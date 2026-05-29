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Novice / Oglas

Novica letošnjega poletja

P.R.
29. 05. 2026 00.15
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Legendarna breskev v novi obliki: Fructal, La Popsi in Robert Roškar, združili moči v sodelovanju, ki ga Slovenija še ni videla

Ko se srečajo 80-letna tradicija, inovativnost sodobnega podjetništva in najbolj zgovoren obraz slovenskega medijskega prostora, nastane nekaj legendarnega. Fructal, La Popsi in Robert Roškar s ponosom predstavljajo nov sadni zamrznjen desert, ki bo hit letošnjega poletja: Fructal Superior x La Popsi x Roškar – legendarna Fructalova superiorna breskev.

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V slogi je moč

To ni le še en sladoled na trgovskih policah; gre za prvo tovrstno sodelovanje v Sloveniji, kjer so skupno vizijo spremenili v izjemen posladek:

-Fructal: Simbol kakovosti in tradicije, ki letos praznuje častitljivih 81 let.

- La Popsi: Vodilni na področju zdravih in sadnih zamrznjenih desertov iz pravega sadja.

- Robert Roškar: Priljubljeni radijski voditelj in viralni kreativni ustvarjalec vsebin na družbenih omrežjih, ki je s svojo neposrednostjo in ljubeznijo do sladkih pregreh so-ustvaril svojo prvo La Popsiko.

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Od želje do popolnega okusa

Robert Roškar nikoli ni skrival svoje želje po lastnem sladoledu. "Želel sem nekaj, kar me popelje v otroštvo, a hkrati osveži mojo odraslo, malce 'noro' plat," pravi Roškar. Izbira je bila samoumevna – okus Fructalove breskve, ki je zapisan v genski kod vsakega Slovenca, preoblikovan v naravno, sadno palčko s podpisom La Popsi.

"V Fructalu smo želeli ustvariti nekaj posebnega. Povezava z La Popsi in Robertom je bila naravna izbira, saj vsi trije cenimo naravno kakovost in pristen okus," so sporočili iz Fructala.

Neža Mlakar (La Popsi) dodaja: "Izziv je bil prenesti ikoničen okus legendarnega gostega breskovega soka v zamrznjeno obliko, ne da bi pri tem izgubili svežino. Rezultat je La Popsika, ki je brez umetnih dodatkov in polna sadnega deleža, točno takšna, kot smo si želeli."

Razpoložljivost

Roškarjeva breskev na voljo po vsej Sloveniji. Seznam prodajnih mest najdete na www.lapopsi.si.

Sledite nam na družbenih omrežjih: @robertroskar @fructal.si @lapopsi.si


Naročnik oglasne vsebine je Fructal

Fructal Robert Roškar LaPopsi Fructal Superior x La Popsi x Roškar
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