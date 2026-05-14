Umrl je Michael Stone, brat igralke Sharon Stone

Novico je ameriška igralka Sharon Stone sporočila prek Instagrama, kjer je zapisala, da je njen "Najstarejši brat preminil po dolgi bolezni" in dodala: "Želimo mu mir."

Michael Stone sicer ni bil tako prepoznaven kot njegova slavna sestra, vendar se je prav tako ukvarjal z igranjem. Nastopil je v več televizijskih serijah in filmih, med drugim v CSI: Miami, The Bold and the Beautiful ter filmih Eraser in Malevolence. Leta 1995 je skupaj s Sharon Stone zaigral tudi v vesternu The Quick and the Dead.