Podbradek – zakaj nastane in kako se ga znebiti? Eden izmed najbolj izpostavljenih delov telesa je obraz, za katerega si običajno želimo, da se z leti ne bi spreminjal ter da se na njem ne bi vedno izraziteje risali znaki neprespanih noči in utrujenosti. Posledice staranja in gravitacije se pojavijo na vseh delih obraza in tudi na najnižjem delu – na podbradku. Pri negi in pomlajevanju obraza pa pogosto pozabimo na pomladitev prav tega, precej velikega področja. V sodobnem času obstaja več nekirurških in kirurških načinov, s katerimi se lahko motečega podbradka znebimo ali pa ga vsaj opazno zmanjšamo, oblikujemo vrat, kožo pa naredimo bolj napeto in sijočo.

Laura Sardinšek