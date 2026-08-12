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Rod Stewart
Novice

Sprejel težko odločitev: zaradi zdravstvenih težav je turneja odpovedana

E.S.
12. 08. 2026 15.49
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Rod Stewart je moral sprejeti odločitev, ki si je ni želel. Priljubljeni britanski glasbenik je zaradi zdravstvenih težav odpovedal vse preostale nastope svoje turneje in se osredotočil na okrevanje po posegu na srcu. Novica je razžalostila številne oboževalce, ki so ga pričakovali na koncertih v ZDA, Mehiki in Las Vegasu.

V svetu zabavne industrije je odjeknila novica, da se sir Rod Stewart, ena najsvetlejših zvezd britanskega rocka, začasno umika z odrov. Kot so zapisali pri BBC, je 81-letni glasbenik moral odpovedati preostanek svoje ameriške turneje zaradi nujnega srčnega posega.

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Kljub njegovi neusahljivi energiji in mladostnemu duhu, s katerim polni dvorane po vsem svetu, so zdravniki svetovali previdnost. Pevec, ki je v svoji karieri nanizal številne uspešnice, kot je legendarna 'Maggie May', se sedaj osredotoča na regeneracijo svojega zdravja, ki ostaja absolutna prioriteta.

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Podrobnosti operacije in pot do okrevanja

Kot poroča BBC, je 81-letni pevec prestal rutinski poseg vstavljanja koronarne opornice (stenta), ki se uporablja pri zdravljenju zoženih ali zamašenih srčnih arterij. Zdravniki naj bi bili z njegovim okrevanjem zadovoljni, Stewart pa naj bi se že vrnil k običajnim vsakodnevnim dejavnostim.

Stewart je oboževalcem sporočil, da je poseg uspešno prestal in da je njegovo zdravstveno stanje dobro.

"Že se počutim bolje in sem na dobri poti okrevanja. Zahvaliti se želim zdravnikom, medicinskim sestram in vsem, ki so tako lepo skrbeli zame," je zapisal v izjavi. Dodal je še, da mu je žal, ker bo razočaral oboževalce, vendar se veseli vrnitve na odre.

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Od raka do težav z dihali: Stewartova pot

Stewartova pot do danes ni bila vedno posuta z rožicami, saj se je glasbenik v preteklosti že večkrat soočil z resnimi zdravstvenimi izzivi. Uspešno je premagal tako raka na ščitnici kot raka na prostati, kar le potrjuje njegovo neverjetno vztrajnost.

V zadnjih mesecih turneje One Last Time, ki poteka od leta 2024, so ga pestile tudi akutne okužbe zgornjih dihal, laringitis in vnetje glasilk. Kot navaja Hello!, je na enem izmed koncertov v Utahu celo uporabljal kisikovo jeklenko, kar je med oboževalci sprožilo precej skrbi o njegovem stanju.

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Vnuk Levi prinesel veselje v družino Stewart

V senci pevčevih zdravstvenih skrbi se v družini Stewart odvija tudi izjemno vesela zgodba. Le nekaj dni pred operacijo je Rodova hči Ruby Stewart svetu oznanila rojstvo svojega drugega otroka. Levi Rhodes Kalick se je rodil v začetku avgusta in s seboj prinesel ogromno ljubezni. Kot poroča Hello!, ime Levi pomeni 'Moje srce', kar je še posebej simbolično glede na očetove sočasne težave z istim organom.

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