Lukas Novak (Svit Stefanija)
Novice

Svit Stefanija je najbolj seksi Slovenec leta 2025

Natalija Čepon
15. 12. 2025 10.00
0

Glasovanje za najbolj seksi Slovenca leta 2025 je zaključeno. Zmagovalec našega izbora je Svit Stefanija, zvezdnik serije Nemirna kri.

Na spletni strani Zadovoljna.si je letos ponovno potekal izbor najbolj seksi znanega Slovenca. Naziv je tokrat osvojil Svit Stefanija, zvezdnik serije Nemirna kri. Drugo mesto je osvojil nihče drug kot Luka Dončić, ki se je pred kratkim razveselil že drugega otroka. Fotografijo novorojenke si lahko ogledate TUKAJ!

Svit Stefanija, zvezdnik serije Nemirna kri
Svit Stefanija, zvezdnik serije Nemirna kriFOTO: Luka Kotnik

Za ta prestižen naziv so se sicer potegovali še številni drugi znani Slovenci. Na tretje mesto se je uvrstil Ivan Trajkovič, športnik, ki je Slovenijo že zastopal tudi na olimpijskih igrah, v zadnjem mesecu pa gledalke in gledalce navdušuje tudi s svojim znanjem v kvizu Na lovu.

Znani Slovenec razkril, kako se je odločil za igralski poklic
Znani Slovenec razkril, kako se je odločil za igralski poklic

Za petami mu je bil Anže Zavrl, harmonikar in član narodnozabavne skupine Gadi, ki je na koncu osvojil četrto mesto. V zadnjem letu je naredil veliko spremembo. Izgubil je kar 28 kilogramov, a letos si ga bomo najbolj zapomnili po tem, da je postal Guinnessov rekorder, saj je ljubljanski maraton pretekel s harmoniko v rokah.

Na drugo mesto se je uvrstil Luka Dončić.
Na drugo mesto se je uvrstil Luka Dončić.FOTO: AP

Dobro uvrstitev si je prislužil tudi priljubljeni igralec Jurij Zrnec, ki je letos pritegnil pozornost s svojo vlogo v ganljivem in navdihujočem celovečernem filmu Belo se pere na devetdeset. Za ovratnik mu je dihal Tomi Meglič, pevec, kitarist in glavni tekstopisec skupine Siddharta. Letos so s svojimi uspešnicami razveselili oboževalce rock glasbe z razprodanim koncertom v Stožicah.

Izbor za najbolj seksi Slovenca leta 2025
Izbor za najbolj seksi Slovenca leta 2025

Na seznamu so sicer bili še smučarski skakalec Anže Lanišek, ikonični Magnifico, novinar Alen Podelšnik, radijski voditelj Matic Meško, zvezdnik resničnostnih šovov Boris Vidović in voditelj Adi Omerović.

Seksi Slovenec 2025
Seksi Slovenec 2025FOTO: Zadovoljna.si
svit stefanija seksi slovenec 2025 seksi slovenec zmagovalec izbor
Horoskop znamenja

Tedenski horoskop: Strelci bodo optimistični, ribe bodo čutile hvaležnost

