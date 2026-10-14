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Barcaffe Barista CUP 2026
Novice / Oglas

Barcaffè Barista Cup 2026: Slovenec Jasmin Husić razglašen za najboljšega barista v regiji.

P.R.
14. 10. 2026 13.00
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Barcaffè Barista Cup je združil devet finalistov iz Srbije, Slovenije, Hrvaške ter Bosne in Hercegovine.

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Veliki finale v Beogradu je letos potekal v novem formatu, zmagovalec pa je prejel tudi denarno nagrado v višini 5.000 evrov.

Barcaffe Barista CUP 2026
Barcaffe Barista CUP 2026FOTO: Vlada Spasić

V beograjskem prostoru Fabrika Events je potekal veliki finale regionalnega tekmovanja Barcaffè Barista Cup 2026, na katerem se je za naziv najboljšega barista v regiji pomerilo devet finalistov iz Hrvaške, Slovenije, Srbije ter Bosne in Hercegovine. Naziv najboljšega je osvojil Jasmin Husić iz Slovenije, ki je ob zmagi prejel tudi denarno nagrado v višini 5.000 evrov. Drugo mesto je osvojil Karlo Purić, tretje pa Bruno Jelić, oba predstavnika Hrvaške.

Letošnja izvedba je prinesla največjo nadgradnjo tekmovalnega formata doslej. Prvič so v vseh štirih sodelujočih državah potekali nacionalni polfinalni izbori, na katerih so baristi dobili dodatno priložnost, da pokažejo svoje znanje in si priborijo mesto v regionalnem finalu.

Novi format je tako odprl še več prostora za razvoj barist, izmenjavo znanja in povezovanje regionalne kavne skupnosti. Barcaffè Barista Cup se s tem še naprej razvija ne le kot tekmovanje, temveč tudi kot platforma, ki povezuje in mreži strokovnjake iz sveta kave ter spodbuja njihovo sodelovanje.

Karlo Purić, Jasmin Husić in Bruno Jelić
Karlo Purić, Jasmin Husić in Bruno JelićFOTO: Vlada Spasić

V finalu so tekmovalci svoje znanje in ustvarjalnost pokazali v treh disciplinah; pripravi espressa, mlečnega napitka in avtorskega napitka (signature drink). Od natančnosti, potrebne za pripravo espressa in dela z mlekom, do avtorskega napitka, s katerim so lahko izrazili svoj osebni slog – finale je od baristov zahteval, da v le nekaj minutah združijo tehnično znanje, ustvarjalnost in samozavest pod pritiskom.

Za Jasmina Husića je bil zaključek tekmovanja v Beogradu vrhunec večmesečnega truda in priložnost, da pred najboljšimi baristi iz regije predstavi svoj pristop h kavi.

"V finalu sem se trudil, da ne bi razmišljal o boju za prvo mesto, ampak predvsem o tem, da pripravim kavo, za katero lahko stojim. Najzahtevnejše je bilo pod pritiskom ostati zvest samemu sebi in v nekaj minutah pokazati vse, na čemer delaš več mesecev. Še posebej pomembno mi je bilo, da s signature drinkom ustvarim nekaj, kar nosi moj podpis, in ne le nekaj, kar je videti dobro in ima dober okus. Ko so razglasili moje ime, sem najprej pomislil, res se je izplačalo. Ta zmaga mi potrjuje, da se delo, radovednost in nenehna želja po učenju odražajo tudi v skodelici," je povedal Jasmin Husić, zmagovalec Barcaffè Barista Cupa 2026.

Barcaffe Barista CUP 2026
Barcaffe Barista CUP 2026FOTO: Vlada Spasić

Barcaffè Barista Cup pri tem ni le tekmovanje za naziv najboljšega barista. Barcaffè prek Barista Cupa vlaga v razvoj ljudi, ki vsak dan soustvarjajo izkušnjo pitja kave v kavarnah, hotelih in restavracijah, ter želi prispevati k dvigu standardov priprave kave v HoReCa sektorju.

Prav bariste so pomembna vez med kakovostjo kave in izkušnjo gosta. Njihovo znanje, tehnika in razumevanje kave neposredno vplivajo na to, kar gost dobi v skodelici, zato razvoj baristične stroke hkrati pomeni vlaganje v kakovost storitve in kulturo kave v HoReCa kanalu.

Nacionalni polfinali in regionalni finale zato niso le razširitev tekmovalnega formata. Ustvarjajo več priložnosti za učenje, izmenjavo izkušenj in povezovanje strokovnjakov iz Hrvaške, Slovenije, Srbije ter Bosne in Hercegovine, baristom pa dajejo dodatno spodbudo za nenehno izpopolnjevanje.

"Barcaffè Barista Cup za nas ni le tekmovanje, temveč pomemben del našega kontinuiranega vlaganja v znanje, razvoj barist in dvig standardov priprave kave v HoReCa sektorju. Novi format nam je omogočil, da vključimo še več nadarjenih barist iz celotne regije, jim ponudimo prostor za učenje, izmenjavo izkušenj in profesionalni razvoj ter še tesneje povežemo regionalno kavno skupnost. Želimo si, da Barista Cup raste skupaj s to skupnostjo ter baristom daje razlog in priložnost, da nenehno premikajo lastne meje," je poudarila Tihana Vujčić, direktorica marketinga in razvoja Barcaffèa.

Za kakovost tekmovanja je v finalu skrbel strokovni žirantski odbor pod vodstvom glavnega sodnika Aleša Gorenca, ob njem pa še senzorični sodniki Jovan Zdravković, Niko Oroši, Filip Lipnik in Matija Matijaško ter tehnični sodnik Toni Matas. Pri pripravi tekmovanja je podporo zagotavljal tudi Marko Podbrežnički.

Po razglasitvi zmagovalcev je sledil čas za glasbo in zabavo. Za odlično vzdušje sta poskrbela Stevan Anđelković s svojim bendom in vsestranski performer Bojan Boka Conga, ki sta z energičnimi nastopi v živo razvnela zbrane goste in še dodatno ogrela vzdušje v beograjski Fabriki. Ob nalezljivih ritmih, plesu in dobrem razpoloženju so gostje uživali v sproščenem druženju, s čimer je veliki finale Barcaffè Barista Cupa 2026 dobil popoln glasbeni zaključek.


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