Sharon Stone
Novice

Umrl je Michael Stone, brat igralke Sharon Stone

S.B.
14. 05. 2026 10.09
Brat hollywoodske igralke Sharon Stone, Michael Mike Stone, je umrl v starosti 74 let po dolgotrajni bolezni.

Novico je ameriška igralka Sharon Stone sporočila prek Instagrama, kjer je zapisala, da je njen "Najstarejši brat preminil po dolgi bolezni" in dodala: "Želimo mu mir."

Michael Stone sicer ni bil tako prepoznaven kot njegova slavna sestra, vendar se je prav tako ukvarjal z igranjem. Nastopil je v več televizijskih serijah in filmih, med drugim v CSI: Miami, The Bold and the Beautiful ter filmih Eraser in Malevolence. Leta 1995 je skupaj s Sharon Stone zaigral tudi v vesternu The Quick and the Dead.

Družina Stone je v zadnjih letih doživela več hudih izgub

Sharonin mlajši brat Patrick Stone je leta 2023 umrl zaradi srčnega infarkta, pred tem pa je družino prizadela še smrt njegovega enoletnega sina Riverja zaradi odpovedi organov.

Po poročanju portala People, sta bila Sharon in Michael zelo povezana ter sta se skupaj večkrat pojavila tudi na hollywoodskih dogodkih v 90. letih. Michael Stone je za seboj pustil sestri Sharon in Kelly Stone ter širšo družino.

Vir: People.com

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

