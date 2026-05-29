Novica letošnjega poletja

Ko se srečajo 80-letna tradicija, inovativnost sodobnega podjetništva in najbolj zgovoren obraz slovenskega medijskega prostora, nastane nekaj legendarnega. Fructal, La Popsi in Robert Roškar s ponosom predstavljajo nov sadni zamrznjen desert, ki bo hit letošnjega poletja: Fructal Superior x La Popsi x Roškar – legendarna Fructalova superiorna breskev.

To ni le še en sladoled na trgovskih policah; gre za prvo tovrstno sodelovanje v Sloveniji, kjer so skupno vizijo spremenili v izjemen posladek:

-Fructal: Simbol kakovosti in tradicije, ki letos praznuje častitljivih 81 let.

- La Popsi: Vodilni na področju zdravih in sadnih zamrznjenih desertov iz pravega sadja.

- Robert Roškar: Priljubljeni radijski voditelj in viralni kreativni ustvarjalec vsebin na družbenih omrežjih, ki je s svojo neposrednostjo in ljubeznijo do sladkih pregreh so-ustvaril svojo prvo La Popsiko.