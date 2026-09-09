Znana Slovenka ni skrivala, kako zelo ga ljubi

Slovenski igralec Robert Korošec je včeraj praznoval rojstni dan, ob tej priložnosti pa ni manjkalo lepih želja in pozornosti. Med tistimi, ki so mu javno voščili, je bila tudi njegova partnerica, igralka Nina Rakovec, ki je na družbenih omrežjih delila prikupni skupni fotografiji in mu namenila nekaj preprostih, a zelo zgovornih besed.
Objava, ki je ganila splet
Na eni od objavljenih fotografij, posneti med vožnjo z avtomobilom, je preprosto zapisala: 'Ljubim te', ob drugi fotografiji, na kateri sedita na gugalnici ob morju, pa še: 'Vse najboljše, ljubezen moja.' S tem je sledilcem ponudila redek vpogled v njun zasebni svet in pokazala, da je njuna zveza še vedno trdna in polna topline.
Priljubljeni slovenski par navdušuje sledilce
Robert Korošec in Nina Rakovec veljata za enega najbolj priljubljenih slovenskih igralskih parov. Čeprav zasebno življenje večinoma ohranjata stran od oči javnosti, občasno svoje sledilce razveselita s skupnimi utrinki, ki vedno pritegnejo veliko pozornosti. Tokratna rojstnodnevna objava ni bila izjema.
Njuna ljubezenska zgodba sicer traja že vrsto let, v preteklosti pa sta večkrat pokazala, da znata tudi ob številnih obveznostih ohranjati trden odnos. O svojem vsakdanu, družinskem življenju, športnih izzivih in partnerskem odnosu sta spregovorila tudi lani v intervjuju za Zadovoljna.si. Takrat sta med drugim razkrila, kako usklajujeta družino in kariero ter zakaj jima skupno preživljanje časa pomeni največ. Celoten intervju lahko preberete TUKAJ!
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