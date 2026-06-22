Sodni dan v Ljubljani: Karneval Joker Out skoraj odpovedan, nato pa ... eksplozija!

Na Kardeljevi ploščadi se je zbralo približno 17.000 ljudi, med njimi tudi obiskovalci iz skoraj 50 držav sveta. Vzdušje je bilo že popoldne festivalsko, skoraj neresnično, kot da se je nek del Ljubljane odtrgal od vsakdanjega ritma. A nihče ni slutil, da bo narava sama poskrbela za dramaturški obrat, ki bo ta dan zapisal v spomin še globlje.

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Priprave na spektakel, ki ga mesto ni videlo

Priprave na karneval so se začele več kot leto dni prej, kar se je na dan dogodka jasno videlo v vsaki podrobnosti. Na prizorišče je bilo pripeljano več kot 150 ton opreme, kar je Kardeljevo ploščad spremenilo v industrijo glasbe in svetlobe. Osrednji oder je bil ogromen, obdan z dodatnimi konstrukcijami, lučmi in prostori za spremljevalne umetniške vsebine. Ekipa več kot 500 ljudi je skrbela, da je vsak detajl deloval usklajeno. Od tehničnih ekip do performerjev in organizatorjev je bil občutek, da gre za projekt, kjer ni prostora za improvizacijo, a hkrati vse temelji na kreativnem kaosu. Ljubljana je v dneh pred dogodkom že dihala drugače, kot da se pripravlja na nekaj, kar presega običajen koncert. Tudi obiskovalci so prihajali izjemno zgodaj. Med njimi je bilo približno 1500 ljudi iz tujine, kar je ustvarjalo občutek, da se mesto za en dan povezuje v globalno glasbeno točko. Jeziki, zastave in pričakovanje so se mešali v eno samo skupno napetost.

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Nebo, ki je spremenilo pravila igre

Dan se je začel mirno, skoraj idealno, kot da vreme podpira festivalsko zgodbo. A proti večeru se je nad Ljubljano začelo zbirati težko, temno nebo, ki je hitro napovedovalo spremembo razpoloženja. Ob odhodu od doma je še vse delovalo obetavno, kot da bo šlo za hitro poletno ploho, ki ne bo zmotila načrtov. Ko smo se vozili proti prizorišču, je dež že začel padati. V taksiju je bilo kljub temu čutiti navdušenje, skoraj otroško pričakovanje vsega, kar naj bi se zgodilo. Nihče ni resno verjel, da bi lahko vreme pokvarilo tako velik dogodek, še posebej ne po toliko mesecih priprav. A ko smo prišli na Kardeljevo ploščad, se je vse spremenilo. Dež je postal naliv, ki je ustavil skoraj vse. Skupaj z množico smo se umaknili pod nadstreške in opazovali, kako se prizorišče spreminja v deževno kuliso, medtem ko so po telefonu krožila prva sporočila o morebitni odpovedi.

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Preobrat: med dvomom in odločitvijo

Ko je dež dosegel vrhunec, je bil občutek med ljudmi skoraj filmski. Stali smo na robu prizorišča in gledali, kako voda zaliva ploščad, medtem ko so se v zraku širile govorice, da bi lahko bil večer odpovedan. V tistem trenutku je bilo težko verjeti, da se bo vse še odvilo. A potem se je nebo začelo jasniti. Sporočila organizatorjev so počasi prinašala novo upanje: koncert bo, čeprav z zamikom. Varnostne ekipe so pregledovale opremo, oder in električne sisteme, medtem ko se je množica začela vračati proti vhodom. Ko so se vrata končno odprla, je sledil skoraj eksploziven premik energije. Ljudje so stekli proti fanpitu, preskakovali luže in se držali za roke, kot da gre za kolektivni tek v nekaj, kar se ne bo več ponovilo. Vstop na prizorišče je bil kot prehod v drugo realnost.

icon-expand Joker out - Karneval FOTO: M. A.

Glasba, ki je premagala neurje

Ko so na oder stopili Joker Out, je bilo jasno, da se večer ne bo več ustavil. Prva energija je udarila že z začetnimi pesmimi, med katerimi je bila tudi "Umazane misli", ki je takoj dvignila množico. Kot da dež sploh nikoli ni obstajal. Sledili so trenutki, ki so združili občinstvo v eno samo telo. Tudi gostje, kot je Käärijä, so dodali dodatno eksplozijo evforije, ki je presegla pričakovanja. Pri skupni izvedbi "Cha Cha Cha" se je energija dvignila do točke, kjer je bilo vse drugo nepomembno.

icon-expand Joker out in Käärijä - Karneval FOTO: M. A.

Oder se je spremenil v cirkus svetlobe in gibanja. Člani Cirkusa Fuskabo so se pojavili kot del zgodbe, plesalci so postajali metulji svetlobe, glasba pa je dobivala nove vizualne dimenzije. Vse skupaj je delovalo kot natančno režiran kaos. Med bolj intimnimi trenutki je pesem "Bluza" ustvarila popoln kontrast prejšnji eksploziji. Množica je utihnila, kot da se je za nekaj minut ustavil čas. V tem miru je bilo mogoče začutiti, kako močno je občinstvo povezano z bendom in med seboj. Poseben trenutek je bil tudi pri pesmi "Tokio", ki je bila posvečena oboževalki iz Japonske, prisotni v občinstvu. V tistem trenutku je bilo jasno, kako globalna je postala zgodba skupine in kako daleč sega njihova glasba. Ko so prišle pesmi "Carpe Diem" in "Novi val", se je vse združilo v en sam zaključni val emocij. "Novi val" je z besedilom, ki govori o ljubezni, nemiru in generaciji, ki išče svoj prostor, postal vrhunec večera. Vsi člani benda so jokali, publika pa z njimi.

icon-expand Joker out - Karneval FOTO: M. A.

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Mesto še vedno odmeva