Spletno gostovanje s 100-odstotno garancijo zadovoljstva

Spletno gostovanje je eden izmed temeljev vsake spletne strani. Od zmogljivosti in zanesljivosti strežnika, na katerem posamezno spletišče gostuje, je odvisno, kako hitro lahko uporabniki dostopajo do vsebin in kakšen vtis pusti spletna stran. V času, ko je konkurenca na spletu vse večja, podjetja in posamezniki iščejo rešitve, ki niso le cenovno ugodne, temveč tudi tehnično brezhibne. Zanesljivo gostovanje pomeni manj skrbi, večjo varnost in boljšo uporabniško izkušnjo. Prav zato je izbira ponudnika izjemno pomembna odločitev z dolgoročnim vplivom na uspeh spletnega projekta. Pri NEOSERV se tega dobro zavedajo. Že od leta 2003 razvijajo napredne rešitve spletnega gostovanja, ki temeljijo na sodobnih tehnologijah, preverjeni infrastrukturi in strokovni podpori. Njihov cilj je jasen: uporabnikom ponuditi stabilno, varno in bliskovito hitro gostovanje, podprto s 100-odstotno garancijo zadovoljstva.

Bliskovito hitro gostovanje z LiteSpeed tehnologijo

Pri NEOSERV nudijo visoko zmogljivo LiteSpeed gostovanje, ki temelji na enem najhitrejših spletnih strežnikov na svetu. LiteSpeed tehnologija je zasnovana z mislijo na hitrost, učinkovitost in zanesljivost, zato je idealna izbira za sodobne spletne strani in spletne trgovine.

Prednosti spletnega strežnika LiteSpeed:

- bistveno hitrejše nalaganje spletnih strani v primerjavi s klasičnimi strežniki, - boljša zmogljivost ob večjem številu sočasnih obiskovalcev, - nižja poraba strežniških virov, - vgrajen LiteSpeed Cache za dodatno pospešitev WordPress in drugih strani, - večja stabilnost in manjša verjetnost izpadov.

icon-expand

Z uporabo LiteSpeed tehnologije in sodobnih NVMe SSD strežnikov NEOSERV zagotavlja, da spletne strani delujejo hitro in zanesljivo tudi ob povečanem prometu, npr. ob večji marketinški kampanji. To pozitivno vpliva tako na uporabniško izkušnjo kot tudi na uvrstitve v spletnih iskalnikih, kjer je hitrost nalaganja eden izmed vse pomembnejših dejavnikov.

Vrste spletnega gostovanja: kaj izbrati?

Različni spletni projekti imajo različne zahteve, zato pri NEOSERV ponujajo širok nabor gostovanj, prilagojenih posameznikom, podjetjem in razvijalcem. Pred izbiro je pomembno razumeti, kateri tip gostovanja najbolj ustreza konkretnemu projektu.

Vrste gostovanja pri NEOSERV:

- Spletno gostovanje – primerno za osebne strani, predstavitvene strani podjetij in manjše spletne projekte. Naročniki so deležni hitro odzivnega in stabilnega okolja, enostavnega upravljanja (cPanel) ter odličnega razmerja med ceno in zmogljivostjo. - E-poštno gostovanje – namenjeno vsem, ki potrebujejo zanesljivo in varno poslovno e-pošto z lastno domeno, brez potrebe po celotnem paketu klasičnega spletnega gostovanja. - Turbo gostovanje – idealna izbira za zahtevnejše spletne strani ter večje in bolj obiskane spletne trgovine, kjer sta visoka hitrost in odzivnost ključnega pomena. - Reseller gostovanje – namenjeno spletnim oblikovalcem, agencijam in podjetjem, ki želijo svojim strankam ponuditi lastne pakete gostovanja ter na ta način ustvariti dodaten zaslužek. - VPS gostovanje – primerno za naprednejše uporabnike in projekte, ki potrebujejo večjo fleksibilnost, več virov in popoln nadzor nad strežniškim okoljem. - Namenski strežnik – rešitev za največje in najbolj zahtevne projekte, kjer so zmogljivost, varnost in popolna prilagodljivost na prvem mestu. Ne glede na izbiro vrste gostovanja lahko uporabniki računajo na strokovno podporo (24/7) in zanesljivo infrastrukturo. Prav celovitost ponudbe je eden izmed razlogov, zakaj se mnogi posamezniki in podjetja odločajo za gostovanje NEOSERV, saj lahko vse spletne storitve združijo pri enem ponudniku.

90-dnevno brezplačno testiranje paketa gostovanja

Pri NEOSERV so prepričani v vrhunsko kakovost svojih strežnikov in storitev, zato uporabnikom omogočajo 90-dnevno brezplačno testiranje izbranega paketa gostovanja. V tem obdobju lahko brez kakršnega koli tveganja preverite vse vidike delovanja – od hitrosti nalaganja spletnih strani in stabilnosti strežnikov do zanesljivosti e-poštnih storitev ter odzivnosti tehnične podpore.

icon-expand

Brezplačno testiranje vam omogoča, da storitev preizkusite v realnem okolju, z lastno spletno stranjo ali aplikacijo, brez omejitev in brez drobnega tiska. Tako se lahko v miru odločite, ali gostovanje ustreza vašim zahtevam. V primeru, da storitev ne izpolni vaših pričakovanj, prejmete povračilo celotnega zneska. Pristop s 100-odstotno garancijo zadovoljstva in možnostjo povračila sredstev predstavlja pomembno konkurenčno prednost, saj uporabnikom omogoča odločitev brez finančnega tveganja, brez pritiska in brez dodatnih skrbi. Gre za transparentno in pošteno politiko, ki je pri izbiri dolgoročnega partnerja za spletno gostovanje še posebej dobrodošla.

Več kot 1000 domenskih končnic po najnižjih cenah v Sloveniji

Celostna spletna prisotnost se ne začne in konča pri gostovanju. Pomemben del je tudi izbira prave domene, ki vpliva na prepoznavnost in verodostojnost spletne strani. Pri NEOSERV ponujajo ogromno domenskih končnic, na več kot 1000 pa jamčijo tudi najnižjo ceno registracije v Sloveniji. Uporabniki lahko izbirajo med vsemi priljubljenimi domenami (.si, .com, .eu, .org, .hr, .net, ...) in številnimi sodobnimi tematskimi končnicami (.tech, .shop, .online, .design, .studio, .agency, ...), ki omogočajo bolj ciljno usmerjeno spletno identiteto. Omenjenega ponudnika poleg nizkih cen odlikuje tudi napreden iskalnik domen, prek katerega je izbrano domeno za nov spletni projekt mogoče registrirati v le nekaj enostavnih korakih. Če vas torej zanima registracija domen po ugodnih cenah, obiščite spletno stran NEOSERV.si, preverite razpoložljivost želene domene ter se sprehodite skozi preprost postopek registracije.

NEOSERV – popolna izbira za vaš spletni projekt

NEOSERV je uveljavljen kot eden najbolj zanesljivih ponudnikov spletnega gostovanja in domen v Sloveniji. Njihovo ponudbo odlikuje premišljena kombinacija visoko zmogljive strežniške infrastrukture, naprednih varnostnih mehanizmov in celovite podpore uporabnikom, ki je vedno na voljo – tudi takrat, ko jo najbolj potrebujete.