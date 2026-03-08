She Rocks: večer, ko je ženska energija zatresla ljubljansko Odisejo

V ljubljanskem multimedijskem centru Odiseja je včeraj potekal poseben glasbeni dogodek She Rocks, ki je v čast mednarodnemu dnevu žena združil kar 12 slovenskih glasbenih umetnic. Večer je bil posvečen ženskam, glasbi in neukrotljivi rock energiji, ki je napolnila dvorano do zadnjega kotička. Tudi mi smo bili tam. Na odru so se zvrstile predstavnice različnih generacij slovenske glasbene scene: Alya, Neisha, Tina Marinšek, Anja Rupel, Nuša Derenda, Tinkara Kovač, Katarina Samobor, Gaja Prestor, Astrid, Leyre, Aleksandra Josić in Jana Šušteršič.

Nekatere med njimi so soustvarjale temelje domačega rocka in občinstvo navdušile z izvedbami nekoč izjemno priljubljenih skladb, druge pa prihajajo iz mlajše generacije ustvarjalk, ki s svojo drznostjo, sproščenostjo in svežim pristopom dokazujejo, da ima rock v Sloveniji tudi svetlo prihodnost. Glasbenice so izvajale tako lastne kot tudi tuje skladbe, preoblečene v energične rock aranžmaje. Posebno dimenzijo večeru je dodala tudi mogočna glasbena spremljava. Nastopajoče je namreč spremljal Simfonični orkester Cantabile, dopolnjen s pop-rock bendom, celoten projekt pa je vodil skladatelj, aranžer in dirigent Rok Golob. Simfonične aranžmaje, prepletene z izrazitimi kitarskimi linijami in energičnim bendom, so znanim skladbam dale novo, mogočnejšo zvočno podobo ter ustvarile pravi simfonični rock spektakel. V nekaterih trenutkih je bilo na odru hkrati več kot 70 glasbenikov in pevk, kar je še dodatno poudarilo razsežnost in ambicioznost projekta. Prav ta preplet različnih slogov, generacij in interpretacij pa je ustvaril magičen večer, ki ni bil le koncert, temveč pravo praznovanje ustvarjalnosti in glasbene svobode.

Publika je nastope pospremila z glasnim navdušenjem, dvorano pa je ves čas prežemala izjemna energija. Dogodek je bil sicer organiziran prvič, vendar je že ob premierni izvedbi pokazal velik potencial, da preraste v tradicionalno srečanje glasbenic in ljubiteljev rocka. Ob koncu koncerta je na oder stopil tudi podjetnik Ivo Boscarol, ki je nastopajoče razveselil s cvetjem. Ob tem je poudaril, kako pomembno je ženskam omogočiti prostor, kjer lahko pokažejo svojo kreativnost, ideje in projekte ter pojasnil, zakaj se sam pogostokrat odloča, da na vodilna mesta svojega podjetja postavi ženske. Po njegovih besedah je bil vrhunsko izpeljan koncert le še eden izmed dokazov, da takšno zaupanje ni naključno. Dogodek She Rocks je združil glasbo, praznovanje dneva žena in močno sporočilo o pomenu podpore ženskemu ustvarjanju. Če je soditi po energiji v dvorani in odzivu občinstva, si lahko samo želimo, da to ni bila prva in zadnja izvedba – temveč začetek nove tradicije, ki bo vsako leto znova dokazovala, da slovenska rock scena še kako živi.