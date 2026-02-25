Zadovoljna.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Nastavitve Odjava
DOMOV
Novice
Narodna Astrologija
Trači
Moda
Ulična moda Zavedna. Zadovoljna
Lepota
Koža Ženske frizure LIČENJE
Šport in zdravje
Dieta Šport Zdravje
Osebna rast in odnosi
Varna in Zadovoljna Osebna rast Odnosi Seks
Intervju
Potovanja
Slovenija Svet
Kraljevo
Oddaje
Kmetija Nemirna kri Ljubezen po domače Skrito v raju Slovenija ima talent
Robert Carradine
Novice

Trpel je skoraj dve desetletji, nato pa pritiska ni več zdržal

N. Č.
25. 02. 2026 04.00
0

Igralec Robert Carradine je umrl v 71. letu starosti po dolgem boju z bipolarno motnjo. Spominjajo se ga njegovi sorodniki in soigralci, kot sta Hilary Duff in Jake Thomas.

Robert Carradine, ki ga poznamo po pomembnih vlogah v kultnih filmih, kot je 'Maščevanje piflarjev', in kot očeta v priljubljeni seriji 'Lizzie McGuire', je preminil pri 71 letih. Njegova družina je sporočila žalostno novico 23. februarja in poudarila njegov nenehen boj z bipolarno motnjo, ki je trajal skoraj dve desetletji.

Keith Carradine, Robertov brat, je jasno izjavil: "Želimo, da ljudje to vedo, in v tem ni sramote. To je bolezen, ki ga je premagala."

Po dolgem boju z rakom je umrl avtor svetovne uspešnice
Preberi še
Po dolgem boju z rakom je umrl avtor svetovne uspešnice

Izjava ob njegovi smrti

"Z globoko žalostjo sporočamo, da nas je zapustil naš ljubljeni oče, dedek, stric in brat Robert Carradine. V svetu, ki se zdi tako temačen, je bil Bobby vedno svetilnik svetlobe za vse okoli sebe. Žalostni smo zaradi izgube te čudovite duše in želimo priznati Bobbyjev pogumen boj proti skoraj dve desetletji trajajoči bitki z bipolarno motnjo," so povedali njegovi svojci za Deadline.

Umrl 38-letni igralec, ki je posodil glas znanemu liku
Preberi še
Umrl 38-letni igralec, ki je posodil glas znanemu liku

"Upamo, da bo njegova pot osvetlila to problematiko in spodbudila k odpravljanju stigme, ki je povezana z duševnimi boleznimi. V tem trenutku prosimo za zasebnost, da bi lahko žalovali za to nepredstavljivo izgubo. Hvaležni smo za vaše razumevanje in sočutje," so še dodali.

Robert Carradine
Robert CarradineFOTO: Profimedia

Oglasila sta se tudi Hilary Duff in Jake Thomas

Tudi soigralca iz serije 'Lizzie McGuire' sta se po Robertovi smrti oglasila na družbenih omrežjih. Hilary Duff je delila fotografijo zasedbe in napisala, da "to boli." Nadaljevala je: "Bilo je toliko topline v družini McGuire in vedno sem se počutila tako varno ob svojih starših na zaslonu. Za to bom za vedno hvaležna." Izrazila je tudi globoko žalost ob tem, da je Bobby trpel, in izrekla sožalje njegovi družini.

Žalostna usoda igralcev, ki sta umrla z osmimi leti razmika
Preberi še
Žalostna usoda igralcev, ki sta umrla z osmimi leti razmika

Tudi Jake Thomas, ki je igral Lizziejinega mlajšega brata, je sporočil, da ga "srce boli." Opisal ga je kot "enega najbolj kul 'fantov', kar jih lahko srečate," ter poudaril njegovo duhovitost, pragmatičnost in ekscentričnost. Jake je prav tako omenil, da je bil Robert talentiran igralec, glasbenik in režiser, a predvsem – "družina."

Robert Carradine
Robert CarradineFOTO: Profimedia

Njegovo slovo ni le konec življenjske poti, temveč tudi priložnost, da opozorimo na pomen odprtega pogovora o duševnih boleznih.

Mailing
Zadovoljne e-novice
Si že prijavljen na vse naše e-novice?

Vir: deadline.com

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
Robert Carradine Lizzie McGuire Bipolarna motnja smrt umrl
Novice

Njeno zmago na OI je zasenčila tragična novica

KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2021, Zadovoljna.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1517