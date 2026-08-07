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sydney towle - ig
Novice

Tragična smrt znane vplivnice, ki je pri 26 letih izgubila boj z boleznijo

N. Č.
07. 08. 2026 15.54
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Svet družbenih omrežij je pretresla novica o smrti mlade vplivnice Sydney Towle, ki je pri komaj 26 letih izgubila bitko z redko obliko raka. Novico so na družbenih omrežjih objavili njeni bližnji.

Ameriška vplivnica Sydney Towle je preminula pri 26 letih zaradi holangiokarcinoma, redke oblike raka, ki napada žolčne vode. Bolezen so ji odkrili leta 2021, njena bitka pa se je po skoraj treh letih zdravljenja končala tragično, piše BBC.

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Žalostno novico je sporočila njena družina

Njena družina je žalostno novico sporočila prek družbenih omrežij. "Syd je sinoči mirno preminila po skoraj triletnem boju s holangiokarcinomom," je v videoposnetku na TikToku povedal njen brat Austin ob prisotnosti njune matere. Dodala sta še, da je umrla mirno in da so bili ob njej v zadnjih trenutkih vsi, ki so ji bili blizu.

Holangiokarcinom velja za eno najtežjih diagnoz, saj se simptomi pogosto pojavijo šele takrat, ko je bolezen že precej napredovala, kar otežuje dolgoročne prognoze preživetja, piše BBC.

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Diagnoza, ki ji je spremenila življenje

Boj z boleznijo se je začel po obisku zdravnika zaradi bolečin in kvržice v predelu trebuha. Prvotna predvidevanja so kazala na kilo (bruho), a so nadaljnje medicinske preiskave hitro potrdile agresivno obliko raka, piše Net.hr. Sydney je diagnozo prejela v fazi, ki je zahtevala takojšnje in intenzivno ukrepanje. Čeprav se holangiokarcinom običajno pojavlja pri starejših moških, je Sydney postala obraz mladih bolnikov s to boleznijo.

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Kljub šoku se je takoj odzvala na zdravljenje, ki je vključevalo kemoterapijo in kirurške posege, ter poskušala razumeti vsako stopnjo svojega zdravstvenega stanja, še dodajajo.

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Postala obraz bolezni

Zadnja tri leta je beležila svoje vsakdanje življenje – življenje mlade osebe, ki se je zdravila s kemoterapijo in živela z rakom, vključno z vsemi upi, radostmi in izzivi, ki so to spremljali. "Izjemno smo ponosni na to, kako silovito se je Sydney borila in kako je svojo pot delila s številnimi ljudmi," je še v izjavi povedal njen brat, ki je žalostno novico podelil skupaj z mamo.

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"Želela je ozaveščati o redkih vrstah raka in si je goreče prizadevala za spodbujanje ljudi, da se sami zavzamejo zase in za svoje potrebe. Nadaljevali bomo njeno poslanstvo in ji izkazovali čast na vse mogoče načine," sta še dodala v izjavi za javnost.

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Vir: bbc.com, net.hr

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
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