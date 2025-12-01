Zadovoljna.si
Novice

Izbor za najbolj seksi Slovenca leta 2025

Natalija Čepon
01. 12. 2025 08.00
1

Prišel je december in z njim tudi izbor za najbolj seksi Slovenca leta 2025. Gre za izbor, ki vsako leto poteka na spletnem portalu Zadovoljna.si, o zmagovalcu pa odločajo naše bralke in bralci. V nadaljevanju razkrivamo, kdo se je na našem seznamu znašel letos, razkrivamo pa tudi, od kdaj do kdaj lahko tudi vi oddate svoj glas.

Glasovanje se začenja zdaj!

Začenja se glasovanje za najbolj seksi Slovenca leta 2025. Napet boj bo trajal 14 dni, natančneje od 1. do 15. decembra 2025 do 10.00. Zmagovalca bomo razglasili še isti dan.

Glasujete lahko v anketi spodaj.

Anketa Arhiv
Izbor za najbolj seksi Slovenca leta 2025
Kdo je najbolj seksi znani Slovenec leta 2025?
Izbor za najbolj seksi Slovenca leta 2025

Kdo se je letos znašel na našem seznamu?

Tudi letos smo za vas pripravili raznolik izbor kandidatov, ki se bodo potegovali za laskavi naslov najbolj seksi Slovenca leta. Več o kandidatih si lahko preberete v nadaljevanju.

Svit Stefanija

Svit Stefanija je brez dvoma ime letošnjega leta. Simpatični igralec trenutno navdušuje v slovenski seriji Nemirna kri, ki jo lahko spremljate na POP TV in VOYO. Njegov lik, Lukas Novak, je že v kratkem času močno navdušil slovensko publiko, v anketi, ki smo jo objavili na Zadovoljna.si, je namreč kar 79 % vprašanih potrdilo, da jim je lik Lukasa Novaka všeč. Več o anketi si lahko preberete TUKAJ!

Svit Stefanija, Lukas Novak v Nemirna kri
Svit Stefanija, Lukas Novak v Nemirna kriFOTO: Luka Kotnik
Ivan Trajkovič

Ivana Trajkoviča smo spoznali v šovu Na lovu. Tudi ta šov lahko spremljate tako na POP TV kot na VOYO. Gre za bistrega 34-letnika iz Slovenske Bistrice, ki je eden izmed treh lovcev, ki skuša z znanjem premagati tekmovalce. Ivan zna združiti odločnost, humor in mirnost, hkrati pa je vztrajen, discipliniran in fokusiran.

Ivan Trajkovič, lovec v kvizu Na lovu.
Ivan Trajkovič, lovec v kvizu Na lovu.FOTO: POP TV
Anže Zavrl

Še eno ime, ki ga v letošnjem letu nikakor ne moremo izpustiti. Anže Zavrl, harmonikar in član priljubljene narodnozabavne skupine Gadi, je v zadnjem letu naredil veliko spremembo. Izgubil je kar 28 kilogramov, a letos ga bomo najbolj zapomnili po tem, da je postal Guinnessov rekorder, ki je Ljubljanski maraton pretekel s harmoniko v rokah.

Anže Zavrl z Maratoniko
Anže Zavrl z MaratonikoFOTO: Osebni arhiv - Anže Zavrl
Alen Podlesnik

Alen Podlesnik, novinar in voditelj rubrike POP IN, se je na našem seznamu sicer že znašel, za ponovnega kandidata pa ga je ob prejemu naziva nominiral lanskoletni zmagovalec Jaka Peterka. Jaka je ob nominaciji poudaril, da bo 'Alen v prihodnjem letu imel dovolj časa, da se izkaže in morda celo osvoji prvo mesto'. Namignil je tudi, da mu bo pomagal pri 'kampaniji', za konec pa je še dodal: "Če bomo Alena res videli v gatah, ko skače v Ljubljanico, bom jaz zagotovo prvi zraven."

Alen Podlesnik
Alen PodlesnikFOTO: POP TV

Matic Meško

Matic Meško je simpatičen radijski voditelj, ki poslušalce Radia 1 pritegne s svojo energičnostjo in toplim glasom. Poslušamo ga lahko vsak petek med 18:00 in 22:00 ter vsako soboto zjutraj, ko vodi oddajo skupaj z Rokom Pintarjem. Slišimo ga lahko tudi v številnih oglasih. Njegova pristnost in lahkotnost sta kvaliteti, s katerima hitro osvoji občinstvo.

Matic Meško
Matic MeškoFOTO: osebni arhiv

Adi Omerović

Adi Omerović, voditelj oddaje Svet na Kanalu A, nas navdušuje s svojim znanjem, razgledanostjo in karizmo. Adi je tudi voditelj oddaje Fino o financah, ki nam je v letošnjem letu postregla z nasveti o varčevanju, kreditih, osnovnem proračunu in na splošno z nasveti, ki nam lahko pomagajo pri soočanju z vsakodnevnimi finančnimi izzivi.

Adi Omerović
Adi OmerovićFOTO: POP TV

Magnifico

Tudi Magnifico (Robert Pešut) se je na našem seznamu že znašel. Velja za enega izmed najbolj priljubljenih glasbenikov v Sloveniji. Lani je praznoval že 30. obletnico samostojnega delovanja, letos pa je razveselil oboževalce z novo pesmijo Hišica, ki jo je posnel kar na pragu svojega domovanja. Poleg glasbenega talenta se lahko Magnifico pohvali tudi z dobrim smislom za humor, kako dobro prenaša šale na svoj račun, pa boste lahko videli že 7. decembra v oddaji Na žaru.

Magnifico
Magnifico FOTO: Urša Premik
Boris Vidović

Boris Vidović je kandidat, ki ga zagotovo poznate vsi ljubitelji resničnostnih šovov. Lani smo ga spremljali v slovenski verziji šova Kmetija, letos pa je iskal ljubezen v britanskem šovu Love Island (Otok ljubezni). Oba šova si lahko ogledate na VOYO!

Boris Vidovič
Boris VidovičFOTO: POP TV
Anže Lanišek

Sezona smučarskih skokov in poletov se je že začela. Letos brez dvoma med smučarskimi skakalci izstopa Anže Lanišek, ki niza uspeh za uspehom. Morda bo v decembru svojim zmagam dodal še zmago v tekmovanju za najbolj seksi Slovenca.

Anže Lanišek
Anže Lanišek FOTO: Profimedia

Jurij Zrnec

Jurij Zrnec je prav tako igralec, ki nas navdušuje vsako leto. Ljubitelji humorističnih serij ga spremljamo na VOYO v seriji Ja, Chef!, kjer nas zabava v vlogi Ljubomirja Bohinca, letos pa nas je očaral tudi v ganljivem in navdihujočem celovečernem filmu Belo se pere na devetdeset.

Jurij Zrnec
Jurij ZrnecFOTO: Miro Majcen

Tomi Meglič

Tomi Meglič, pevec, kitarist in glavni tekstopisec skupine Siddharta, je brez dvoma nekdo, ki ima karizmo brez primere. 8. novembra je v razprodanih Stožicah s skupino Siddharta obeležil 30 let kariere in oboževalcem pričaral nepozaben večer njihovih uspešnic.

POPkast s Tomijem Megličem (Siddharta)
POPkast s Tomijem Megličem (Siddharta)FOTO: Luka Kotnik

Luka Dončić

Na seznamu se je znašel tudi Luka Dončić, košarkar, ki s ponosom predstavlja Slovenijo celotnemu svetu. O njegovih profesionalnih uspehih vemo vse, pred kratkim pa se je razširila tudi novica, da se je simpatični 26-letnik s svojo srčno izbranko Anamario Goltes razveselil že drugega otroka. Več si lahko preberete na Bibaleze.si.

Luka Dončić
Luka DončićFOTO: AP
seksi slovenec 2025 izbor za najbolj seksi slovenca 2025
