovalcem. Zaključujejo se tudi priprave na aplikacijo Love Island Adria, s katero bodo lahko gledalci v realnem času vplivali na dogajanje in tako postali del šova.

Odhoda se veseli tudi voditeljica Dragana Mićalović. ''Zdaj vstopamo v zaključno fazo, ko navdušenje počasi postaja resničnost. Priprave so intenzivne – od samega projekta do vseh malenkosti, ki jih prinaša selitev življenja na Tenerife za nekaj časa. Obleke, čevlji, nakit in vse tiste stvari, ki jih gledalci niti ne vidijo, so lahko precej stresne. A vseeno komaj čakam, da prispemo na Tenerife in začnemo našo avanturo,'' je povedala.

Love Island Adria
Love Island Adria FOTO: POP TV

Tenerifi kot kulisa ljubezenske pustolovščine

Eksotični Tenerife bodo popolna kulisa za iskanje ljubezni, Dragana pa se poleg vsega, kar jo čaka pred kamerami, veseli tudi samega otoka in novih ljudi, ki jih bo spoznala.

''Veselim se nove izkušnje, ljudi, ki jih bom spoznala, energije otoka in vsega, kar bo ta projekt prinesel. Imam občutek, da me čaka povsem drugačno poglavje, in tega se zelo veselim,'' pravi.

Na pot se sicer ne odpravlja brez dobro pripravljene prtljage. Poleg pozitivne energije in velike mere radovednosti bo z njo na Tenerife odpotovalo tudi precej oblek in čevljev.

Priljubljena igralka priznava, da jo najbolj privlači prav nepredvidljivost celotne izkušnje. Kdo bo v vili našel ljubezen, kdo bo sklenil nova prijateljstva in kakšne iskrice se bodo kresale med otočani, bo jasno že od 13. septembra na VOYO!

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