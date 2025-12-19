Zadovoljna.si
Simona Weiss - fb
Novice

Slovo Simone Weiss še vedno odmeva

N. Č.
19. 12. 2025 11.42
0

Danes mineva deset let od slovesa Simone Weiss. Ob tej obletnici je njen mož Goran Šarac na Facebooku delil ganljivo objavo in fotografijo pokojne Simone.

Goran Šarac je ob 10. obletnici smrti na Facebooku delil ganljivo objavo in fotografijo pokojne Simone Weiss, ki je svet za vedno zapustila 19. decembra 2015. Njegov ganljivi zapis ne govori le o izgubi, temveč tudi o ljubezni, tišini in moči spomina na pokojno, ki še vedno ostaja živ.

Zapis, ki vam bo ogrel srce

"Daljnjega jutra, pred 10. leti (19.12.2015) ob 7:30, ko se je prebujal sončen zimski dan, si zapustila ta svet."

Tako se začne zapis, ki z nežnimi besedami oriše trenutek slovesa.

"Utihnil je tvoj žametni glas, bolečino na obrazu je zamenjala angelska blaženost. Nastala je posvečena tišina, toplina iz tvojega telesa se je razlila po prostoru bolniške sobe. Ostali smo sami. Popolnoma sami v globoki žalosti, ne vedoč, kako naprej. Mi, za katere si bila samo mati in soproga," nadaljuje Goran.

"Tvoje življenjsko udejstvovanje in močna sled, ki si jo pustila med ljudmi v času in prostoru, kjer si živela, ni mogla odtehtati bolečine ..."

"Danes se te s ponosom spominjamo, obrnjeni v življenje, ki je pred nami. Spremlja nas tvoja misel: "Veseli se vsakega novega dne" in sledimo tvojemu optimizmu, ki si nam ga vsak dan prinašala," pa se zaključi ganljivi zapis, ki ga je Goran objavil v imenu celotne družine.

simona weiss obletnica smrti smrt goran šarac
