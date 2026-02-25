Trpel je skoraj dve desetletji, nato pa pritiska ni več zdržal

Robert Carradine, ki ga poznamo po pomembnih vlogah v kultnih filmih, kot je 'Maščevanje piflarjev', in kot očeta v priljubljeni seriji 'Lizzie McGuire', je preminil pri 71 letih. Njegova družina je sporočila žalostno novico 23. februarja in poudarila njegov nenehen boj z bipolarno motnjo, ki je trajal skoraj dve desetletji. Keith Carradine, Robertov brat, je jasno izjavil: "Želimo, da ljudje to vedo, in v tem ni sramote. To je bolezen, ki ga je premagala."

Preberi še Po dolgem boju z rakom je umrl avtor svetovne uspešnice

Izjava ob njegovi smrti

"Z globoko žalostjo sporočamo, da nas je zapustil naš ljubljeni oče, dedek, stric in brat Robert Carradine. V svetu, ki se zdi tako temačen, je bil Bobby vedno svetilnik svetlobe za vse okoli sebe. Žalostni smo zaradi izgube te čudovite duše in želimo priznati Bobbyjev pogumen boj proti skoraj dve desetletji trajajoči bitki z bipolarno motnjo," so povedali njegovi svojci za Deadline.

Preberi še Umrl 38-letni igralec, ki je posodil glas znanemu liku

"Upamo, da bo njegova pot osvetlila to problematiko in spodbudila k odpravljanju stigme, ki je povezana z duševnimi boleznimi. V tem trenutku prosimo za zasebnost, da bi lahko žalovali za to nepredstavljivo izgubo. Hvaležni smo za vaše razumevanje in sočutje," so še dodali.

icon-expand Robert Carradine FOTO: Profimedia

Oglasila sta se tudi Hilary Duff in Jake Thomas

Tudi soigralca iz serije 'Lizzie McGuire' sta se po Robertovi smrti oglasila na družbenih omrežjih. Hilary Duff je delila fotografijo zasedbe in napisala, da "to boli." Nadaljevala je: "Bilo je toliko topline v družini McGuire in vedno sem se počutila tako varno ob svojih starših na zaslonu. Za to bom za vedno hvaležna." Izrazila je tudi globoko žalost ob tem, da je Bobby trpel, in izrekla sožalje njegovi družini.

Preberi še Žalostna usoda igralcev, ki sta umrla z osmimi leti razmika

Tudi Jake Thomas, ki je igral Lizziejinega mlajšega brata, je sporočil, da ga "srce boli." Opisal ga je kot "enega najbolj kul 'fantov', kar jih lahko srečate," ter poudaril njegovo duhovitost, pragmatičnost in ekscentričnost. Jake je prav tako omenil, da je bil Robert talentiran igralec, glasbenik in režiser, a predvsem – "družina."

icon-expand Robert Carradine FOTO: Profimedia

Njegovo slovo ni le konec življenjske poti, temveč tudi priložnost, da opozorimo na pomen odprtega pogovora o duševnih boleznih.

Zadovoljne e-novice Si že prijavljen na vse naše e-novice? Preveri nastavitve Prijavi se na Zadovoljna.si e-novičke in bodi na tekočem z najnovešimi lepotnimi in modnimi trendi ter ostalimi novostmi. Strinjam se s splošnimi pogoji in Politiko zasebnosti. Prijavi se icon-close-circle Prišlo je do napake. icon-check-circle-2 Hvala! Uspešno si se prijavil na e-novičke.