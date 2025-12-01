Glasovanje se začenja zdaj!

Začenja se glasovanje za najbolj seksi Slovenca leta 2025. Napet boj bo trajal 14 dni, natančneje od 1. do 15. decembra 2025 do 10.00. Zmagovalca bomo razglasili še isti dan.

Glasujete lahko v anketi spodaj.

Anketa Arhiv Kdo je najbolj seksi znani Slovenec leta 2025? Adi Omerović Alen Podlesnik Anže Lanišek Anže Zavrl Boris Vidović Ivan Trajkovič Jurij Zrnec Luka Dončić Magnifico Matic Meško Svit Stefanija Tomi Meglič Moški Ženska Adi Omerović 273 Alen Podlesnik 573 Anže Lanišek 1061 Anže Zavrl 2307 Boris Vidović 370 Ivan Trajkovič 2517 Jurij Zrnec 1208 Luka Dončić 3855 Magnifico 977 Matic Meško 404 Svit Stefanija 3992 Tomi Meglič 1186 Adi Omerović 74 Alen Podlesnik 107 Anže Lanišek 121 Anže Zavrl 445 Boris Vidović 94 Ivan Trajkovič 459 Jurij Zrnec 325 Luka Dončić 961 Magnifico 263 Matic Meško 135 Svit Stefanija 728 Tomi Meglič 165 Adi Omerović 199 Alen Podlesnik 466 Anže Lanišek 940 Anže Zavrl 1862 Boris Vidović 276 Ivan Trajkovič 2058 Jurij Zrnec 883 Luka Dončić 2894 Magnifico 714 Matic Meško 269 Svit Stefanija 3264 Tomi Meglič 1021 Skupaj Moški Ženska file-new-2 Izbor za najbolj seksi Slovenca leta 2025

Kdo se je letos znašel na našem seznamu?

Tudi letos smo za vas pripravili raznolik izbor kandidatov, ki se bodo potegovali za laskavi naslov najbolj seksi Slovenca leta. Več o kandidatih si lahko preberete v nadaljevanju.

Svit Stefanija Svit Stefanija je brez dvoma ime letošnjega leta. Simpatični igralec trenutno navdušuje v slovenski seriji Nemirna kri, ki jo lahko spremljate na POP TV in VOYO. Njegov lik, Lukas Novak, je že v kratkem času močno navdušil slovensko publiko, v anketi, ki smo jo objavili na Zadovoljna.si, je namreč kar 79 % vprašanih potrdilo, da jim je lik Lukasa Novaka všeč. Več o anketi si lahko preberete TUKAJ!

icon-expand Svit Stefanija, Lukas Novak v Nemirna kri FOTO: Luka Kotnik

Ivan Trajkovič Ivana Trajkoviča smo spoznali v šovu Na lovu. Tudi ta šov lahko spremljate tako na POP TV kot na VOYO. Gre za bistrega 34-letnika iz Slovenske Bistrice, ki je eden izmed treh lovcev, ki skuša z znanjem premagati tekmovalce. Ivan zna združiti odločnost, humor in mirnost, hkrati pa je vztrajen, discipliniran in fokusiran.

icon-expand Ivan Trajkovič, lovec v kvizu Na lovu. FOTO: POP TV

Anže Zavrl Še eno ime, ki ga v letošnjem letu nikakor ne moremo izpustiti. Anže Zavrl, harmonikar in član priljubljene narodnozabavne skupine Gadi, je v zadnjem letu naredil veliko spremembo. Izgubil je kar 28 kilogramov, a letos ga bomo najbolj zapomnili po tem, da je postal Guinnessov rekorder, ki je Ljubljanski maraton pretekel s harmoniko v rokah.

icon-expand Anže Zavrl z Maratoniko FOTO: Osebni arhiv - Anže Zavrl

Alen Podlesnik Alen Podlesnik, novinar in voditelj rubrike POP IN, se je na našem seznamu sicer že znašel, za ponovnega kandidata pa ga je ob prejemu naziva nominiral lanskoletni zmagovalec Jaka Peterka. Jaka je ob nominaciji poudaril, da bo 'Alen v prihodnjem letu imel dovolj časa, da se izkaže in morda celo osvoji prvo mesto'. Namignil je tudi, da mu bo pomagal pri 'kampaniji', za konec pa je še dodal: "Če bomo Alena res videli v gatah, ko skače v Ljubljanico, bom jaz zagotovo prvi zraven."

icon-expand Alen Podlesnik FOTO: POP TV

Matic Meško Matic Meško je simpatičen radijski voditelj, ki poslušalce Radia 1 pritegne s svojo energičnostjo in toplim glasom. Poslušamo ga lahko vsak petek med 18:00 in 22:00 ter vsako soboto zjutraj, ko vodi oddajo skupaj z Rokom Pintarjem. Slišimo ga lahko tudi v številnih oglasih. Njegova pristnost in lahkotnost sta kvaliteti, s katerima hitro osvoji občinstvo.

icon-expand Matic Meško FOTO: osebni arhiv

Adi Omerović Adi Omerović, voditelj oddaje Svet na Kanalu A, nas navdušuje s svojim znanjem, razgledanostjo in karizmo. Adi je tudi voditelj oddaje Fino o financah, ki nam je v letošnjem letu postregla z nasveti o varčevanju, kreditih, osnovnem proračunu in na splošno z nasveti, ki nam lahko pomagajo pri soočanju z vsakodnevnimi finančnimi izzivi.

icon-expand Adi Omerović FOTO: POP TV

Magnifico Tudi Magnifico (Robert Pešut) se je na našem seznamu že znašel. Velja za enega izmed najbolj priljubljenih glasbenikov v Sloveniji. Lani je praznoval že 30. obletnico samostojnega delovanja, letos pa je razveselil oboževalce z novo pesmijo Hišica, ki jo je posnel kar na pragu svojega domovanja. Poleg glasbenega talenta se lahko Magnifico pohvali tudi z dobrim smislom za humor, kako dobro prenaša šale na svoj račun, pa boste lahko videli že 7. decembra v oddaji Na žaru.

icon-expand Magnifico FOTO: Urša Premik

Boris Vidović Boris Vidović je kandidat, ki ga zagotovo poznate vsi ljubitelji resničnostnih šovov. Lani smo ga spremljali v slovenski verziji šova Kmetija, letos pa je iskal ljubezen v britanskem šovu Love Island (Otok ljubezni). Oba šova si lahko ogledate na VOYO!

icon-expand Boris Vidovič FOTO: POP TV

Anže Lanišek Sezona smučarskih skokov in poletov se je že začela. Letos brez dvoma med smučarskimi skakalci izstopa Anže Lanišek, ki niza uspeh za uspehom. Morda bo v decembru svojim zmagam dodal še zmago v tekmovanju za najbolj seksi Slovenca.

icon-expand Anže Lanišek FOTO: Profimedia

Jurij Zrnec Jurij Zrnec je prav tako igralec, ki nas navdušuje vsako leto. Ljubitelji humorističnih serij ga spremljamo na VOYO v seriji Ja, Chef!, kjer nas zabava v vlogi Ljubomirja Bohinca, letos pa nas je očaral tudi v ganljivem in navdihujočem celovečernem filmu Belo se pere na devetdeset.

icon-expand Jurij Zrnec FOTO: Miro Majcen

Tomi Meglič Tomi Meglič, pevec, kitarist in glavni tekstopisec skupine Siddharta, je brez dvoma nekdo, ki ima karizmo brez primere. 8. novembra je v razprodanih Stožicah s skupino Siddharta obeležil 30 let kariere in oboževalcem pričaral nepozaben večer njihovih uspešnic.

icon-expand POPkast s Tomijem Megličem (Siddharta) FOTO: Luka Kotnik

Luka Dončić Na seznamu se je znašel tudi Luka Dončić, košarkar, ki s ponosom predstavlja Slovenijo celotnemu svetu. O njegovih profesionalnih uspehih vemo vse, pred kratkim pa se je razširila tudi novica, da se je simpatični 26-letnik s svojo srčno izbranko Anamario Goltes razveselil že drugega otroka. Več si lahko preberete na Bibaleze.si.

icon-expand Luka Dončić FOTO: AP

