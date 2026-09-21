Tragedija Presleyja Gerberja: kaj sploh je zloglasni Klub 27?

Svet mode in zabavne industrije je pretresla novica o smrti Presleyja Gerberja, sina supermodela Cindy Crawford in podjetnika Randeja Gerberja. Fotomodel je umrl pri 27 letih, družina pa je po objavi novice javnost prosila za zasebnost v tem izjemno težkem obdobju. Po podatkih losangeleškega mrliškega oglednika je umrl v rehabilitacijski ustanovi, vzrok smrti pa za zdaj še ni bil uradno objavljen.

icon-expand V zadnjih letih je bil Presley Gerber zelo odkrit glede svojih bojev z duševnim zdravjem in odvisnostjo. FOTO: Profimedia

Presley se je več let boril z odvisnostjo in hudimi psihičnimi težavami, o tem pa je tudi javno spregovoril. Ker je Presley umrl pri 27 letih, je njegova smrt znova obudila razpravo o tako imenovanem Klubu 27, enem najbolj znanih in hkrati najbolj skrivnostnih fenomenov v svetu popularne kulture.

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Kaj je Klub 27?

Klub 27 ni resničen klub, ampak neuradno poimenovanje za znane glasbenike, umetnike in druge zvezdnike, ki so umrli pri starosti 27 let. Fenomen se je začel oblikovati konec šestdesetih in v začetku sedemdesetih let prejšnjega stoletja, ko je v zelo kratkem obdobju umrlo več izjemno vplivnih glasbenikov. Med najbolj znanimi imeni so Brian Jones, ustanovni član skupine The Rolling Stones, Jimi Hendrix, eden največjih kitaristov vseh časov, Janis Joplin, ikona rocka in bluesa, in Jim Morrison, pevec skupine The Doors.

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Leta 1994 je svet glasbe pretresla novica, da je umrl Kurt Cobain, frontman skupine Nirvana, ki je bil takrat star 27 let. V isti starosti je leta 2011 umrla britanska soul in jazz pevka Amy Winehouse. Vse te smrti so bile tako odmevne, da se je okoli starosti 27 let sčasoma razvila skoraj mistična zgodba o "prekleti starosti".

icon-expand Presley je sin ene največjih supermodelov vseh časov, brat igralke in modela Kaie Gerber. FOTO: Profimedia

Ne gre samo za samomore

Pogosta zmota je, da so vsi člani Kluba 27 storili samomor. Resnica je precej bolj zapletena. Kurt Cobain je leta 1994 res umrl zaradi samomora. Janis Joplin je umrla zaradi prevelikega odmerka heroina, Amy Winehouse zaradi akutne zastrupitve z alkoholom, Jimi Hendrix pa je umrl zaradi zadušitve po zaužitju uspaval. Pri nekaterih drugih primerih ostajajo okoliščine še danes predmet razprav in različnih teorij. Skupna točka številnih zvezdnikov iz Kluba 27 niso bile enake okoliščine smrti, temveč pogosto težavno soočanje s slavo, pritiski javnosti, odvisnostmi in duševnimi stiskami.

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Javno govoril o duševnem zdravju

V zadnjih letih je bil Presley Gerber zelo odkrit glede svojih bojev z duševnim zdravjem in odvisnostjo. Na družbenih omrežjih je večkrat govoril o depresiji, okrevanju in pomembnosti iskrenih pogovorov o duševnih stiskah. Ustvaril je celo serijo objav z naslovom "Mental Health Mondays" (Ponedeljki za duševno zdravje), v katerih je želel pomagati ljudem s podobnimi izkušnjami. Njegova mati Cindy Crawford ga je javno podpirala in ga označila za "borca", njegov oče Rande Gerber pa je večkrat izrazil ponos nad njegovo iskrenostjo in pogumom pri soočanju z osebnimi izzivi.

icon-expand Člani tako imenovanega Kluba 27. FOTO: Copilot Ai

Je starost 27 res prekleta?

Čeprav je Klub 27 postal del popularne kulture, raziskave niso pokazale, da bi bilo tveganje smrti pri glasbenikih ali drugih znanih osebnostih pri 27 letih dejansko večje kot pri drugih starostih. Strokovnjaki fenomen opisujejo predvsem kot kulturni mit, ki se je utrdil zaradi izjemne prepoznavnosti nekaj slavnih imen. Prav zato je Klub 27 še danes tako fascinanten. Ne zaradi številke same, temveč zato, ker simbolizira krhkost slave in dejstvo, da slava, uspeh in bogastvo ne pomenijo nujno tudi notranjega miru.

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Ne glede na to, ali bo njegovo ime javnost povezovala s Klubom 27 ali ne, njegova zgodba znova odpira pomembno vprašanje: koliko zares vemo o stiskah ljudi, ki jih vsak dan spremljamo na naslovnicah družbenih omrežij in revij?

Kje lahko najdete pomoč v Sloveniji?

116 123 – Zaupna telefona Samarijan in Sopotnik, 24 ur na dan (brezplačno) 116 111 – TOM – telefon za otroke in mladostnike, dosegljiv vsak dan med 12. in 20. uro (klici so brezplačni, otroci in mladostniki pa lahko pišejo tudi na tom@zpms.si ali se oglasijo v njihovi spletni klepetalnici) 01 520 99 00 – Klic v duševni stiski (vsak dan med 19. in 7. uro) 031 704 707 – Center za psihološko svetovanje Posvet, vsak delovni dan med 8. in 20. uro 031 50 60 50 – Telefon za pomoč v stiski "Prisluhnem ti", vsak delovni dan med 16. in 20. uro 05 720 17 20 – Društvo Tvoj telefon, vsak delovni dan med 7. in 22. uro