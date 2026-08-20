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Novice / Oglas

zVEM – vaše zdravstvene storitve na enem mestu

P.R.
20. 08. 2026 00.15
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S portalom in aplikacijo zVEM lahko hitro in varno dostopate do svojih zdravstvenih podatkov v sistemu eZdravja, kjerkoli in kadarkoli.

Portal za paciente zVEM, ki je na voljo tudi kot mobilna aplikacija, omogoča enostaven in varen dostop do številnih digitalnih storitev slovenskega zdravstva. Na enem mestu lahko preverite svoje izvide, recepte, napotnice in termine pregledov. Dostopate tudi do podatkov o zdravilih, bolniških staležih, zdravstvenem zavarovanju ter do drugih zdravstvenih dokumentov, ki nastajajo med vašo obravnavo. Prek zVEM lahko varno komunicirate s svojim zdravnikom.

Uporaba zVEM prihrani čas in poenostavi dostop do zdravstvenih storitev. Veliko informacij, za katere je bil nekoč potreben obisk zdravstvene ustanove ali telefonski klic, je danes dostopnih prek računalnika ali mobilnega telefona, 24 ur na dan, vse dni v letu. Pacienti, ki so digitalno manj vešči, pa lahko za dostop do svojih podatkov na portalu zVEM pooblastijo drugo osebo in tako prek pooblaščenca izkoristijo prednosti storitve.

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Za varnost občutljivih osebnih podatkov skrbijo visoki standardi informacijske varnosti. Dostop je mogoč le z elektronsko identiteto, ki zagotavlja, da do zdravstvenih podatkov dostopa le upravičena oseba.

Portal in aplikacija se redno dopolnjujeta z novimi storitvami, ki uporabnikom omogočajo še enostavnejšo uporabo zdravstvenega sistema. Če zVEM še ne uporabljate, preverite njegove možnosti in odkrijte, kako vam lahko olajša dostop do zdravstvenih storitev.

Več informacij o portalu in mobilni aplikaciji zVEM je na voljo na: https://zvem.ezdrav.si/info.


Naročnik oglasne vsebine je Ministrstvo za zdravje.

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