Ta model superg bo letos povsod!

Superge s podolgovato silhueto z rahlo dirkaškim pridihom so eden največjih trendov te pomladi, najlepše pa je to, da jo lahko že najdete tudi v trgovinah Mass in na mass.si. www.mass.si. Pri blagovnih znamkah, kot so Adidas, Replay, Victoria Steve Madden in Creator, so modeli superg s tankim podplatom to sezono pomemben kos kolekcij, saj gre za obutev, ki združuje retro športni navdih, minimalistične linije in urbano eleganco. So popolna kombinacija za vse, ki želite nekaj svežega, a še vedno nosljivega za vsak dan. Njihova oblika spominja na dirkaške čevlje Formule 1, zato deluje lahkotno, dinamično, hkrati pa presenetljivo prefinjeno in ženstveno. Po sezonah robustnih, "chunky" modelov superg se moda znova obrača k proporcem, ki nogo optično podaljšajo in celotni kombinaciji dodajo pridih elegance. Prav zato so superge s tankim podplatom postale ene najbolj iskanih modelov med supergami te pomladi.

Minimalizem z značajem

Modni trendi superg se letos jasno nagibajo k minimalizmu z značajem. Superge s tankim podplatom so odgovor na željo po bolj prečiščenih linijah in lahkotnem videzu. Delujejo manj masivno kot robustni modeli, a kljub temu ne izgubijo na učinku, ki ga imajo na modne kombinacije. Nizek podplat optično podaljša nogo, podolgovata silhueta pa deluje elegantno in ženstveno. To so ženske superge, ki jih lahko kombiniramo z vsemi stili oblačenja, odlično se vključijo tudi v bolj prefinjene stajlinge. V trenutku ustvarijo videz, ki je sproščen, a še vedno modno premišljen. V zadnjem času jih videvamo pri modnih vplivnicah, ki jih nosijo s širokimi hlačami in minimalističnimi topi. Tudi številne zvezdnice, znane po svojem "off-duty" stilu, prisegajo na ta model superg, pogosto v kombinaciji z oversized jakno in retro sončnimi očali.

Ko šport postane modna inspiracija

Superge s tankim podplatom so sicer nastale kot obutev za voznike, ki so potrebovali tanko, prilagodljivo podlago za boljši občutek na pedalih, a danes prav to predstavlja modni element. To pomlad navdušujejo tako v causal kot v elegantnejših modnih kombinacijah. Značilnosti teh superg so tanek, raven podplat, ožji profil in pogosto kombinacija semiša ter gladkega usnja. Linije so čiste, detajli subtilni. Gre za trendovske superge, ki združujejo športni značaj in urbano eleganco.

Barvna paleta za pomladne kombinacije

Pri supergah s tankim podplatom letos prevladujejo bela, bež in rjava barva, ki poskrbijo za svežino, v kolekcijah na mass.si pa najdete tudi modele v drznejših odtenkih. Zelo modne so tudi kombinacije dveh tonov, za tiste, ki si želijo nekoliko več igrivosti, pa se pojavljajo tudi drznejše različice v rdeči in zeleni, v različnih vzorcih, navdušujejo pa tudi superge z dvojnimi vezalkami.

Kako jih kombinirati z oblačili?

Superge s tankim podplatom vas bodo navdušile zato, ker so izjemno vsestranske. Za sproščen a urejen videz jih kombinirajte s jeansom, odlično se ujemajo tudi širokimi hlačami in strukturiranim suknjičem ter ustvarijo zanimiv kontrast med športnim in elegantnim. Zelo šik so tudi v kombinaciji z midi krili ali pletenimi oblekami, saj njihova oblika lepo uravnoteži mehkejše linije oblačil. Prav ta sposobnost prilagajanja različnim stilom je razlog, da so postale ene najbolj iskanih ženskih superg.

So to superge, ki bodo nadomestile robustnejše modele?

Ne gre za to, da robustne superge izginjajo, temveč za premik v estetiki. Letošnja sezona prinaša več sproščenosti, superge postajajo bolj igrive, a hkrati lažje in bolj prilagojene vsakodnevnemu tempu. Superge s tankim podplatom so zato logična izbira za vse, ki si želijo modne osvežitve brez pretiravanja. So udobne superge za vsak dan, a hkrati dovolj trendovske, da pritegnejo pogled.

Zakaj jih bomo letos videvale povsod?