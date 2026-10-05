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Sass Jordan
Novice

Oboževali so jo milijoni: umrla je ikona devetdesetih

N. Č.
05. 10. 2026 09.32
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Glasbeni svet je zavit v žalost. V 65. letu starosti je po boju z rakom umrla kanadska rock in blues pevka Sass Jordan, ki je s svojim prepoznavnim hripavim glasom zaznamovala glasbeno sceno osemdesetih in devetdesetih let. Novico o njeni smrti je potrdil družinski predstavnik Eric Alper.

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Kanadska pevka Sass Jordan je umrla v krogu najbližjih po boju z rakom. Žalostno vest je javnosti sporočil družinski tiskovni predstavnik Eric Alper, kmalu zatem pa so družbena omrežja preplavila poslovilna sporočila oboževalcev in glasbenih kolegov.

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Jordanova je veljala za eno najbolj prepoznavnih rock pevk svoje generacije. Občinstvo je navduševala z močnim vokalom, energičnimi nastopi in brezkompromisnim rockovskim slogom.

Od Montreala do svetovnih odrov

Čeprav se je rodila v Birminghamu v Angliji, je odraščala v kanadskem Montrealu, kjer je naredila prve korake v glasbeni karieri. Širša javnost jo je opazila konec osemdesetih let z albumom Tell Somebody, ki ji je prinesel tudi prestižno kanadsko glasbeno nagrado Juno, piše People.

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Pravi preboj pa je dosegla leta 1992 z albumom Racine. Z njega prihajata tudi uspešnici Make You a Believer in So Hard, ki ju številni ljubitelji rock glasbe še danes uvrščajo med njene najbolj prepoznavne pesmi.

Sass Jordan
Sass JordanFOTO: Profimedia

Sodelovala je z največjimi imeni rocka

Med dolgoletno kariero je Sass Jordan nastopala ob nekaterih največjih imenih svetovne glasbe. Oder je delila z legendarnimi skupinami in izvajalci, kot so The Rolling Stones, Aerosmith in AC/DC. Posebej odmevno je bilo tudi njeno sodelovanje z Joejem Cockerjem v duetu Trust in Me.

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Njena glasba je presegala žanrske okvire, številni kritiki pa so jo opisovali kot umetnico, ki je uspešno združevala rock, blues in soul ter pri tem ohranila povsem samosvoj izraz.

Pustila je velik pečat

Poleg glasbene kariere je bila znana tudi kot članica žirije priljubljenega televizijskega šova Canadian Idol, kjer je sodelovala kar šest sezon. V več kot štirih desetletjih ustvarjanja je prodala številne albume in navdihnila številne mlajše glasbenice.

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Za seboj pušča bogato glasbeno zapuščino in pesmi, ki bodo ostale del rockovske zgodovine. Njeni oboževalci jo bodo ohranili v spominu predvsem po edinstvenem glasu, karizmi in nepozabnih nastopih.

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Vir: People.com, Net.hr.

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