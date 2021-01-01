Zadovoljna.si
Kaj je vadba 12-3-30 in ali res deluje?

Blaž Slaviček
Nepričakovani odziv moških: zakaj so jokali med predstavo?

Intervju
To so najbolj vroče superge sezone!

Razkrivamo najbolj zabavne trenutke iz zakulisja serije Ja, Chef!

Ali s hojo res lahko shujšamo?

Hoja je zdrava in naravna, zato ni dileme: Hoditi bi morali vsak dan. A koliko časa, korakov in kilometrov, kako hitro, s palicami ali brez, po ravnem ali navkreber? Je dovolj pol ure ali je potrebno narediti tako opevanih 10.000 korakov? Je treba sploh šteti korake in kilometre ter biti pozoren na tempo in srčni utrip? Pojasnjuje osebni trener Blaž Slaviček.
Blaž Slaviček
0
Zakaj bi morale vse ženske telovaditi z utežmi?

Starejši kot smo, bolj je pomembna vadba z utežmi. Zakaj, razlaga osebni trener Blaž Slaviček.
Blaž Slaviček
0
Je boljši kardio ali trening s težo? To pravi osebni trener

Kardio ali vaje s težo? Po besedah osebnega trenerja Blaža Slavička je boljša izbira trening s težo, ko gre za hujšanje. "Prednost kardia je ta, da bomo s to vadbo v eni uri porabili več kalorij kot s treningom s težo. Vendar dolgoročno to ne bo boljša izbira, in kadar se pogovarjamo o hujšanju in zdravem načinu življenja, moramo vedno gledati dolgoročno," pravi in dodaja, da je ena glavnih prednosti treninga s težo grajenje mišične mase.
Blaž Slaviček
0
Kako izgubiti maščobo in pridobiti mišično maso?

Prenizek kalorični vnos, prenizek vnos beljakovin in preveč kardio vadbe so običajno glavni razlogi, da med hujšanjem izgubimo preveč mišične mase. Kot pojasnjuje osebni trener Blaž Slaviček, je treba trenirati v smeri pridobivanja mišične mase, ne glede na to, da jo bomo kasneje zaradi kaloričnega deficita težje gradili. Na treningu torej potrebujemo dodatno obremenitev in tudi progresijo obremenitve, saj se naše telo znova in znova adaptira na nove pogoje.
Dieta
0
