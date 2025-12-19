Slovo Simone Weiss še vedno odmeva

Goran Šarac je ob 10. obletnici smrti na Facebooku delil ganljivo objavo in fotografijo pokojne Simone Weiss , ki je svet za vedno zapustila 19. decembra 2015. Njegov ganljivi zapis ne govori le o izgubi, temveč tudi o ljubezni, tišini in moči spomina na pokojno, ki še vedno ostaja živ.

"Daljnjega jutra, pred 10. leti (19.12.2015) ob 7:30, ko se je prebujal sončen zimski dan, si zapustila ta svet."

Tako se začne zapis, ki z nežnimi besedami oriše trenutek slovesa.

"Utihnil je tvoj žametni glas, bolečino na obrazu je zamenjala angelska blaženost. Nastala je posvečena tišina, toplina iz tvojega telesa se je razlila po prostoru bolniške sobe. Ostali smo sami. Popolnoma sami v globoki žalosti, ne vedoč, kako naprej. Mi, za katere si bila samo mati in soproga," nadaljuje Goran.

"Tvoje življenjsko udejstvovanje in močna sled, ki si jo pustila med ljudmi v času in prostoru, kjer si živela, ni mogla odtehtati bolečine ..."