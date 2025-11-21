Razsvetljena zaključna slovesnost EPK

Praznični teden se bo odvijal od sobote, 29. novembra, do petka, 5. decembra 2025, v EPIC distriktu – na meji, kjer se stikata mesti in kulture. Z nizom dogodkov, svetlobnih instalacij in prazničnih doživetij bo Nova Gorica – Gorica simbolno zaokrožila leto, v katerem je kultura povezala ljudi, prostore in ideje čez meje. Brezmejne božične luči bodo tako postale svetlobni epilog leta, ki je Evropi pokazalo, kako močna je skupna prihodnost, ko jo soustvarjamo skozi kulturo.
Leto 2025, ki že v svojih prvih rezultatih presega vsa pričakovanja, bodo sklenili s sijajnim zaključnim dogodkom v koprodukciji z Nemčijo, Finsko in Slovaško. Brezmejne božične luči' bodo vzorčni primer čezmejnega sodelovanja, ki se že preliva po vsej Evropi. Prvič v zgodovini bodo evropsko primopredajo obeležili javno, med ljudmi, na EPIC distriktu. Vseevropski bo tudi glasbeni program, saj je vsak partner prispeval del svoje glasbene identitete – od nemškega producenta in didžeja Fritza Kalkbrennerja, ki je v Chemnitzu odprl evropsko kulturno leto 2025 in ga bo pri nas decembra simbolno zaključil. Skupaj bodo z glasbo otvorili praznični čas ter proslavili veselje in povezanost, ki jo v Evropo prinaša kultura. EPK je močno in pozitivno vplivala na prostor, med drugim s s kar 30 odstotnim povišanjem turističnih prihodov, skoraj 20 odstotnim povišanjem nočitev in številnimi novimi turističnimi ponudbami v regiji.
Program Brezmejnih božičnih luči
Sobota, 29. november – petek, 5. december: Slavnostni prižig lučk obeh Goric in Andrejev sejem
Teden se bo začel s tradicionalnim prižigom prazničnih lučk in umetniških svetlobnih instalacij v produkciji in koordinaciji zavoda R.o.R, ki izbrala naslednje sodelujoče umetnike LuMenArtist, Lumoskop_lab in NiNABRi. Dogajanje se bo pričelo Trgu Evrope v soboto, 29. novembra, ob 17.30, nadaljevalo pa se bo na posebni brezmejni ediciji Andrejevega sejma z lokalnimi obrtniki, izdelki domače obrti in prazničnimi dobrotami. Sponzorja dogodka, SENG in HSE, bosta od 16.30 dalje pripravila otroške delavnice ter zabavni program z DJ-jem. Luči bodo simbolno povezale mesti in poudarile sporočilo EPK: kultura briše meje.
Torek, 2. december: GO! 2025: prvi vplivi prestolnice in naslednji koraki za prihodnost čezmejnega območja
Dogodek bo namenjen predstavitvi povzetka glavnih komunikacijskih dejavnosti, izvedenih v okviru projekta GO! 2025, ter prvih rezultatov analiz gospodarskih in kulturnih vplivov Evropske prestolnice kulture. Predstavljeni bodo naslednji koraki ocenjevalnega procesa, s posebnim poudarkom na vključevanju državljanov, nadaljevanju analiz ter prihodnji organizaciji državljanskega zbora, posvečenega čezmejni dediščini. Dogodek bo ponudil tudi priložnost za dialog z institucionalnimi partnerji in drugimi deležniki iz območja.
Sreda, 3. december: Ta veseli dan kulture
Ob obletnici rojstva največjega slovenskega pesnika in neformalnem slovenskem kulturnem prazniku se bo obiskovalcem predstavila pestra ponudba kulturnih dogodkov – v dvorani EPICentra bo predvajana filmska in video produkcija uradnega programa, ki bodo še zadnjič letos opozorili na bogastvo ustvarjalnosti v regiji.V kavarni EPIC bodo potekali pogovori v živo z: Gregorjem Božičem, Goranom Vojnovičem, Jasmino Cibic in Markom Peljhanom.
Četrtek, 4. december: EPK po EPK-ju – javni posvet o dediščini EPK
Strokovni posvet bo namenjen vprašanju, kaj ostaja po EPK: infrastrukturni, družbeni in kulturni učinki, nove čezmejne povezave ter prihodnost kulturnih institucij v skupnem prostoru obeh Goric.
Petek, 5. december: Zaključna slovesnost in Brezmejna zabava
Vrhunec prazničnega tedna bo slavnostna zaključna slovesnost z uradno predajo naziva Evropske prestolnice kulture prihodnjemu nosilcu. Na Trgu Evrope bosta ekipi iz Nove Gorice in Gorice ter Chemnitza 'štafeto' predali Trenčinu (Slovaška) in Ouluju (Finska), ki bosta prihodnje leto nosili ta prestižni naziv. Sledila bo Brezmejna zabava, ki bo četrtič združila glasbo, umetnost in ljudi obeh narodov v duhu prijateljstva, sodelovanja in novega začetka.
