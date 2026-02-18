Zadovoljna.si
Sezona praskanja in rdečice: spomladanske alergije pri psih in kako jih prepoznati pravočasno

P.R.
18. 02. 2026 00.15
0

Pomlad prinaša cvetje, a z njim tudi solze še posebej, če se vaš pes začne praskati do te mere, da ne more spati. Cvetni prah, trave in ambrozija niso težava samo za ljudi. Psi lahko razvijejo močne alergijske reakcije, ki se kažejo skozi srbenje, rdečico kože, lizanje tačk in pogoste vnetja ušes.Če opazite, da se ti simptomi ponavljajo vsako leto ob istem času (običajno marec–oktober), gre najverjetneje za sezonske alergije.

Kako prepoznati alergijo (in je ne zamenjati z nečim drugim)

Najpogostejši znaki:

- Intenzivno praskanje, še posebej zvečer ali po sprehodu

- Lizanje tačk (na dlaki ostanejo rjave lise)

- Rdečica kože, izpuščaj ali topli "vroči" deli telesa hotspot

- Vnetja ušes z vonjem in izločkom

- Pes se drgne z obrazom ob preprogo ali pohištvo

Ključ je v ponavljanju simptomov. Če se vsako leto ob istem času pojavljajo iste težave, je najverjetneje cvetni prah glavni krivec. Mnogi lastniki se v tej fazi obrnejo na naravne rešitve, kot so kapsule za zdravo kožo, ki delujejo preventivno in podpirajo zdravje kože od znotraj.

Ko se pes začne praskati tako močno, da nastanejo rane, ali če se vnetja ušes ponavljajo večkrat na leto, je potreben hiter obisk veterinarja saj sekundarne bakterijske in glivične okužbe (kot sta Staphylococcus pseudintermedius in Malassezia pachydermatis) lahko stanje poslabšajo.

Kako lahko ukrepate doma (preden stvari eskalirajo)

Prva linija obrambe je zmanjšanje izpostavljenosti alergenom:

- Sperite tačke takoj po sprehodu (cvetni prah se prime na dlako in tačke)

- Redno sesajte in perite posteljnino

- Uporabljajte hipoalergenske šampone za pse

- Izogibajte se sprehodom v zgodnjih jutranjih urah, ko je koncentracija cvetnega prahu najvišja

Lokalna nega kože prav tako pomaga. Šamponi z ovsom, izotonične raztopine za izpiranje in balzami, ki krepijo kožno bariero, lahko omilijo srbenje.

Naravni dodatki prehrani: propolis, omega-3 in probiotiki

Propolis ima protivnetne in antibakterijske lastnosti ter spodbuja celjenje in hidracijo kože. V kombinaciji s cvetnim prahom (bogat vir hranil) in biotinom, propolis hrani, zdravi in ščiti dlako ter kožo psa na naraven način.

Zanimivo je, da lahko uživanje cvetnega prahu v prehranskih dodatkih organizem nauči ustvarjati protitelesa na vnesen cvetni prah, s čimer se občutljivost na cvetni prah iz zraka (iz rastlin in dreves) drastično zmanjša ali popolnoma izgine.

Omega-3 maščobne kisline (EPA in DHA iz rib ali alg) podpirajo zdravje kože in zmanjšujejo vnetja.

Probiotiki (kombinacija Lactobacillus in Bifidobacterium) pomagajo okrepiti črevesno mikrofloro, kar vpliva na imunski odziv in zdravje kože.

Kdaj veterinar priporoča močnejše ukrepe

- Če naravni dodatki in higiena ne pomagajo dovolj, lahko veterinar priporoči:

- Oclacitinib (tablete, ki hitro pomirijo srbenje)

- Lokivetmab (injekcija, ki blokira alergijsko pot)

- Antihistaminiki ali kortikosteroidi (kratkoročno)

- Imunoterapija (ASIT) je dolgoročno zdravljenje, ki lahko pomaga zmanjšati preobčutljiv odziv imunskega sistema na določene alergene.

Pri sekundarnih okužbah je potrebna citologija in kultura vzorca kože, da se določi natančen povzročitelj (bakterija ali gliva) in uporabi ciljano zdravljenje.

Kako izgleda dolgoročni načrt

Najuspešnejši lastniki kombinirajo več pristopov:

- Hipoalergenska prehrana (stabilna, brez pogostih sprememb)

- Redna nega kože (šamponi, balzami)

- Naravni dodatki (omega-3, probiotiki, propolis)

- Spremljanje simptomov (dnevnik srbenja 0–10)

- Redni veterinarski pregledi

Cilj ni odpraviti alergije (to ni mogoče), temveč držati simptome pod nadzorom tako, da pes normalno živi brez stalnega srbenja in vnetij.

Če iščete naravno rešitev, ki deluje preventivno, Apipet ponuja prehranske dodatke na osnovi propolisa in cvetnega prahu, brez škodljivih stranskih učinkov, primerne za dolgotrajno uporabo.

