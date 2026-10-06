Umrl je zvezdnik legendarne serije, ki so jo oboževale tudi Slovenke

Robert Kelker-Kelly je svojo igralsko pot začel konec osemdesetih let v seriji Another World, svetovno slavo pa je dosegel leta 1992, ko je prevzel vlogo priljubljenega Boja Bradyja v seriji Days of Our Lives. V tistem času je postal eden najbolj prepoznavnih obrazov televizijskih nadaljevank, njegova zgodba pa je pred male zaslone privabila milijone gledalk po vsem svetu.
V seriji je igral ob igralkah Kristian Alfonso in Lisa Rinna, njegovo obdobje v vlogi pa mnogi oboževalci še danes štejejo med najbolj nepozabna poglavja priljubljene žajfnice.
Vzrok smrti za zdaj ni znan
Po poročanju ameriškega portala TMZ je igralec umrl 3. oktobra. Natančen vzrok smrti za zdaj še ni bil razkrit. Novica je pretresla številne oboževalce televizijskih nadaljevank, ki se ga spominjajo kot karizmatičnega igralca in enega od obrazov obdobja, ko so bile dnevne serije del vsakdana številnih gospodinjstev.
Njegovo ime je letos znova polnilo naslovnice
Robert Kelker-Kelly se je v središču pozornosti znašel tudi letos, ko je njegova nekdanja soigralka Lisa Rinna v svojih spominih spregovorila o njunem domnevno zapletenem odnosu med snemanjem serije. Igralec na njene navedbe ni javno odgovoril.
Kljub temu bodo številni nanj najverjetneje ohranili drugačen spomin. Za generacijo gledalk je ostal predvsem obraz ene najbolj priljubljenih televizijskih žajfnic in igralec, ki je zaznamoval zlato obdobje nadaljevank.
Vir: tmz.com
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