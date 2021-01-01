Nepričakovani odziv moških: zakaj so jokali med predstavo?
Intervju
0
NOVO v 3. nadstropju Galerije Emporium: vaši modni favoriti za vsak dan
Novice
To so najbolj vroče superge sezone!
Novice
Razkrivamo najbolj zabavne trenutke iz zakulisja serije Ja, Chef!
Oddaje
0
Arhiv člankov
Neprimerna vprašanja, s katerimi se soočajo ločene ženskeLočitev je boleč proces za vsakega posameznika in marsikatera ženska, ki gre skozi ta proces, se sooča s težavami z duševnim zdravjem, manjšo samozavestjo in občutkom manjvrednosti. "Zelo močna je običajno stigma sramu in neuspeha, saj se ločitev v naši družbi velikokrat dojema kot neuspeh in poraz. Posledično lahko pri ločenih ženskah to povzroči občutke sramu in nezadostnosti," pojasnjuje psihoterapevtka Brigita Chuuya in dodaja, da k tem občutkom dodatno pripomorejo tudi neprimerna vprašanja, s katerimi se najpogosteje soočajo ločene ženske.
Brigita Chuuya
0
Potlačena čustva neustavljivo in močno kričijo brez glasuZelo pomembno je, da se naučimo, kako prepoznati, razumeti in upravljati svoja čustva, da bi preprečili, da bi potlačena čustva vplivala na naše vedenje. "Eden izmed prvih korakov je predvsem ta, da začnemo spoznavati sebe. Da začnemo spoznavati svoj čustveni svet. Da si priznamo, kar čutimo in da skušamo temu čustvu slediti," pravi psihoterapevtka Brigita Chuuya Jezeršek. Tako bomo spoznali sebe in prepoznali, kaj se dogaja v nas.
Brigita Chuuya
1
Občutki osamljenosti in anksioznosti so decembra pogosti"December je čas pričakovanja vsega lepega in dobrega. Po navadi želimo v takšnih časih doživeti čim več teh občutkov in prav je, da se o tem tudi govori. Se pa strinjam, da ne smemo pozabiti na težke stvari in ljudi v kakršni koli stiski, saj prikrivanje nikoli ne pomeni nič dobrega," meni psihoterapevtka Brigita Chuuya, ki poudarja, da bodo zaradi trenutne situacije po svetu in pri nas prazniki letos za marsikoga še težji.
Brigita Chuuya
0
Psihoterapevtka razkriva, zakaj se končujejo sodobna razmerjaBilo je nekoč, ko smo vztrajali, ostajali in se borili do zadnjega, da bi ohranili odnos, od katerega se ni bilo enostavno posloviti, pa naj si bo to zaradi dela, otrok, lastnine ali skupnih financ. Pomembno je bilo zgolj preživetje, borba za obstanek in kruh, medtem ko danes vstopamo v odnose večinoma le zato, da bi se v njih imeli lepo. In tako postaja naš seznam zahtev, ki jih pričakujemo od partnerja, vse daljši in daljši, poln novih želja, ki jih je nemogoče v celoti zadovoljiti in zaradi katerih ne moremo biti srečni, kot si želimo ali mislimo, da moramo biti. Mogoče zato niti ni presenetljivo, da danes pogosto odnehamo že ob prvi oviri, ob kateri se nehamo smejati, saj ne zdržimo z vsemi neprijetnimi čustvi, ki nas lahko takrat preplavljajo. O razlogih, zakaj in kako se danes končujejo sodobna razmerja, smo se pogovarjali tudi s psihoterapevtko Brigito Chuuya.
Brigita Chuuya
1
Zaupanje v odnosu se gradi postopomaTako kot veliko drugih pomembnih stvari v življenju se tudi zaupanje ne vzpostavi kar tako. Potrebnega je kar nekaj dela, toda končni rezultat je zaradi tega toliko boljši. V zvezi se boste počutili varne, sprejete in ljubljene. Slaba novica pa je, da je zaupanje občutljiva stvar. Vsak pride v odnos s svojo preteklostjo, ki pogosto vključuje tudi situacije, ko je bilo njegovo zaupanje izdano, zaradi česar ima sedaj težave z zaupanjem. "Lahko se zgodi, da so to naši pretekli obrambni mehanizmi in vsebine, ki so povezane s preteklimi odnosi in lahko povzročijo težave v sedanjih odnosih. Je pa tukaj na mestu vprašanje, ali je takšno vedenje v čem poznano tudi našemu sedanjemu partnerju," pravi psihoterapevtka Brigita Chuuya.
Brigita Chuuya
0
Številne ženske se borijo s slabo samopodoboSamopodoba v psihologiji predstavlja celoto predstav, vtisov in stališč o samem sebi. Tako bi lahko pojasnili pomen besede 'samopodoba', s katero se predvsem ženske predstavnice tekom življenja srečamo in borimo. Pogosto. Seveda pa slaba samopodoba ni nekaj, kar doleti le ženske, ampak iz tega niso izvzeti niti moški. To poudarja tudi Brigita Chuuya, ki kot doktorska kandidatka svoje znanje nadgrajuje na doktorskem študiju zakonske in družinske terapije.
Brigita Chuuya
1
Kako postaviti meje v odnosu in reči 'ne', ko je treba?Postavljanje meja v osebnih odnosih je veščina, ki se je učimo vse življenje. Kako spretni bomo pri tem, pa je odvisno tudi od naše vzgoje in okolja, v katerem smo odraščali. Naši prvi učitelji so namreč starši in ti so tisti, ki imajo največji vpliv na to, ali bomo imeli kasneje v življenju težave s postavljanjem meja. Ali se bomo zavedali tega, da smo vredni spoštovanja, da si zaslužimo biti ljubljeni, slišani in upoštevani ter da so naša čustva in naše želje ravno tako pomembne kot od kogar koli drugega. Naučiti se reči 'ne', je proces spoznavanja sebe in svojih potreb, pojasnjuje Brigita Chuuya in dodaja, da je predpogoj za to, da se v odnosu naučimo reči 'ne', to, da sami pri sebi ugotovimo, kaj je za nas pomembno. "Sebi moramo verjeti, da si zaslužimo najboljše in verjeti, da si zaslužimo spoštovanje."
Brigita Chuuya
0
Zaradi tega se razide marsikateri parMaterialni svet je mnogim izjemno pomemben, saj vključuje najrazličnejše dobrine, ki lahko izboljšajo naše življenje. Ampak ali je to dovolj tudi za dobre odnose? Nas bo partner osrečil, ker nas bo kupil z udobnim življenjem, in ali se bodo na tak način izpolnila vsa naša, pa tudi njegova pričakovanja? Sanje o lepih avtomobilih, oblekah in luksuznem življenju nasploh lahko usmerijo našo pozornost k iskanju partnerjev, ki nam bodo vse to omogočili, kar pa večkrat ne pomeni tudi kakovostnega razmerja, še posebej če se pri tem odpovemo ljubezni. O tem in o vlogi denarja v odnosih smo se pogovarjali tudi s psihoterapevtko Brigito Chuuya.
Brigita Chuuya
0
Ali tudi vi v odnosu lovite drobtinice?Ste že slišali za izraz 'breadcrumbing'? Gre za tako imenovano lovljenje drobtinic oziroma odnos, v katerem sicer ni uradne zaveze, a gre vseeno za močno povezanost, ves čas pa je prisotna možnost, da se lahko nekaj zgodi. "Prva stvar, ki si jo morate zapomniti v zvezi z 'breadcrumbingom', je to, da si ne zaslužite samo drobtinic, ampak si zaslužite ves kos kruha," pojasnjuje Brigita Chuuya, psihoterapevtka in doktorska kandidatka.
Brigita Chuuya
0
Brigita Chuuya: 'Vedno več parov se zavestno odloči, da bodo gradili na odnosu in komunikaciji.'"Spremeniti drugega je ena izmed glavnih misij, ki si jih ženske zadajo v odnosih. Začne se pri spremembi stila oblačenja, frizure, govorjenja. Nadaljuje pa se z željo po spreminjanju osebnosti. Pri spremembi oblačil in frizure moški pogosto poslušajo, zatakne pa se pri večjih posegih v posameznika. Pri tem se marsikatera ženska ujame v past," pravi Brigita Chuuya, ki kot doktorska kandidatka svoje znanje nadgrajuje na doktorskem študiju zakonske in družinske terapije, nasvete s področja odnosov, osebne rasti in duševnega zdravja pa deli tudi na družbenem omrežju Instagram in njen profil smo uvrstili v marčevski izbor za naj influencerja.
Brigita Chuuya
0
Osamljenost ima več obrazovPrazniki niso razlog za poslabšanje vzdušja, ampak so po navadi pika i oziroma sprožilec po vsem, kar se je dogajalo čez leto, pojasnjuje psihoterapevtka in doktorska kandidatka Brigita Chuuya. Razlogov, zakaj osamljenost med prazniki za marsikoga postane neznosno boleča, je več, a ne glede na razlog je pomembno predvsem to, da se zavedate, da niste edini, ki doživljate te občutke.
Brigita Chuuya
0
Prenehajte preizkušati svojega partnerjaSimona in Martin (imeni sta izmišljeni) sta par šest mesecev in Martin se je izkazal kot zelo ljubeč in pozoren partner. Simona si želi, da bi se udeležila sredinega tečaja salse, a ve, da je to večer, ko Martin igra poker s svojimi prijatelji. Rada bi ga prosila, da se odpove večeru s prijatelji, a je glede tega nekoliko nervozna, po drugi strani pa si misli, da se mu bo, če mu njuna zveza nekaj pomeni, z veseljem odpovedal.
Brigita Chuuya
0