Barve las, ki navdušujejo Slovenke in bodo letos 'in'"Letos bo najbolj priljubljena barva las bakrena, in sicer v različnih odtenkih in podtonih," pravi frizerski stilist Boris Dragan in dodaja, da seveda ne bo šlo tudi brez različnih rjavih odtenkov, izključeni ne bodo niti blond odtenki.
Boris Dragan
Frizer razkriva top frizure za tanjše laseSo frizure, ki so izjemno priljubljene le nekaj mesecev, nekatere, ki se vrnejo v modo vsakih nekaj sezon, in so tiste, ki ne gredo nikoli iz mode ne glede na druge trende. Med te zagotovo spada tudi nekaj frizur, ki so odlična izbira, če imate tanke lase. V tem primeru je namreč biti pri izbiri oblike pričeske previdnejši, premislek pa potrebno nameniti tudi izbiri barve. O tem, kakšne frizure so najbolj primerne za tanjše lase, smo klepetali s frizerskim stilistom Borisom Draganom.
Boris Dragan
Ideje za praznične frizure, ki jih lahko naredite same domaFrizerski stilist Boris Dragan razkriva, kakšne pričeske bodo to praznično sezono najbolj priljubljene in kako jih lahko z malo truda ustvarite kar same doma.
Boris Dragan
Znan frizerski stilist razkril ta hip najbolj vroče trende"Ženske se še vedno najpogosteje odločajo za različne oblike paža," o trendih, ki bodo kraljevali na področju ženskih frizur to jesen in zimo, pravi frizerski stilist Boris Dragan. Poleg frizure, ki se očitno nima nobenega namena posloviti, pa bomo to sezono prisegali tudi na daljši frufru in na dolge, slojevito postrižene lase.
Boris Dragan
Top frizure za valovite in skodrane laseVse tiste srečnice, ki jih je mati narava obdarila z valovitimi ali skodranimi lasmi, dobro vedo, da so ti lahko včasih prekletstvo. Zahtevajo namreč posebno nego, za njih pa ni primerna niti vsaka oblika frizure. Kako pravilno negovati skodrane lase in kakšne frizure za ta tip las so trenutno najbolj in, nam je razkril frizerski stilist Boris Dragan.
Boris Dragan
Frizura, brez katere ta hip ne greStranski frufru je nazaj, navdih zanj pa je bila filmska ikona Audrey Hepburn. To priljubljeno frizuro smo tako v zadnjem času lahko opazili tudi na številnih zvezdnicah, med drugim sta se zanj odločili tudi manekenka Bella Hadid in igralka Zoë Kravitz. Za koga je primeren in kdaj bi se ga morale izogibati, smo povprašali frizerskega stilista Borisa Dragana.
Boris Dragan
