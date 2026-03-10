Ta lepotica je umrla pri 36 letih

Znana fitnes vplivnica Stephanie Buttermore je umrla pri 36 letih, kot je sporočil njen partner Jeff Nippard prek objave na Instagramu. Buttermore in Nippard, tudi sam priznan bodybuilder z velikim številom sledilcev na družbenih omrežjih, sta bila skupaj deset let in sta se zaročila oktobra 2022. "Z globoko žalostjo sporočamo, da je nenadoma preminula Jeffova zaročenka in partnerica desetih let, Stephanie," je zapisano v Nippardovi zadnji objavi v sporočilu, ki ga je napisala njegova ekipa. "Kot mnogi veste, je Stephanie Jeffu pomenila vse na svetu. Spominjali se je bomo po njeni toplini in sočutju, ljubezni do družine in doktorskem raziskovanju raka jajčnikov," so še dodali.

Preberi še Tragična usoda vplivnice, ki je umrla v 27. letu starosti

"Prijazno vas prosimo za zasebnost v času, ko skušamo predelati to tragično izgubo. Hvala za razumevanje in podporo v tem težkem času," so še dodali v omenjenem sporočilu na njegovem Instagram profilu.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Vzrok smrti ni znan

Vzrok smrti Buttermorejeve trenutno ni znan, saj Nippard v svoji objavi ni navedel podrobnosti. Pred manj kot mesecem dni je Nippard objavil fotografije z večernega izhoda s Stephanie, kjer sta oba delovala veselo, sproščeno in zdravo. Buttermore je takrat komentirala objavo z besedami "Ljubim te za vedno", on pa je fotografije pospremil z romantičnim napisom in emotikonom srca.

Preberi še Stara je bila 36 let, njen dopust se je končal tragično

Izjemno priljubljena vplivnica

Stephanie Buttermore je bila izjemno priljubljena na spletu. Imela je več kot 533.000 sledilcev na Instagramu in skoraj 1,2 milijona naročnikov na YouTubu, kjer je devet let objavljala videoposnetke. Na svoji platformi je delila predvsem nasvete za vadbo, prehrano in promoviranje telesne pozitivnosti, piše New York Post.

Preberi še Mesec dni po prometni nesreči so ga odklopili z aparatov

Kljub velikemu uspehu na družbenih omrežjih je Stephanie Buttermore sprejela težko, a pogumno odločitev. Maja 2024 se je umaknila iz rednega objavljanja, da bi se osredotočila na svoje duševno zdravje, še dodaja New York Post. Da njeni sledilci pogrešajo njene objave in nasvete, je razvidno tudi iz komentarjev tako pod njenimi starimi fotografijami kot pod objavami njenega partnerja.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Njena smrt je šokirala vse

Oboževalci so se odzvali na njeno smrt v komentarjih, kjer so delili tudi svoje zgodbe in poudarili vpliv, ki ga je imela na njihovo življenje. "Moje srce je strto. Hvala, ker si spremenila življenje na bolje. Nikoli ne bom pozabila tebe in tvojega čudovitega nasmeha. Počivaj v miru, angel," je zapisala ena izmed njenih sledilk, druga pa je dodala: "Neeeee, pravkar sem prebrala novico na Jeffovi strani ... Ne morem verjeti, samo ... O moj bog! Želim si, da bi lahko kaj rekla ali storila, da bi pomagala njeni družini ali Jeffu."

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Zadovoljne e-novice Si že prijavljen na vse naše e-novice? Preveri nastavitve Prijavi se na Zadovoljna.si e-novičke in bodi na tekočem z najnovešimi lepotnimi in modnimi trendi ter ostalimi novostmi. Strinjam se s splošnimi pogoji in Politiko zasebnosti. Prijavi se icon-close-circle Prišlo je do napake. icon-check-circle-2 Hvala! Uspešno si se prijavil na e-novičke.