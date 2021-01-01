icon-video-call-1

Psihoterapevtka razkriva, zakaj se končujejo sodobna razmerja Bilo je nekoč, ko smo vztrajali, ostajali in se borili do zadnjega, da bi ohranili odnos, od katerega se ni bilo enostavno posloviti, pa naj si bo to zaradi dela, otrok, lastnine ali skupnih financ. Pomembno je bilo zgolj preživetje, borba za obstanek in kruh, medtem ko danes vstopamo v odnose večinoma le zato, da bi se v njih imeli lepo. In tako postaja naš seznam zahtev, ki jih pričakujemo od partnerja, vse daljši in daljši, poln novih želja, ki jih je nemogoče v celoti zadovoljiti in zaradi katerih ne moremo biti srečni, kot si želimo ali mislimo, da moramo biti. Mogoče zato niti ni presenetljivo, da danes pogosto odnehamo že ob prvi oviri, ob kateri se nehamo smejati, saj ne zdržimo z vsemi neprijetnimi čustvi, ki nas lahko takrat preplavljajo. O razlogih, zakaj in kako se danes končujejo sodobna razmerja, smo se pogovarjali tudi s psihoterapevtko Brigito Chuuya.