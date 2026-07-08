Znana Slovenka delila najlepše poročne utrinke

Renata Bohinc , ki jo mnogi poznajo kot priljubljeno ustvarjalko vsebin in vplivnico, se je lani poročila z glasbenikom Binetom Zorkom , basistom skupine Happy Ol' McWeasel . Po obdobju osebnih preizkušenj je v ljubezni znova našla mir, stabilnost in partnerja, s katerim si gradi življenje, polno topline, humorja in medsebojne podpore. Njuna poroka je bila intimna, iskrena in prežeta z občutkom domačnosti, več utrinkov pa v nadaljevanju.

Renata Bohinc objavila poročne fotografije: Za vedno se začne tukaj, z roko v roki, iz srca v srce

Ta znana Slovenka je ponovno stopila pred oltar

Ob prvi obletnici zakona je Renata objavila serijo fotografij , ki prikazujejo priprave na poročni dan , nežne trenutke med njo in Binetom ter pristno veselje, ki ju je spremljalo skozi celotno slavje. Ob fotografijah je zapisala iskreno sporočilo, ki je ganilo številne sledilce.

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"1 leto poročena in še vedno se nisva naveličala drug drugega."

"Hvala ti, ker me prenašaš tudi takrat, ko nisem najbolj enostavna, ker se smejiš mojim neumnostim in ker si še vedno moj najljubši človek za vse dogodivščine."

"V tem letu sva ugotovila, da zakon ni vedno samo romantika – je tudi malo prilagajanja, kdo bo pospravil, kdo ima prav (ponavadi jaz) in veliko smeha."

"Ampak če bi še enkrat izbirala, bi še vedno izbrala tebe."

"Srečno nama ob prvi obletnici poroke. Na še veliko let smeha, ljubezni in najinih norih trenutkov."