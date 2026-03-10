Zadovoljna.si
Stephanie Buttermore - ig
Novice

Ta lepotica je umrla pri 36 letih

N. Č.
10. 03. 2026 04.00
0

Stephanie Buttermore je umrla v starosti 36 let. Žalostno novico je na družbenih omrežjih delil njen dolgoletni partner in zaročenec Jeff Nippard. Šlo naj bi za nenadno smrt, natančen vzrok pa za zdaj ostaja neznan.

Znana fitnes vplivnica Stephanie Buttermore je umrla pri 36 letih, kot je sporočil njen partner Jeff Nippard prek objave na Instagramu. Buttermore in Nippard, tudi sam priznan bodybuilder z velikim številom sledilcev na družbenih omrežjih, sta bila skupaj deset let in sta se zaročila oktobra 2022.

"Z globoko žalostjo sporočamo, da je nenadoma preminula Jeffova zaročenka in partnerica desetih let, Stephanie," je zapisano v Nippardovi zadnji objavi v sporočilu, ki ga je napisala njegova ekipa. "Kot mnogi veste, je Stephanie Jeffu pomenila vse na svetu. Spominjali se je bomo po njeni toplini in sočutju, ljubezni do družine in doktorskem raziskovanju raka jajčnikov," so še dodali.

"Prijazno vas prosimo za zasebnost v času, ko skušamo predelati to tragično izgubo. Hvala za razumevanje in podporo v tem težkem času," so še dodali v omenjenem sporočilu na njegovem Instagram profilu.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Vzrok smrti ni znan

Vzrok smrti Buttermorejeve trenutno ni znan, saj Nippard v svoji objavi ni navedel podrobnosti. Pred manj kot mesecem dni je Nippard objavil fotografije z večernega izhoda s Stephanie, kjer sta oba delovala veselo, sproščeno in zdravo. Buttermore je takrat komentirala objavo z besedami "Ljubim te za vedno", on pa je fotografije pospremil z romantičnim napisom in emotikonom srca.

Izjemno priljubljena vplivnica

Stephanie Buttermore je bila izjemno priljubljena na spletu. Imela je več kot 533.000 sledilcev na Instagramu in skoraj 1,2 milijona naročnikov na YouTubu, kjer je devet let objavljala videoposnetke. Na svoji platformi je delila predvsem nasvete za vadbo, prehrano in promoviranje telesne pozitivnosti, piše New York Post.

Kljub velikemu uspehu na družbenih omrežjih je Stephanie Buttermore sprejela težko, a pogumno odločitev. Maja 2024 se je umaknila iz rednega objavljanja, da bi se osredotočila na svoje duševno zdravje, še dodaja New York Post. Da njeni sledilci pogrešajo njene objave in nasvete, je razvidno tudi iz komentarjev tako pod njenimi starimi fotografijami kot pod objavami njenega partnerja.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Njena smrt je šokirala vse

Oboževalci so se odzvali na njeno smrt v komentarjih, kjer so delili tudi svoje zgodbe in poudarili vpliv, ki ga je imela na njihovo življenje. "Moje srce je strto. Hvala, ker si spremenila življenje na bolje. Nikoli ne bom pozabila tebe in tvojega čudovitega nasmeha. Počivaj v miru, angel," je zapisala ena izmed njenih sledilk, druga pa je dodala: "Neeeee, pravkar sem prebrala novico na Jeffovi strani ... Ne morem verjeti, samo ... O moj bog! Želim si, da bi lahko kaj rekla ali storila, da bi pomagala njeni družini ali Jeffu."

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
Vir: nypost.com

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
Stephanie Buttermore Jeff Nippard smrt vplivnica umrla
Novice

