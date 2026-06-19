Dejan Vunjak zapisal ganljivo posvetilo očetu ob 15. obletnici Brendijeve smrti

Dejan Vunjak je na družbenih omrežjih objavil iskreno posvetilo svojemu očetu, ki je zaznamoval slovensko glasbeno sceno in osvojil srca številnih ljudi. V zapisu je poudaril, da kljub petnajstim letom, ki so minila od Brendijeve smrti, spomin nanj ne zbledi. Njegove besede so ganile mnoge, saj odražajo globoko povezanost med očetom in sinom.

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Dejan je zapisal: "Danes mineva 15 let, odkar si zadnjič prepeval in razveseljeval. Še vedno ne mine dan, da ne bi pomislil nate ... Ali zaradi glasbe, življenja, odnosov, misli, modrosti, starševstva ali pa, ker me kdo ustavi na ulici, veselici in mi pove zgodbo o vajinem srečanju in svojem spominu nate ... Zgodbe so vedno lepe in vedno znova sem ponosen nate. Bil si in ostal boš velik... LEGENDA."

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Zakaj Brendijeva glasba še vedno živi?

Brendijeva glasba je bila prežeta s toplino, preprostostjo in pristnostjo, zaradi česar je hitro našla pot do src poslušalcev. Njegovi nastopi so bili polni energije in humorja, hkrati pa je znal ustvariti občutek domačnosti, ki ga je občinstvo oboževalo. Prav ta iskrenost je razlog, da se njegove pesmi še danes pogosto slišijo na radijskih postajah, veselicah in družinskih praznovanjih.

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Pomemben del njegove zapuščine je tudi odnos do ljudi. Brendi je bil znan po tem, da si je vzel čas za vsakogar, ki ga je želel spoznati, in da je znal razveseliti tudi v najbolj preprostih trenutkih. Dejan Vunjak pogosto poudarja, da je bil njegov oče človek z velikim srcem, kar potrjujejo tudi številni odzivi ob obletnici.

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Fotografija, ki pove več kot besede

Ob zapisu je Dejan delil tudi fotografijo, ki prikazuje topel, sproščen trenutek med njim in očetom. Slika ujame pristno bližino, ki jo je čutiti tudi v njegovih besedah. Mnogi sledilci so zapisali, da jih je fotografija ganila, saj prikazuje ljubezen in povezanost, ki presega čas in ostaja živa v spominih.

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Ob 15. obletnici njegove smrti je jasno, da Brendi ostaja legenda – ne le zaradi glasbe, temveč zaradi ljudi, ki ga še vedno nosijo v srcu.