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Botri
Oddaje

Nista slutila, kaj ju čaka

M.S.
22. 06. 2026 13.30
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Od ponedeljka do petka ob 20. uri na POP TV spremljajte priljubljeno serijo Botri. Spodaj vas čaka celoten tedenski spored, da boste vedno na tekočem z dogajanjem.

Ponedeljek

Andjelo skrbi, da nihče ne bo prišel na volitve in da bo Martin zaradi slabe udeležbe izgubil samozavest, zato spravlja ob živce njega in cele Zaglave. Jadranka in Vinko sta v vedno slabših odnosih, medtem ko Pere preživlja krizo identitete. Marko pa je jezen na Milico zaradi njenega izbruha na Gorana.

Botri.
Botri.FOTO: POP TV
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Serijo Botri lahko spremljate na VOYO.

Torek

Tomijev film Gvozd osvoji nagrado na filmskem festivalu, zato se z Laro odpravita na podelitev. Stanislav bi se rad pobotal s Spomenko, a ponos mu tega ne dovoli, zato se pretvarja, da je zbolel, da bi ga negovala. Pere medtem po lekciji Jadranki še Vinku pove, kaj si misli o njunem starševstvu.

Botri.
Botri.FOTO: POP TV
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Sreda

Na dan krsta malega Andrija gre vse narobe. Luce in Janko zbolita, Andjela od stresa dobi izpuščaje, Matija pa ob prihodu naleti na popoln kaos v hiši. Vinko in Jadranka pred Matijo skušata prikriti zakonsko krizo. Mirjano preseneti Đivov prihod v Sinj, Martin pa v govoru Marka in Milico razglasi za junaka leta.

Botri.
Botri.FOTO: POP TV
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Četrtek

Tri mesece pozneje hotel zasije v novi podobi in vsi nestrpno čakajo odprtje. Aljoša in Vesna sta prodala stanovanje v Zagrebu, Macani pa že sanjajo o širitvi posla. Martin, Matija in Kata izvejo, da so bili njihovi prejšnji projekti v okviru EU odobreni, a se hitro sprejo, kdo je za to najbolj zaslužen. Medtem ko mestni svetniki praznujejo svoj uspeh, se zgodi preobrat, ki bo vse obrnil na glavo ...

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Petek

Po požaru Macani ostanejo brez hotela, Vesna pa še ne ve, da so izgubili tudi denar od prodanega stanovanja. Brata v paniki skrivata resnico, medtem ko Matijin prihod pade v drugi plan. Braco ostane z goro robe in brez kupca, Goranov policijski nos pa zavoha hotelske malverzacije in ga spravi v spor z inšpektorjem.

Botri.
Botri.FOTO: POP TV
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