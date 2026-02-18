Lepotica izgubila 41 let starejšega moža

Oskarjevec Robert Duvall je umrl v nedeljo, 15. februarja, v starosti 95 let na svojem domu v Middleburgu v Virginiji, kot je za USA TODAY povedal njegov predstavnik. Njegova žena, Luciana Pedraza Duvall, je dan pozneje na Facebooku potrdila žalostno novico.

"Včeraj smo se poslovili od mojega ljubljenega moža, cenjenega prijatelja in enega največjih igralcev našega časa," je zapisala in dodala: "Bob je mirno umrl doma, obkrožen z ljubeznijo in udobjem." "Za svet je bil nagrajeni igralec, režiser, pripovedovalec zgodb. Zame je bil preprosto vse. Njegova strast do svoje obrti se je ujemala le z njegovo globoko ljubeznijo do likov. Bob je v vsaki od svojih mnogih vlog dal vse svojim likom in resnici človeškega duha, ki so ga predstavljali. S tem nam vsem pušča nekaj trajnega in nepozabnega. Hvala za leta podpore, ki ste jo izkazali Bobu, in ker nam tokrat omogočate zasebnost, da obujamo spomine, ki jih pušča za seboj," se je še glasil njen zapis.

Kako se je začela njuna ljubezenska zgodba?

Leta 1996 sta se Robert Duvall in Luciana Pedraza prvič srečala v Buenos Airesu v Argentini, poroča People. Duvall je takrat šel v pekarno, potem ko je ugotovil, da je cvetličarna zaprta. Luciana, ki jo je nagovorila skupina prijateljev, ga je povabila na zabavo.

Prijatelji so vedeli, da je Duvall ljubitelj tanga, kar je Luciana omenila v enem intervjuju: "Nisem ga hotela nadlegovati, vendar so prijatelji vztrajali: 'Pojdi in ga povabi, on obožuje tango'." Luciana takrat sploh ni vedela, kdo je Robert Duvall, kar je igralca še posebej pritegnilo, še dodajajo pri People. "On meni, da lažem, ampak prisežem pri Bogu, da je to resnica," je nekoč dejala.

icon-expand Robert Duvall in Luciana FOTO: Profimedia

Za njo je bil preprosto "Bobby", ne filmska zvezda. Kljub 41-letni starostni razliki se je Duvallova začetna skrb hitro razblinila. Kot poroča revija People, sta si delila tudi isti datum rojstva, 5. januar, kar je bil povod za veliko šal v njuni zvezi. Njen oče naj bi se nekoč celo pošalil in Duvallu rekel: "Ne vem, ali naj te kličem oče ali sin!"

Poročila sta se 10 let po začetku njunega razmerja

Robert Duvall in Luciana Pedraza sta se poročila leta 2005, po skoraj desetih letih skupnega življenja. To je bil Duvallov četrti zakon in hkrati najdaljši. Oba sta delila veliko strast do tanga. Robert je bil velik oboževalec tanga, Luciana pa izkušena plesalka. Njuna skupna ljubezen do tanga ju je pripeljala tudi pred kamere. Zaigrala sta skupaj v filmu "Assassination Tango", ki ga je Robert Duvall sam režiral, napisal in produciral. Prav on je prepoznal Lucianin igralski talent in jo spodbudil k filmski karieri, še poroča People.

Izjemen vir podpore in 'osebna svetovalka'

V njegovih poznih letih je bila Luciana zanj pomemben vir podpore. Na vprašanje o njegovi energiji je Robert odgovoril: "Moja soproga. Ona me ohranja v formi." Delovala je tudi kot njegova svetovalka; Robert je razkril, da je vlogo v filmu "Sodnik" (The Judge), za katero je prejel nominacijo za oskarja, sprejel šele na njeno prigovarjanje.

icon-expand Robert Duvall FOTO: Profimedia

Bogata igralska kariera Roberta Duvalla

Robert Duvall je v svoji karieri, ki je trajala več kot šest desetletij, igral številne nepozabne vloge. Med njegovimi najslavnejšimi vlogami so: Tom Hagen v "Botru": Hladnokrvni odvetnik in svetovalec družine Corleone. Polkovnik Kilgore v "Apokalipsi zdaj": Ta vloga vključuje legendarno izjavo "Obožujem vonj napalma zjutraj." Mac Sledge v "Nežna milost" (Tender Mercies): Za vlogo zlomljenega country pevca je leta 1984 prejel oskarja.

Duvall je bil znan po tem, da se je v celoti posvetil svojim likom, do potankosti je preučeval dialekte in manire, kot poroča USA Today. Njegova sposobnost, da se potopi v različne osebnosti, ga je ločila od mnogih sodobnikov.

