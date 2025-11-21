Razsvetljena zaključna slovesnost EPK

Praznični teden se bo odvijal od sobote, 29. novembra, do petka, 5. decembra 2025, v EPIC distriktu – na meji, kjer se stikata mesti in kulture. Z nizom dogodkov, svetlobnih instalacij in prazničnih doživetij bo Nova Gorica – Gorica simbolno zaokrožila leto, v katerem je kultura povezala ljudi, prostore in ideje čez meje. Brezmejne božične luči bodo tako postale svetlobni epilog leta, ki je Evropi pokazalo, kako močna je skupna prihodnost, ko jo soustvarjamo skozi kulturo.

Leto 2025, ki že v svojih prvih rezultatih presega vsa pričakovanja, bodo sklenili s sijajnim zaključnim dogodkom v koprodukciji z Nemčijo, Finsko in Slovaško. Brezmejne božične luči' bodo vzorčni primer čezmejnega sodelovanja, ki se že preliva po vsej Evropi. Prvič v zgodovini bodo evropsko primopredajo obeležili javno, med ljudmi, na EPIC distriktu. Vseevropski bo tudi glasbeni program, saj je vsak partner prispeval del svoje glasbene identitete – od nemškega producenta in didžeja Fritza Kalkbrennerja, ki je v Chemnitzu odprl evropsko kulturno leto 2025 in ga bo pri nas decembra simbolno zaključil. Skupaj bodo z glasbo otvorili praznični čas ter proslavili veselje in povezanost, ki jo v Evropo prinaša kultura. EPK je močno in pozitivno vplivala na prostor, med drugim s s kar 30 odstotnim povišanjem turističnih prihodov, skoraj 20 odstotnim povišanjem nočitev in številnimi novimi turističnimi ponudbami v regiji.