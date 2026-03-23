Znana Slovenka po enem letu ponovno samska

Špela Grošelj je za Žurnal24 potrdila, da je ponovno samska. Njuna zveza je trajala približno eno leto. Špela je novico zadržala, saj se je razhod zgodil že pred časom, a sta si oba želela mirno predelati situacijo. Za Žurnal24 je poudarila, da razhod ni bil dramatičen in da z Maretom ohranjata spoštljiv odnos.
Kaj je Špela Grošelj povedala o razhodu?
Špela Grošelj je jasno poudarila, da sta se razšla že pred časom. Za Žurnal24 je povedala tudi, da je bilo to, kar sta imela, res 'nekaj res posebnega' in da je njuno razmerje zaznamovalo 'eno najlepših obdobij njenega življenja'.
Kako se je začelo njuno razmerje?
Špela Grošelj in Mare sta zvezo javno oznanila lanskega julija, par pa naj bi bila sicer od januarja 2025. Pred tem je bila Špela v razmerju z Gregorjem Kirschem, s katerim se je razšla spomladi 2020. Od takrat naprej je bila samska, dokler se ni zaljubila v simpatičnega Mareta.
