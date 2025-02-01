Nepričakovani odziv moških: zakaj so jokali med predstavo?
0
0
Arhiv člankov
Ali veste, zakaj se staramo?Človeštvo si že stoletja prizadeva spoznati, kako bi lahko ustavilo procese staranja, zato nas ideja o pomladitvi našega telesa in želja po odkritju substance, ki bi nas pomladila, že od nekdaj ženeta v odkrivanje novih načinov upočasnjevanja staranja. V sodobni družbi je poudarjanje pomena in vrednosti mladosti postalo vse bolj izrazito in mladost je na nek način postala vrednota. Kljub temu da ne želimo misliti na starost, pa je staranje naravni proces, ki se mu ne moremo ogniti.
Laura Sardinšek
0
Rozacea: kako omiliti znake in kateri izdelki pomagajo?Rozacea, ki jo spremljajo rdečica, vidne razširjene majhne žilice in včasih tudi vnetne bunčice ter gnojni mehurčki, se najpogosteje pojavlja pri ženskah med 30. in 50. letom starosti.
Laura Sardinšek
0
Podbradek – zakaj nastane in kako se ga znebiti?Eden izmed najbolj izpostavljenih delov telesa je obraz, za katerega si običajno želimo, da se z leti ne bi spreminjal ter da se na njem ne bi vedno izraziteje risali znaki neprespanih noči in utrujenosti. Posledice staranja in gravitacije se pojavijo na vseh delih obraza in tudi na najnižjem delu – na podbradku. Pri negi in pomlajevanju obraza pa pogosto pozabimo na pomladitev prav tega, precej velikega področja. V sodobnem času obstaja več nekirurških in kirurških načinov, s katerimi se lahko motečega podbradka znebimo ali pa ga vsaj opazno zmanjšamo, oblikujemo vrat, kožo pa naredimo bolj napeto in sijočo.
Laura Sardinšek
1
Se lahko podočnjakov znebimo?Oči so znane kot ogledalo naše duše in iz njih lahko razberemo marsikaj. Za marsikoga predstavljajo najlepši del obraza, žal pa jih pogosto obkrožajo temni kolobarji ali zabuhlost. Podočnjaki so pogosta težava marsikoga izmed nas – moteči so predvsem z estetskega vidika, saj dajejo izgled izčrpanosti, nenazadnje pa nas tudi postarajo. Pa se podočnjakov lahko znebimo ali jih vsaj delno omilimo?
Laura Sardinšek
1
Mikrobiota kože: kakšen je njen pomen in kako na njo vpliva kozmetika?Koža je največji in najtežji organ, njena površina pri odraslem človeku meri do 2 m2 in tehta do 10 kg. Njena primarna naloga je zaščita organizma pred vplivi različnih dejavnikov iz okolja, poleg tega pa predstavlja tudi imunsko bariero. Koža skupaj z mikroorganizmi, ki jo naseljujejo, tvori t. i. biološko bariero in omogoča normalno delovanje imunskega sistema. Skupek vseh mikroorganizmov, ki se nahajajo na koži, imenujemo kožna mikrobiota.
Laura Sardinšek
0
Strokovnjakinja razkriva, kako pravilno negovati suho kožoJeseni in pozimi je nega suhe kože še posebej pomembna. Mraz, veter, suh zrak in ogrevanje jo lahko še izsušijo, škodo ji naredimo s prekomerno uporabo odišavljenih mil in detergenti ter prhanjem s prevročo vodo, svoje naredijo še hormonske spremembe in staranje. A na srečo ni vse izgubljeno – s pravo nego lahko tudi sicer suha koža postane sijoča, lepa in prožna.
Laura Sardinšek
0
Izjemna moč antioksidantov: katere poznamo in kakšen je njihov učinek?Po podatkih svetovne zdravstvene organizacije je stres ena večjih nevarnosti za zdravje v 21. stoletju. Majhna količina stresa je v telesu stalno prisotna in lahko pripomore k pravilnemu delovanju človeškega telesa, medtem ko ima prevelika količina stresa škodljive posledice za naše zdravje, saj vodi v zgodnje staranje in bolezni, kot so ateroskleroza, srčni infarkt, Alzheimerjeva bolezen, sladkorna bolezen, kronični bronhitis in nekatere vrste raka. Eden izmed najpomembnejših elementov pri upočasnitvi procesa staranja in zmanjšanju tveganja za številne bolezni soantioksidanti, ki skrbijo za celovito zaščito organizma. Zakaj so antioksidanti pravzaprav pomembni in kje vse jih najdemo?
Laura Sardinšek
0
Laserski postopki za kožo: za kaj se uporabljajo in kakšne so njihove prednostiV zadnjem času so laserski postopki za kožo čedalje bolj priljubljena metoda za pomlajevanje obraza in odstranjevanje dlak, zato se zanje odloča vse več žensk in moških. Pomembna prednost laserskega pomlajevanja kože je tudi v tem, da mnogi laserski posegi ne zahtevajo rehabilitacije oziroma okrevanja in se lahko takoj vrnemo k vsakodnevnim aktivnostim.
Laura Sardinšek
0
Nutrikozmetika je hit v svetu lepote, to je razlog, zakajVse več ljudi se zaveda koristi uživanja izdelkov, ki prispevajo k zdravemu življenjskemu slogu. Promocija lepote se ne osredotoča več samo na lep videz, temveč se vse bolj poudarjata zdravje in dobro počutje. V zadnjem času tako postaja vedno bolj razširjena uporaba prehranskih dopolnil za ohranjanje zdrave in sijoče kože, t. i. nutrikozmetike. Ta je v svetu vse bolj priljubljena in postaja naslednji mejnik pri prizadevanju za zdravo in lepo kožo.
Laura Sardinšek
0
Lasersko odstranjevanje dlačic – ali res deluje?Potreba po odstranjevanju dlak izvira že iz davne preteklosti, saj je že v starem Egiptu gladko telo brez dlak predstavljalo pripadnost višjemu socialnemu sloju. Dandanes je lasersko odstranjevanje dlačic eden najpogosteje opravljenih tretmajev v estetskih in dermatoloških klinikah v Evropi in drugod po svetu. V veliki večini se zanj odločajo ženske, v zadnjem času pa je zaznan porast tudi pri moški populaciji.
Laura Sardinšek
0
Strokovnjakinja svetuje, kakšna naj bo nega kože z rozaceoZagotovo ste se že kdaj znašli v situaciji, ko ste v družbi rekli ali naredili kaj neumnega, kar ste nato hitro obžalovali in v istem trenutku na obrazu začutili nenadno vročico in žareča lica. Zardevanje je pri nekaterih ljudeh bolj opazno kot pri drugih, gre pa za povsem normalen človeški odziv na burne čustvene odzive, ki povzročijo, da se žilice obraza razširijo, ta pa postane bolj prekrvavljen. Rdečica v normalnih okoliščinah hitro izzveni, v kolikor pa pordelost ne izgine in na obrazu ostane daljši čas ali celo trajno, pa govorimo o rozacei.
Laura Sardinšek
0
Vse, kar morate vedeti o hialuronski kisliniZagotovo ste že slišali za hialuronsko kislino, ki iz vašega obraza izbriše gube, koži vrača svežino in predstavlja ključ do mladosti. S temi besedami običajno označujejo vse bolj nepogrešljivo sestavino, ki je v zadnjih letih preplavila tako kozmetično kot tudi estetsko industrijo. Je že res, da je vse bolj uporabljena v negovalnih kozmetičnih izdelkih kot učinkovina za zaviranje znakov staranja, ampak ali ste vedeli, da jo najdemo tudi v prehranskih dopolnilih, kapljicah za oči in injekcijah za pomlajevanje?
Laura Sardinšek
0