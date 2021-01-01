Je boljši kardio ali trening s težo? To pravi osebni trener Kardio ali vaje s težo? Po besedah osebnega trenerja Blaža Slavička je boljša izbira trening s težo, ko gre za hujšanje. "Prednost kardia je ta, da bomo s to vadbo v eni uri porabili več kalorij kot s treningom s težo. Vendar dolgoročno to ne bo boljša izbira, in kadar se pogovarjamo o hujšanju in zdravem načinu življenja, moramo vedno gledati dolgoročno," pravi in dodaja, da je ena glavnih prednosti treninga s težo grajenje mišične mase.

Blaž Slaviček