Frizer razkriva top frizure za tanjše lase So frizure, ki so izjemno priljubljene le nekaj mesecev, nekatere, ki se vrnejo v modo vsakih nekaj sezon, in so tiste, ki ne gredo nikoli iz mode ne glede na druge trende. Med te zagotovo spada tudi nekaj frizur, ki so odlična izbira, če imate tanke lase. V tem primeru je namreč biti pri izbiri oblike pričeske previdnejši, premislek pa potrebno nameniti tudi izbiri barve. O tem, kakšne frizure so najbolj primerne za tanjše lase, smo klepetali s frizerskim stilistom Borisom Draganom.

Boris Dragan