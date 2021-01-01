Zadovoljna.si
Barve las, ki ta hip navdušujejo Slovenke

Boris Dragan
1
Nepričakovani odziv moških: zakaj so jokali med predstavo?

Intervju
0
NOVO v 3. nadstropju Galerije Emporium: vaši modni favoriti za vsak dan

OGLAS
Novice
To so najbolj vroče superge sezone!

OGLAS
Novice
Razkrivamo najbolj zabavne trenutke iz zakulisja serije Ja, Chef!

Oddaje
0
Barve las, ki navdušujejo Slovenke in bodo letos 'in'

"Letos bo najbolj priljubljena barva las bakrena, in sicer v različnih odtenkih in podtonih," pravi frizerski stilist Boris Dragan in dodaja, da seveda ne bo šlo tudi brez različnih rjavih odtenkov, izključeni ne bodo niti blond odtenki.
Boris Dragan
0
Frizer razkriva top frizure za tanjše lase

So frizure, ki so izjemno priljubljene le nekaj mesecev, nekatere, ki se vrnejo v modo vsakih nekaj sezon, in so tiste, ki ne gredo nikoli iz mode ne glede na druge trende. Med te zagotovo spada tudi nekaj frizur, ki so odlična izbira, če imate tanke lase. V tem primeru je namreč biti pri izbiri oblike pričeske previdnejši, premislek pa potrebno nameniti tudi izbiri barve. O tem, kakšne frizure so najbolj primerne za tanjše lase, smo klepetali s frizerskim stilistom Borisom Draganom.
Boris Dragan
1
Ideje za praznične frizure, ki jih lahko naredite same doma

Frizerski stilist Boris Dragan razkriva, kakšne pričeske bodo to praznično sezono najbolj priljubljene in kako jih lahko z malo truda ustvarite kar same doma.
Boris Dragan
0
Znan frizerski stilist razkril ta hip najbolj vroče trende

"Ženske se še vedno najpogosteje odločajo za različne oblike paža," o trendih, ki bodo kraljevali na področju ženskih frizur to jesen in zimo, pravi frizerski stilist Boris Dragan. Poleg frizure, ki se očitno nima nobenega namena posloviti, pa bomo to sezono prisegali tudi na daljši frufru in na dolge, slojevito postrižene lase.
Boris Dragan
0
Top frizure za valovite in skodrane lase

Vse tiste srečnice, ki jih je mati narava obdarila z valovitimi ali skodranimi lasmi, dobro vedo, da so ti lahko včasih prekletstvo. Zahtevajo namreč posebno nego, za njih pa ni primerna niti vsaka oblika frizure. Kako pravilno negovati skodrane lase in kakšne frizure za ta tip las so trenutno najbolj in, nam je razkril frizerski stilist Boris Dragan.
Boris Dragan
0
Frizura, brez katere ta hip ne gre

Stranski frufru je nazaj, navdih zanj pa je bila filmska ikona Audrey Hepburn. To priljubljeno frizuro smo tako v zadnjem času lahko opazili tudi na številnih zvezdnicah, med drugim sta se zanj odločili tudi manekenka Bella Hadid in igralka Zoë Kravitz. Za koga je primeren in kdaj bi se ga morale izogibati, smo povprašali frizerskega stilista Borisa Dragana.
Boris Dragan
0
