Glasovanje se začenja zdaj!
Začenja se glasovanje za najbolj seksi Slovenca leta 2025. Napet boj bo trajal 14 dni, natančneje od 1. do 15. decembra 2025 do 10.00. Zmagovalca bomo razglasili še isti dan.
Glasujete lahko v anketi spodaj.
Kdo je najbolj seksi znani Slovenec leta 2025?
Izbor za najbolj seksi Slovenca leta 2025
Kdo se je letos znašel na našem seznamu?
Tudi letos smo za vas pripravili raznolik izbor kandidatov, ki se bodo potegovali za laskavi naslov najbolj seksi Slovenca leta. Več o kandidatih si lahko preberete v nadaljevanju.
Svit Stefanija
Svit Stefanija je brez dvoma ime letošnjega leta. Simpatični igralec trenutno navdušuje v slovenski seriji Nemirna kri, ki jo lahko spremljate na POP TV in VOYO. Njegov lik, Lukas Novak, je že v kratkem času močno navdušil slovensko publiko, v anketi, ki smo jo objavili na Zadovoljna.si, je namreč kar 79 % vprašanih potrdilo, da jim je lik Lukasa Novaka všeč. Več o anketi si lahko preberete TUKAJ!
Ivan Trajkovič
Ivana Trajkoviča smo spoznali v šovu Na lovu. Tudi ta šov lahko spremljate tako na POP TV kot na VOYO. Gre za bistrega 34-letnika iz Slovenske Bistrice, ki je eden izmed treh lovcev, ki skuša z znanjem premagati tekmovalce. Ivan zna združiti odločnost, humor in mirnost, hkrati pa je vztrajen, discipliniran in fokusiran.
Anže Zavrl
Še eno ime, ki ga v letošnjem letu nikakor ne moremo izpustiti. Anže Zavrl, harmonikar in član priljubljene narodnozabavne skupine Gadi, je v zadnjem letu naredil veliko spremembo. Izgubil je kar 28 kilogramov, a letos ga bomo najbolj zapomnili po tem, da je postal Guinnessov rekorder, ki je Ljubljanski maraton pretekel s harmoniko v rokah.
Alen Podlesnik
Alen Podlesnik, novinar in voditelj rubrike POP IN, se je na našem seznamu sicer že znašel, za ponovnega kandidata pa ga je ob prejemu naziva nominiral lanskoletni zmagovalec Jaka Peterka. Jaka je ob nominaciji poudaril, da bo 'Alen v prihodnjem letu imel dovolj časa, da se izkaže in morda celo osvoji prvo mesto'. Namignil je tudi, da mu bo pomagal pri 'kampaniji', za konec pa je še dodal: "Če bomo Alena res videli v gatah, ko skače v Ljubljanico, bom jaz zagotovo prvi zraven."
Matic Meško
Matic Meško je simpatičen radijski voditelj, ki poslušalce Radia 1 pritegne s svojo energičnostjo in toplim glasom. Poslušamo ga lahko vsak petek med 18:00 in 22:00 ter vsako soboto zjutraj, ko vodi oddajo skupaj z Rokom Pintarjem. Slišimo ga lahko tudi v številnih oglasih. Njegova pristnost in lahkotnost sta kvaliteti, s katerima hitro osvoji občinstvo.
Adi Omerović
Adi Omerović, voditelj oddaje Svet na Kanalu A, nas navdušuje s svojim znanjem, razgledanostjo in karizmo. Adi je tudi voditelj oddaje Fino o financah, ki nam je v letošnjem letu postregla z nasveti o varčevanju, kreditih, osnovnem proračunu in na splošno z nasveti, ki nam lahko pomagajo pri soočanju z vsakodnevnimi finančnimi izzivi.
Magnifico
Tudi Magnifico (Robert Pešut) se je na našem seznamu že znašel. Velja za enega izmed najbolj priljubljenih glasbenikov v Sloveniji. Lani je praznoval že 30. obletnico samostojnega delovanja, letos pa je razveselil oboževalce z novo pesmijo Hišica, ki jo je posnel kar na pragu svojega domovanja. Poleg glasbenega talenta se lahko Magnifico pohvali tudi z dobrim smislom za humor, kako dobro prenaša šale na svoj račun, pa boste lahko videli že 7. decembra v oddaji Na žaru.
Boris Vidović
Boris Vidović je kandidat, ki ga zagotovo poznate vsi ljubitelji resničnostnih šovov. Lani smo ga spremljali v slovenski verziji šova Kmetija, letos pa je iskal ljubezen v britanskem šovu Love Island (Otok ljubezni). Oba šova si lahko ogledate na VOYO!
Anže Lanišek
Sezona smučarskih skokov in poletov se je že začela. Letos brez dvoma med smučarskimi skakalci izstopa Anže Lanišek, ki niza uspeh za uspehom. Morda bo v decembru svojim zmagam dodal še zmago v tekmovanju za najbolj seksi Slovenca.
Jurij Zrnec
Jurij Zrnec je prav tako igralec, ki nas navdušuje vsako leto. Ljubitelji humorističnih serij ga spremljamo na VOYO v seriji Ja, Chef!, kjer nas zabava v vlogi Ljubomirja Bohinca, letos pa nas je očaral tudi v ganljivem in navdihujočem celovečernem filmu Belo se pere na devetdeset.
Tomi Meglič
Tomi Meglič, pevec, kitarist in glavni tekstopisec skupine Siddharta, je brez dvoma nekdo, ki ima karizmo brez primere. 8. novembra je v razprodanih Stožicah s skupino Siddharta obeležil 30 let kariere in oboževalcem pričaral nepozaben večer njihovih uspešnic.
Luka Dončić
Na seznamu se je znašel tudi Luka Dončić, košarkar, ki s ponosom predstavlja Slovenijo celotnemu svetu. O njegovih profesionalnih uspehih vemo vse, pred kratkim pa se je razširila tudi novica, da se je simpatični 26-letnik s svojo srčno izbranko Anamario Goltes razveselil že drugega otroka. Več si lahko preberete na Bibaleze.si.