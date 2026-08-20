Rubrika Vizita praznuje 30 let z novim voditeljskim parom

Novega poglavja v novinarski karieri se obe zelo veselita, prav tako priložnosti in nove izkušnje. Ker bo rubrika Vizita letos praznovala 30 let, čutita tudi odgovornost. ''Od svojih predhodnic sem se skozi leta spremljanja Vizite tudi sama veliko naučila. Ker sem se te dni ravno vrnila s porodniškega dopusta, moram priznati, da na zdravje danes gledam še z nekoliko drugačnimi očmi. Odkar sem postala mama, se še bolj zavedam, kako pomembno je, da za svoje zdravje skrbimo pravočasno in tudi preventivno,'' je povedala Boršič Domnik.

''Zdravstvo je del našega vsakdana in zdravstvene teme med drugim že dolgo pokrivam v oddaji 24UR. Ko so mi ponudili možnost vodenja Vizite, sem bila priložnosti zelo vesela. Ker je to nekaj novega, nek nov izziv, in ker je zdravje ena izmed najpomembnejših vrednot v življenju. Zelo se veselim, ko bom lahko z vsemi vami delila vse novosti in vse dobre zgodbe,'' dodaja Bašić.

V petek bo prva z vami Sandra Boršič Domnik, ki si želi, da bodo v prihodnje v ospredju zgodbe ljudi in njihove izkušnje. ''Že prva Vizita, ki nas čaka jutri, bo govorila o izjemno močnih ljudeh.''