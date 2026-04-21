Ta balkanska zvezda danes praznuje rojstni dan

Severina Vučković, ena najprepoznavnejših glasbenih zvezd na Balkanu, je svojo kariero začela v devetdesetih letih in se hitro povzpela med največja imena regionalne glasbene scene. S hiti, kot sta Dalmatinka in Djevojka sa sela, je utrdila svoj status pop ikone, ki že več kot tri desetletja ostaja v samem vrhu zabavne industrije, piše Net.hr.

Danes, 21. aprila 2026, Severina praznuje svoj 54. rojstni dan. Ob tej priložnosti številni mediji poudarjajo, da bi ji le stežka pripisali leta, saj še vedno navdušuje s svojo energijo, prezenco in brezhibnim videzom, ki ga ohranja kljub zahtevnemu tempu glasbene kariere.

Mladosten videz, ki navdušuje občinstvo

Severina je že dolgo znana po svojem izjemno mladostnem videzu, ki ga pogosto izpostavljajo tako oboževalci kot mediji. Njena javna podoba temelji na kombinaciji elegance, samozavesti in sodobnega sloga, ki ga uspešno prilagaja trendom, ne da bi pri tem izgubila svojo prepoznavno identiteto. Fotografije in posnetki iz različnih obdobij njene kariere kažejo, da je skozi leta ohranila svežino in karizmo, ki sta postali njen zaščitni znak.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Zdrav življenjski slog in ravnovesje

Poleg naravne lepote k njenemu videzu prispeva tudi dosledna skrb za zdrav življenjski slog. V intervjujih in javnih nastopih je večkrat poudarila, da je zanjo pomembno ravnovesje med delom, počitkom in skrbjo zase, kar se odraža v njenem videzu in energiji na odru. Prav ta kombinacija discipline in predanosti ji omogoča, da tudi pri 54 letih deluje izjemno vitalno.

Vadba, zdrava prehrana in vzdrževanje telesne teže

Severina je znana po tem, da veliko pozornosti namenja telesni pripravljenosti. Redna vadba je del njenega vsakdana, kar je razvidno tudi iz njene odrske prezence, ki zahteva vzdržljivost, moč in gibčnost. Njeni nastopi so pogosto energični, plesno zahtevni in vizualno dodelani, kar potrjuje, da je telesna pripravljenost ključni del njenega profesionalnega življenja.

Poleg vadbe je pomemben del njenega življenjskega sloga tudi skrb za zdravo prehrano in vzdrževanje primerne telesne teže. Čeprav vse podrobnosti o njenem jedilniku niso znane, je po poročanju Story.hr nekoč v intervjuju povedala: "Trudim se, da v telo ne vnašam toksinov, in zdi se mi, da sem na dobri poti, da jih popolnoma izločim iz prehrane. Ker obožujem sadje in zelenjavo, zadnje čase jem samo to. Takoj ko vstanem, spijem smuti, v katerega dam korenje, peso, maline, jagode, borovnice, robide in mandljevo mleko. Včasih dodam še malo banane, da je bolj gosto. Ta obrok me res nasiti, tako da do kosila nisem lačna."

Po poročanju Story.hr naj bi priznala tudi, da je zelo velika ljubiteljica morske hrane, zato si za kosilo rada privošči ribji file ali suši. Več podrobnosti o njenem jedilniku in ohranjanju vitke linije pa si lahko preberete TUKAJ!

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Zadovoljne e-novice Si že prijavljen na vse naše e-novice? Preveri nastavitve Prijavi se na Zadovoljna.si e-novičke in bodi na tekočem z najnovešimi lepotnimi in modnimi trendi ter ostalimi novostmi. Strinjam se s splošnimi pogoji in Politiko zasebnosti. Prijavi se icon-close-circle Prišlo je do napake. icon-check-circle-2 Hvala! Uspešno si se prijavil na e-novičke.