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Nina Rakovec - instagram zgodba
Novice

Znana Slovenka ni skrivala, kako zelo ga ljubi

N. Č.
09. 09. 2026 04.00
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Robert Korošec je včeraj praznoval rojstni dan, njegovo partnerico Nino Rakovec pa je poseben dan spodbudil k javni izpovedi. Na družbenih omrežjih mu je namenila prisrčno voščilo in z besedami Ljubim te ter Vse najboljše, ljubezen moja navdušila sledilce.

Slovenski igralec Robert Korošec je včeraj praznoval rojstni dan, ob tej priložnosti pa ni manjkalo lepih želja in pozornosti. Med tistimi, ki so mu javno voščili, je bila tudi njegova partnerica, igralka Nina Rakovec, ki je na družbenih omrežjih delila prikupni skupni fotografiji in mu namenila nekaj preprostih, a zelo zgovornih besed.

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Objava, ki je ganila splet

Na eni od objavljenih fotografij, posneti med vožnjo z avtomobilom, je preprosto zapisala: 'Ljubim te', ob drugi fotografiji, na kateri sedita na gugalnici ob morju, pa še: 'Vse najboljše, ljubezen moja.' S tem je sledilcem ponudila redek vpogled v njun zasebni svet in pokazala, da je njuna zveza še vedno trdna in polna topline.

Nina Rakovec - Instagram zgodba
Nina Rakovec - Instagram zgodba FOTO: Instagram zgodba

Priljubljeni slovenski par navdušuje sledilce

Robert Korošec in Nina Rakovec veljata za enega najbolj priljubljenih slovenskih igralskih parov. Čeprav zasebno življenje večinoma ohranjata stran od oči javnosti, občasno svoje sledilce razveselita s skupnimi utrinki, ki vedno pritegnejo veliko pozornosti. Tokratna rojstnodnevna objava ni bila izjema. 

Par je skozi leta dokazal, da zna uspešno usklajevati igralsko kariero in družinsko življenje. Prav zato so njune redke skupne objave še toliko bolj dragocene za oboževalce, ki z zanimanjem spremljajo njuno zgodbo.

Njuna ljubezenska zgodba sicer traja že vrsto let, v preteklosti pa sta večkrat pokazala, da znata tudi ob številnih obveznostih ohranjati trden odnos. O svojem vsakdanu, družinskem življenju, športnih izzivih in partnerskem odnosu sta spregovorila tudi lani v intervjuju za Zadovoljna.si. Takrat sta med drugim razkrila, kako usklajujeta družino in kariero ter zakaj jima skupno preživljanje časa pomeni največ. Celoten intervju lahko preberete TUKAJ!

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