Semiš superge so največji trend pomladi!

V najbolj trendovskih stajlingih te pomladi opazimo eno jasno skupno točko. Semiš superge . Mehka tekstura, retro pridih in topli naravni odtenki ustvarjajo občutek sproščene elegance, ki jo modne navdušenke obožujejo. Semiš superge delujejo bolj prefinjeno kot klasični modeli, hkrati pa so dovolj udobne in praktične za vsak dan, zato so postale eden najbolj zaželenih kosov pomladne garderobe. In to ni naključje, saj so tudi luksuzne modne hiše, kot je na primer Miu Miu, retro navdihnjene semiš superge postavile v sam vrh modnih trendov. Dobra novica pa je, da za tak videz ni treba posegati po luksuznih cenah. V kolekciji ženskih superg Creator boste našli modele, ki sledijo enakemu modnemu duhu, le da so precej bolj dostopni. Izbira vključuje modele, ki združujejo prav vse ključne smernice sezone, od minimalističnih semiš superg s tankim podplatom do bolj urbanih modelov z izrazitejšim skate podplatom.

Semiš: material, ki je letos povsod

Semiš je letos eden najbolj opaznih materialov v modnih kolekcijah. Pojavlja se na torbicah, jaknah, krilih in seveda tudi na obutvi. Pri supergah ima še posebno prednost, saj mehka tekstura ustvarja občutek topline in elegance, zato takšni modeli delujejo bolj prefinjeno kot klasične casual superge. Prav zato jih modne navdušenke tako rade vključujejo v svoje vsakodnevne stajlinge. Semiš superge se odlično podajo k vsem vrstam sproščene garderobe, pa tudi k bolj elegantnim kosom. Gre za tisti tip obutve, ki je dovolj enostaven za vsak dan, a hkrati dovolj moden, da lahko z njim ustvarimo premišljen videz.

Creator: kolekcija, ki sledi trendom

Blagovna znamka Creator , ki jo najdete v trgovinah Mass, odlično ujame prav ta modni trenutek. Kolekcija združuje različne izpeljanke trendovskih superg, od minimalističnih modelov do nekoliko bolj izrazitih silhuet. Posebno mesto imajo prav semiš superge, ki jih najdemo v toplih nevtralnih tonih, kot so bež, rjava, olivno zelena ali klasična črna. To so barve, ki jih je izjemno enostavno kombinirati, zato hitro postanejo del vsakodnevne garderobe. Semiš superge iz kolekcije Creator v trgovinah Mass so zato odlična izbira za vse, ki si želijo modnega kosa, ki ga bodo z veseljem nosile vsak dan. Ko jih enkrat obujete, hitro postanejo čevlji, po katerih posežete praktično ob vsaki priložnosti.

Detajli, ki naredijo razliko

Eden najbolj zanimivih delov letošnje kolekcije semiš superg so detajli, ki klasično obliko superg nadgradijo s sodobnim značajem. Med najbolj opaznimi so superge z dvojnimi vezalkami, ki ustvarijo zanimiv kontrast in dodajo modelu modno dinamiko. Takšne boste na primer našli pri blagovni znamki Victoria . Ta element je trenutno eden bolj opaznih trendov v svetu sneakerjev. Trendovski so tudi modeli z živalskimi vzorci, ki supergi dodajo ravno prav drznosti. Takšni detajli so popolni za vse, ki imajo rade klasično obutev, a si želijo, da ima njihov stajling tudi nekaj karakterja. Posebej zanimivi so tudi modeli s tankim retro podplatom, ki sledijo enemu največjih trendov letošnje sezone. Takšne superge delujejo lahkotno in zelo šik, zato jih modne navdušenke pogosto kombinirajo tudi z nekoliko bolj elegantnimi oblačili.

Tudi klasika ostaja

Poleg trendovskih modelov so pri semiš supergah še vedno priljubljene tudi klasične, s skate podplatom. Gre za nekoliko bolj robustno silhueto, ki zagotavlja stabilnost in udobje, hkrati pa ohranja sproščen mestni videz. Takšne superge so idealne za vse, ki imajo rade nekoliko bolj športen stil in čevlje, ki jih lahko brez razmišljanja nosijo ves dan, najdete pa jih v kolekcijah znamk Skechers , Gant, Adidas, Liu Jo in Steve Madden.

