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Sahara Ray - ig
Novice

Za seboj je pustila nekajmesečno hčerko, umrla je mlada

N. Č.
20. 10. 2026 04.00
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Umrla je Sahara Ray. Zvezdnica, ki je pred leti polnila naslovnice zaradi domnevne romance z Justinom Bieberjem, je letos prvič postala mama. Za seboj je pustila komaj nekajmesečno hčerko, ki jo je pogosto imenovala kar svoje srce.

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Avstralska manekenka, vplivnica in oblikovalka kopalk Sahara Ray je umrla v 34. letu starosti, je potrdila njena družina. Novico o njeni smrti so prvi objavili pri TMZ, kjer so navedli, da je umrla v bolnišnici, obkrožena s svojimi najbližjimi. Vzrok smrti za zdaj ni znan.

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Čeprav je bila v modnih krogih znana že prej, je svetovna javnost zanjo prvič množično slišala leta 2016, ko so jo fotografi ujeli v družbi svetovno znanega pevca Justina Bieberja. Fotografije z njunega skupnega oddiha na Havajih so takrat sprožile ugibanja o romanci, zaradi česar se je njeno ime znašlo na naslovnicah številnih medijev po svetu.

Leta 2016 so jo povezovali z Justinom Bieberjem.
Leta 2016 so jo povezovali z Justinom Bieberjem. FOTO: Profimedia

Kdo je bila Sahara Ray?

Sahara Ray se je rodila v Avstraliji in odraščala v okolju, tesno povezanem z morjem in surfarsko kulturo. Bila je hči priznanega avstralskega deskarja Tonyja Raya, otroštvo pa je preživljala med Avstralijo, Kalifornijo in Havaji, piše TMZ.

Svojo kariero je začela kot manekenka, pravo prepoznavnost pa si je ustvarila tudi na družbenih omrežjih, kjer ji je sledilo veliko število oboževalcev. Kasneje je ustanovila lastno blagovno znamko kopalk Sahara Ray Swim, ki ji je prinesla dodatno mednarodno prepoznavnost.

Razmerje z Justinom Bieberjem

Največ medijske pozornosti je doživela poleti 2016, ko so jo paparaci fotografirali med dopustom na Havajih skupaj z Justinom Bieberjem. Zvezdnika in manekenke takrat nista uradno potrdila razmerja, a so številni svetovni mediji poročali o njuni domnevni romanci. Fotografije njunega druženja so v tistem obdobju obšle svet in Saharo Ray postavile v središče zanimanja javnosti.

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To je bilo obdobje po koncu ene od Bieberjevih odmevnejših ljubezenskih zgodb, zato so oboževalci še posebej pozorno spremljali njegovo zasebno življenje. Čeprav njuna zveza nikoli ni bila uradno potrjena, sta bila večkrat opažena skupaj, kar je spodbudilo govorice o romantični povezavi.

Pred povezovanjem z Bieberjem so njeno ime mediji povezovali tudi z avstralskim pevcem Codyjem Simpsonom.

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Težka življenjska preizkušnja

Leta 2024 je Sahara Ray javno spregovorila o hudi prometni nesreči, v kateri jo je poškodoval voznik pod vplivom alkohola. Po nesreči so ji zdravniki diagnosticirali Guillain-Barréjev sindrom, redko nevrološko bolezen, pri kateri imunski sistem napade živce, poroča Index.hr. 

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Posledice so bile resne, saj je ostala delno paralizirana in je med okrevanjem uporabljala invalidski voziček ter hoduljo. O zahtevni rehabilitaciji je odkrito govorila na družbenih omrežjih.

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Postala je tudi mama

V zadnjih letih se je posvečala predvsem družinskemu življenju. Januarja letos je rodila hčerko Snow. Na družbenih omrežjih je večkrat delila utrinke materinstva in zapisala, da ji je deklica popolnoma spremenila življenje. V eni zadnjih objav jo je opisala kot 'moje srce', oboževalci pa danes pod njenimi fotografijami puščajo številna sožalja in ganljiva sporočila.

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Od nje se poslavljajo številni oboževalci

Novica o smrti Sahare Ray je pretresla številne oboževalce in sledilce po vsem svetu. Mnogi se je bodo spominjali kot uspešne manekenke, podjetnice in ustvarjalke kopalk, drugi pa kot ženske, ki je kljub težkim zdravstvenim preizkušnjam ostala iskrena do svojih sledilcev in z njimi delila tudi najtežje trenutke svojega življenja.

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Viri: TMZ, Index.hr

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