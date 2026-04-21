Zadovoljna.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Nastavitve Odjava
DOMOV
Novice
Narodna Astrologija
Trači
Moda
Ulična moda Zavedna. Zadovoljna
Lepota
Koža Ženske frizure LIČENJE
Šport in zdravje
Dieta Šport Zdravje
Osebna rast in odnosi
Varna in Zadovoljna Osebna rast Odnosi Seks
Intervju
Potovanja
Slovenija Svet
Kraljevo
Oddaje
Kmetija Nemirna kri Ljubezen po domače Skrito v raju Slovenija ima talent
Severina - ig
Novice

Ta balkanska zvezda danes praznuje rojstni dan

N. Č.
21. 04. 2026 09.22
0

Severina je že desetletja ena največjih ikon zabavne glasbe pri nas, občinstvo pa navdušuje ne le s svojimi hiti, temveč tudi z izjemno mladostnim videzom, ki ga ohranja skozi leta.

Severina Vučković, ena najprepoznavnejših glasbenih zvezd na Balkanu, je svojo kariero začela v devetdesetih letih in se hitro povzpela med največja imena regionalne glasbene scene. S hiti, kot sta Dalmatinka in Djevojka sa sela, je utrdila svoj status pop ikone, ki že več kot tri desetletja ostaja v samem vrhu zabavne industrije, piše Net.hr.

Danes, 21. aprila 2026, Severina praznuje svoj 54. rojstni dan. Ob tej priložnosti številni mediji poudarjajo, da bi ji le stežka pripisali leta, saj še vedno navdušuje s svojo energijo, prezenco in brezhibnim videzom, ki ga ohranja kljub zahtevnemu tempu glasbene kariere.

Mladosten videz, ki navdušuje občinstvo

Severina je že dolgo znana po svojem izjemno mladostnem videzu, ki ga pogosto izpostavljajo tako oboževalci kot mediji. Njena javna podoba temelji na kombinaciji elegance, samozavesti in sodobnega sloga, ki ga uspešno prilagaja trendom, ne da bi pri tem izgubila svojo prepoznavno identiteto. Fotografije in posnetki iz različnih obdobij njene kariere kažejo, da je skozi leta ohranila svežino in karizmo, ki sta postali njen zaščitni znak.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Zdrav življenjski slog in ravnovesje

Poleg naravne lepote k njenemu videzu prispeva tudi dosledna skrb za zdrav življenjski slog. V intervjujih in javnih nastopih je večkrat poudarila, da je zanjo pomembno ravnovesje med delom, počitkom in skrbjo zase, kar se odraža v njenem videzu in energiji na odru. Prav ta kombinacija discipline in predanosti ji omogoča, da tudi pri 54 letih deluje izjemno vitalno.

Vadba, zdrava prehrana in vzdrževanje telesne teže

Severina je znana po tem, da veliko pozornosti namenja telesni pripravljenosti. Redna vadba je del njenega vsakdana, kar je razvidno tudi iz njene odrske prezence, ki zahteva vzdržljivost, moč in gibčnost. Njeni nastopi so pogosto energični, plesno zahtevni in vizualno dodelani, kar potrjuje, da je telesna pripravljenost ključni del njenega profesionalnega življenja.

Poleg vadbe je pomemben del njenega življenjskega sloga tudi skrb za zdravo prehrano in vzdrževanje primerne telesne teže. Čeprav vse podrobnosti o njenem jedilniku niso znane, je po poročanju Story.hr nekoč v intervjuju povedala: "Trudim se, da v telo ne vnašam toksinov, in zdi se mi, da sem na dobri poti, da jih popolnoma izločim iz prehrane. Ker obožujem sadje in zelenjavo, zadnje čase jem samo to. Takoj ko vstanem, spijem smuti, v katerega dam korenje, peso, maline, jagode, borovnice, robide in mandljevo mleko. Včasih dodam še malo banane, da je bolj gosto. Ta obrok me res nasiti, tako da do kosila nisem lačna."

Po poročanju Story.hr naj bi priznala tudi, da je zelo velika ljubiteljica morske hrane, zato si za kosilo rada privošči ribji file ali suši. Več podrobnosti o njenem jedilniku in ohranjanju vitke linije pa si lahko preberete TUKAJ!

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
Mailing
Zadovoljne e-novice
Si že prijavljen na vse naše e-novice?

Vir: net.hr, story.hr

KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2021, Zadovoljna.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1640