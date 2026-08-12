Sprejel težko odločitev: zaradi zdravstvenih težav je turneja odpovedana

V svetu zabavne industrije je odjeknila novica, da se sir Rod Stewart , ena najsvetlejših zvezd britanskega rocka, začasno umika z odrov. Kot so zapisali pri BBC , je 81-letni glasbenik moral odpovedati preostanek svoje ameriške turneje zaradi nujnega srčnega posega.

Kljub njegovi neusahljivi energiji in mladostnemu duhu, s katerim polni dvorane po vsem svetu, so zdravniki svetovali previdnost. Pevec, ki je v svoji karieri nanizal številne uspešnice, kot je legendarna 'Maggie May' , se sedaj osredotoča na regeneracijo svojega zdravja, ki ostaja absolutna prioriteta.

Kot poroča BBC, je 81-letni pevec prestal rutinski poseg vstavljanja koronarne opornice (stenta), ki se uporablja pri zdravljenju zoženih ali zamašenih srčnih arterij. Zdravniki naj bi bili z njegovim okrevanjem zadovoljni, Stewart pa naj bi se že vrnil k običajnim vsakodnevnim dejavnostim.

Stewart je oboževalcem sporočil, da je poseg uspešno prestal in da je njegovo zdravstveno stanje dobro.

"Že se počutim bolje in sem na dobri poti okrevanja. Zahvaliti se želim zdravnikom, medicinskim sestram in vsem, ki so tako lepo skrbeli zame," je zapisal v izjavi. Dodal je še, da mu je žal, ker bo razočaral oboževalce, vendar se veseli vrnitve na odre.